Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró.
A FIFA is megszólalt a botrányos afrikai döntő után: veszélyben a szenegáli aranyérem?
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után - tudósított a SportBible.
Mint korábban ma mi is beszámoltunk róla: ritkán látott balhé tört ki az Afrikai Nemzetek Kupája tegnap esti döntőjén, ahol Szenegál hosszabbításban 1–0-ra győzött. A rendes játékidő ráadásában drámai jelenetek zajlottak: előbb a szenegáliak egy gólját érvénytelenítették minimális kontaktus miatt, majd Marokkó vitatott tizenegyest kapott, miután a játékvezető szabálytalanságot látott Moussa Niakhaté Brahim Díaz elleni belépőjénél.
A döntésen feldühödve Pape Thiaw, Szenegál szövetségi kapitánya levitte játékosait a pályáról. Egyedül a csapatkapitány, Sadio Mané maradt a gyepen, aki körülbelül öt perc alatt rábeszélte a társakat a visszatérésre. A büntetőt végül Díaz elrontotta: panenkázni próbált, de Édouard Mendy kapus könnyedén fogta a labdát.
A CAF szabályzata szerint ha egy csapat "megtagadja a játékot, vagy a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a pályát a mérkőzés rendes befejezése előtt, vesztesnek kell tekinteni". Egyelőre azonban semmi nem utal arra, hogy Szenegáltól elvennék a trófeát, különösen, mivel a csapat végül visszatért, és befejezte a találkozót. Fegyelmi eljárásra ugyanakkor számíthatnak, ugyanis a mérkőzés alatt a lelátón is zavargások törtek ki: szenegáli szurkolók egy csoportja a rendőrökkel verekedett össze.
Gianni Infantino, a FIFA elnöke közleményében bár gratulált Szenegálnak a győzelemhez, majd közölte: elfogadhatatlan jelenetek történtek a pályán és a lelátón is, amit a jövőben nem tűr sem a FIFA, sem az afrikai szövetség.
Határozottan elítéljük egyes szurkolók, valamint szenegáli játékosok és stábtagok viselkedését. Elfogadhatatlan ilyen módon elhagyni a játékteret, az erőszaknak pedig nincs helye a sportunkban. Mindig tiszteletben kell tartani a játékvezetők döntéseit
- fogalmazott az elnök. Az afrikai szövetség, a CAF a közleményében szintén elítélte a történteket, és bejelentette, hogy áttekinti az összes felvételt, majd az illetékes szervek elé terjeszti az ügyet a felelősök megbüntetése érdekében.
A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését.
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen.
A Ferrari 2026-tól lecseréli Lewis Hamilton versenymérnökét: Riccardo Adami az utánpótlás-akadémiánál folytatja, az új szakember nevét később jelentik be.
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.
Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját: tavaly a becslések szerint 260 millió dollárt keresett.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.