Beszólt a spanyol szövetség a vb-társrendező Marokkónak: "szégyent hoztak a futballra"

A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke a BBC szerint.

A tornának Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz a közös házigazdája, míg a nyitó három mérkőzést Uruguayban, Argentínában és Paraguayban játsszák a világbajnokság centenáriumának tiszteletére.

Marokkó szintén pályázik a finálé megrendezésére, Rafael Louzan leszögezte: "Spanyolország hosszú évek alatt bizonyította szervezői képességeit. A 2030-as világbajnokság vezető házigazdája lesz, és a döntőt itt rendezzük meg." A finálé helyszínére jelenleg a Real Madrid Santiago Bernabéu stadionja és az FC Barcelona Camp Nouja számít a két fő esélyesnek, de további részleteket nem árult el erről az elnök

Marokkó a casablancai Grand Stade Hassan II-ben látná vendégül a döntőt. A stadion átadását 2028-ra tervezik, a befogadóképessége pedig várhatóan mintegy 115 ezer fő lesz - ezzel a világ legnagypbb stadionja lesz átadásakor.

Louzan a madridi sportújságírók rendezvényén utalt a nemrég lezajlott Afrika-kupa döntőjének kaotikus eseményeire is. Marokkó a tornát a 2030-as világbajnokság főpróbájaként hirdette, a rabati finálé azonban botrányba fulladt: a hosszabbításban érvénytelenítettek egy szenegáli gólt, majd a videóbíró segítségével tizenegyest ítéltek Marokkó javára. Ezt követően Pape Thiaw, a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya levonultatta csapatát a pályáról. A lelátókon közben a szenegáli szurkolók megpróbáltak berohanni a játéktérre. A mérkőzés körülbelül 17 percig állt, majd a folytatásban Brahim Díaz gyenge, úgynevezett Panenka-büntetőjét hárította a kapus, Szenegál pedig a hosszabbításban 1–0-ra megnyerte a döntőt.

A FIFA még korainak nevezte a döntő helyszínének kijelölését, és emlékeztetett arra, hogy a 2026-os világbajnokság döntőjének helyszínét is csak két évvel a torna előtt hozták nyilvánosságra. A végső szót a világszövetség mondja ki a 2030-as döntő helyszínéről is.

Spanyolország tizenegy stadiont ajánlott fel a 2030-as világbajnokság mérkőzéseinek megrendezésére, Marokkó hatot, Portugália pedig hármat. A nyitómérkőzéseket Dél-Amerikában tartják, megemlékezve az 1930-as, Uruguay által megrendezett és megnyert első világbajnokságról.