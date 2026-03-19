Döbbenetes nyilatkozatot tett az olimpiai bronzérmes evezős: súlyos állapotban volt, de évekig normálisnak gondolta

Pénzcentrum
2026. március 19. 18:44

Becky Wilde olimpiai bronzérmes brit evezős éveken át küzdött evészavarral. Állapotát sokáig teljesen normálisnak élt meg, de most először beszélt nyilvánosan a problémáról. Elmondta, hogyan hatott a betegség az életére és a karrierjére, valamint miért döntött végül a segítségkérés mellett - minderről most a BBC Sportnak mesélt.

A Somerset megyei Tauntonból származó Wilde gyerekkorában úszóként kezdte pályafutását, és Walest képviselte. Az olimpia azonban mindig is az álma volt. Egyetemi évei alatt egy tehetségkutató programon keresztül váltott az evezésre. 2024-ben a párizsi olimpián bronzérmet szerzett kétpárevezősben Mathilda Hodgkins-Byrne oldalán. Tavaly pedig Európa-bajnoki aranyat és világbajnoki ezüstöt nyert négypárevezősben.

A most 27 éves Wilde elmondta, hogy az evészavar még kamaszkorában kezdődött. Valaki megjegyezte, hogy hízott, ő pedig ehhez kötötte az egyre romló úszóeredményeit.

Holott rengeteg oka lehet annak, ha valaki nem teljesít a legjobb formájában

- tette hozzá. A közösségi média térnyerése és az ideális testképről szóló üzenetek szintén komoly szerepet játszottak a betegség kialakulásában.

Az evészavar súlyos fizikai következményekkel járt. Úszóként túledzettséget és gyakori betegségeket tapasztalt, mert nem táplálta megfelelően a testét. Később, az evezés során a probléma ismétlődő bordasérülések formájában jelentkezett. Az elégtelen táplálkozás miatt ugyanis drasztikusan lecsökkent a csontsűrűsége.

Hat évvel a betegség kialakulása után, 2022-ben fordult végül szakemberhez. Ezt megelőzően az egymást követő bordasérülések lelkileg már teljesen összetörték.

Mindig azt kérdeztem, miért pont én, aztán hirtelen rájöttem, hogy ezért

- mesélte. Amikor végül összeomlott az edzője előtt, ő azonnal támogatta, és segített neki megfelelő terápiát találni.

Wilde a felépülés kulcsának a terápiát tartja. Azért vállalta a nyilvánosságot, hogy másoknak is bátorságot adjon.

Arra gondolok, milyen magányos voltam tizenhat-tizenhét évesen, és mennyire szégyelltem magam. Azt akarom, hogy az emberek tudják: segítséget kérni a legjobb dolog, amit tehetnek

- mondta. Az olimpiai érem is sokat segített abban, hogy új szemmel tekintsen a saját testére. "Végre értékelem, mennyire hihetetlen teljesítményre képes a testem. Az olimpiai bronzérmet nagyrészt annak köszönhetem, hogy elkezdtem helyesen bánni vele."
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
2 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
1 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
4 napja
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
5
5 napja
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 17:55
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól kiismered magad az erdőben? Lássuk, tudod-e mit jelentenek ezek a túrajelek!
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 16:02
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
Agrárszektor  |  2026. március 19. 18:28
Ilyen élelmiszerrel vannak tele az áruházak: sokan nem is tudják, mit esznek