A 16 éves Max Dowman apja és bátyja megszerezte a FIFA-ügynöki licencet: a család úgy tervezi, hogy egy ideig saját maguk intézik a fiatal Arsenal-szélső...
Döbbenetes nyilatkozatot tett az olimpiai bronzérmes evezős: súlyos állapotban volt, de évekig normálisnak gondolta
Becky Wilde olimpiai bronzérmes brit evezős éveken át küzdött evészavarral. Állapotát sokáig teljesen normálisnak élt meg, de most először beszélt nyilvánosan a problémáról. Elmondta, hogyan hatott a betegség az életére és a karrierjére, valamint miért döntött végül a segítségkérés mellett - minderről most a BBC Sportnak mesélt.
A Somerset megyei Tauntonból származó Wilde gyerekkorában úszóként kezdte pályafutását, és Walest képviselte. Az olimpia azonban mindig is az álma volt. Egyetemi évei alatt egy tehetségkutató programon keresztül váltott az evezésre. 2024-ben a párizsi olimpián bronzérmet szerzett kétpárevezősben Mathilda Hodgkins-Byrne oldalán. Tavaly pedig Európa-bajnoki aranyat és világbajnoki ezüstöt nyert négypárevezősben.
A most 27 éves Wilde elmondta, hogy az evészavar még kamaszkorában kezdődött. Valaki megjegyezte, hogy hízott, ő pedig ehhez kötötte az egyre romló úszóeredményeit.
Holott rengeteg oka lehet annak, ha valaki nem teljesít a legjobb formájában
- tette hozzá. A közösségi média térnyerése és az ideális testképről szóló üzenetek szintén komoly szerepet játszottak a betegség kialakulásában.
Az evészavar súlyos fizikai következményekkel járt. Úszóként túledzettséget és gyakori betegségeket tapasztalt, mert nem táplálta megfelelően a testét. Később, az evezés során a probléma ismétlődő bordasérülések formájában jelentkezett. Az elégtelen táplálkozás miatt ugyanis drasztikusan lecsökkent a csontsűrűsége.
Hat évvel a betegség kialakulása után, 2022-ben fordult végül szakemberhez. Ezt megelőzően az egymást követő bordasérülések lelkileg már teljesen összetörték.
Mindig azt kérdeztem, miért pont én, aztán hirtelen rájöttem, hogy ezért
- mesélte. Amikor végül összeomlott az edzője előtt, ő azonnal támogatta, és segített neki megfelelő terápiát találni.
Wilde a felépülés kulcsának a terápiát tartja. Azért vállalta a nyilvánosságot, hogy másoknak is bátorságot adjon.
Arra gondolok, milyen magányos voltam tizenhat-tizenhét évesen, és mennyire szégyelltem magam. Azt akarom, hogy az emberek tudják: segítséget kérni a legjobb dolog, amit tehetnek
- mondta. Az olimpiai érem is sokat segített abban, hogy új szemmel tekintsen a saját testére. "Végre értékelem, mennyire hihetetlen teljesítményre képes a testem. Az olimpiai bronzérmet nagyrészt annak köszönhetem, hogy elkezdtem helyesen bánni vele."
Az argentin sztár a Nashville SC elleni CONCACAF Bajnokok Kupája-mérkőzésen, mindössze hét perc elteltével talált a kapuba.
Szoboszlai Dominikot választották a mérkőzés legjobbjának a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn, miután góllal vette ki a részét csapata magabiztos továbbjutásából.
Majdnem három és fél milliárd forintot kaszált a Ferencváros azzal, hogy a nyolcaddöntőig menetelt a második számú európai kupasorozatban.
A La Ligában összecsap a Real Madrid és az Atletico Madrid, míg a Premier League-ben a Newcastle és a Sunderland játszanak egymás ellen.
A Fizz Liga 26. fordulójában a bajnoki címre hajtó Győri ETO FC és Ferencváros kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzéseket vív.
A Ferencváros labdarúgócsapata 4-0-s vereséget szenvedett szerdán a Braga vendégeként az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján.
Durva támadást intéz Szenegál az afrikai szövetség ellen: korrupciót kiabálnak az elvett arany kapcsán
Szenegáli futballisták és sportvezetők is egyaránt felháborodtak az afrikai szövetség azon döntése ellen, hogy csaknem négy hónappal az ANK döntője után elvették tőlük a pályán...
Az ameriaki női profiliga, a WNBA és a játékosok szakszervezete szerda hajnalban elvi megállapodásra jutott egy új kollektív szerződésről.
A TikTok után a YouTube-bal is partnerségre lépett a FIFA a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán
Versenyigazgató szállt bele két teniszezőnőbe: meg is kapta, amit akart, durván visszaszólt Szabalenka
Arina Szabalenka a Miami Open sajtótájékoztatóján keményen visszavágott a dubaji torna igazgatójának, aki korábban bírálta őt és Iga Swiateket a februári visszalépésük okán.
Bár a Ferencváros 2-0-s előnyből várja a Braga elleni szerdai Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóját, Robbie Keane vezetőedző kemény és küzdelmes mérkőzésre számít Portugáliában.
Néhány héttel nyolcvankilencedik születésnapja után elhunyt Dávid Sándor, a magyar sportújságírás meghatározó alakja, a hazai Formula–1-es kultúra egyik megteremtője.
Döbbenetes döntés született: elvették az aranyat Szenegáltól a botrányos döntő után, Marokkó az új bajnok
A szenegáliak botrányos viselkedése miatt három hónappal a döntő után elvették a tornagyőzelmet, és így a házigazda Marokkó a hivatalos győztes.
A Liverpool egygólos hátrányt kéne, hogy ledolgozzon, de nincs előnyben a Barcelona sem az esti BL-visszavágók előtt.
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
Ebben a cikkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk: mikor lesz a meccs, melyik stadionban, mennyibe kerülnek a jegyek? Tudj meg mindent nálunk!
A támogatási rendszer és a sportcélú fejlesztések, valamint a magyar sport átláthatósága is terítékre kerültek egy tévés vitaműsorban.
Vincze Zoltánt nevezték ki a Diósgyőr sportigazgatói posztjára, miután a Kazincbarcikától elszenvedett szombati 4–0-s vereség után Kovács Zoltán azonnali hatállyal távozott.
Az iráni labdarúgó-szövetség a FIFA-val tárgyal arról, hogy a 2026-os világbajnokságon a válogatott mérkőzéseit az Egyesült Államok helyett Mexikóban rendezzék meg.
