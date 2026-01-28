2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

Beszólt a spanyol szövetség a vb-társrendező Marokkónak: "szégyent hoztak a futballra"

Pénzcentrum
2026. január 28. 14:43

A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke a BBC szerint.

A tornának Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz a közös házigazdája, míg a nyitó három mérkőzést Uruguayban, Argentínában és Paraguayban játsszák a világbajnokság centenáriumának tiszteletére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Marokkó szintén pályázik a finálé megrendezésére, Rafael Louzan leszögezte: "Spanyolország hosszú évek alatt bizonyította szervezői képességeit. A 2030-as világbajnokság vezető házigazdája lesz, és a döntőt itt rendezzük meg." A finálé helyszínére jelenleg a Real Madrid Santiago Bernabéu stadionja és az FC Barcelona Camp Nouja számít a két fő esélyesnek, de további részleteket nem árult el erről az elnök

Marokkó a casablancai Grand Stade Hassan II-ben látná vendégül a döntőt. A stadion átadását 2028-ra tervezik, a befogadóképessége pedig várhatóan mintegy 115 ezer fő lesz - ezzel a világ legnagypbb stadionja lesz átadásakor.

Louzan a madridi sportújságírók rendezvényén utalt a nemrég lezajlott Afrika-kupa döntőjének kaotikus eseményeire is. Marokkó a tornát a 2030-as világbajnokság főpróbájaként hirdette, a rabati finálé azonban botrányba fulladt: a hosszabbításban érvénytelenítettek egy szenegáli gólt, majd a videóbíró segítségével tizenegyest ítéltek Marokkó javára. Ezt követően Pape Thiaw, a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya levonultatta csapatát a pályáról. A lelátókon közben a szenegáli szurkolók megpróbáltak berohanni a játéktérre. A mérkőzés körülbelül 17 percig állt, majd a folytatásban Brahim Díaz gyenge, úgynevezett Panenka-büntetőjét hárította a kapus, Szenegál pedig a hosszabbításban 1–0-ra megnyerte a döntőt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A FIFA még korainak nevezte a döntő helyszínének kijelölését, és emlékeztetett arra, hogy a 2026-os világbajnokság döntőjének helyszínét is csak két évvel a torna előtt hozták nyilvánosságra. A végső szót a világszövetség mondja ki a 2030-as döntő helyszínéről is.

Spanyolország tizenegy stadiont ajánlott fel a 2030-as világbajnokság mérkőzéseinek megrendezésére, Marokkó hatot, Portugália pedig hármat. A nyitómérkőzéseket Dél-Amerikában tartják, megemlékezve az 1930-as, Uruguay által megrendezett és megnyert első világbajnokságról.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #stadion #afrika #spanyolország #labdarúgás #világbajnokság #vb #FIFA #nemzetközi foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:09
15:01
14:51
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 15:15
Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 14:42
Teljesen új világ jöhet a patikákban 2026-ban: ennek rengeteg beteg fog örülni
Agrárszektor  |  2026. január 28. 14:26
Nem fest jól a cukorhelyzet az EU-ban: súlyos felfüggesztés jöhet