A FIFA is megszólalt a botrányos afrikai döntő után: veszélyben a szenegáli aranyérem?

A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után - tudósított a SportBible.

Mint korábban ma mi is beszámoltunk róla: ritkán látott balhé tört ki az Afrikai Nemzetek Kupája tegnap esti döntőjén, ahol Szenegál hosszabbításban 1–0-ra győzött. A rendes játékidő ráadásában drámai jelenetek zajlottak: előbb a szenegáliak egy gólját érvénytelenítették minimális kontaktus miatt, majd Marokkó vitatott tizenegyest kapott, miután a játékvezető szabálytalanságot látott Moussa Niakhaté Brahim Díaz elleni belépőjénél.

A döntésen feldühödve Pape Thiaw, Szenegál szövetségi kapitánya levitte játékosait a pályáról. Egyedül a csapatkapitány, Sadio Mané maradt a gyepen, aki körülbelül öt perc alatt rábeszélte a társakat a visszatérésre. A büntetőt végül Díaz elrontotta: panenkázni próbált, de Édouard Mendy kapus könnyedén fogta a labdát.

CAF Africa Cup of Nations Szenegál 1 0 Marokkó Félidő: 0-0 2026. január 18. vasárnap 20:00 | Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat Hazai gólszerzők 94' Pape Gueye Vendég gólszerzők 48 Labdabirtoklási arány 52 108 Támadások 109 42 Veszélyes támadások 56 7 Kaput eltaláló lövések 3 4 Kaput elkerülő lövések 6 8 Szögletek 10 5 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 3 Blokkolt lövések 11 Adatlap létrehozva: 2026.01.19.

A CAF szabályzata szerint ha egy csapat "megtagadja a játékot, vagy a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a pályát a mérkőzés rendes befejezése előtt, vesztesnek kell tekinteni". Egyelőre azonban semmi nem utal arra, hogy Szenegáltól elvennék a trófeát, különösen, mivel a csapat végül visszatért, és befejezte a találkozót. Fegyelmi eljárásra ugyanakkor számíthatnak, ugyanis a mérkőzés alatt a lelátón is zavargások törtek ki: szenegáli szurkolók egy csoportja a rendőrökkel verekedett össze.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke közleményében bár gratulált Szenegálnak a győzelemhez, majd közölte: elfogadhatatlan jelenetek történtek a pályán és a lelátón is, amit a jövőben nem tűr sem a FIFA, sem az afrikai szövetség.

Határozottan elítéljük egyes szurkolók, valamint szenegáli játékosok és stábtagok viselkedését. Elfogadhatatlan ilyen módon elhagyni a játékteret, az erőszaknak pedig nincs helye a sportunkban. Mindig tiszteletben kell tartani a játékvezetők döntéseit

- fogalmazott az elnök. Az afrikai szövetség, a CAF a közleményében szintén elítélte a történteket, és bejelentette, hogy áttekinti az összes felvételt, majd az illetékes szervek elé terjeszti az ügyet a felelősök megbüntetése érdekében.