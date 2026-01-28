Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Beszólt a spanyol szövetség a vb-társrendező Marokkónak: "szégyent hoztak a futballra"
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke a BBC szerint.
A tornának Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz a közös házigazdája, míg a nyitó három mérkőzést Uruguayban, Argentínában és Paraguayban játsszák a világbajnokság centenáriumának tiszteletére.
Marokkó szintén pályázik a finálé megrendezésére, Rafael Louzan leszögezte: "Spanyolország hosszú évek alatt bizonyította szervezői képességeit. A 2030-as világbajnokság vezető házigazdája lesz, és a döntőt itt rendezzük meg." A finálé helyszínére jelenleg a Real Madrid Santiago Bernabéu stadionja és az FC Barcelona Camp Nouja számít a két fő esélyesnek, de további részleteket nem árult el erről az elnök
Marokkó a casablancai Grand Stade Hassan II-ben látná vendégül a döntőt. A stadion átadását 2028-ra tervezik, a befogadóképessége pedig várhatóan mintegy 115 ezer fő lesz - ezzel a világ legnagypbb stadionja lesz átadásakor.
Louzan a madridi sportújságírók rendezvényén utalt a nemrég lezajlott Afrika-kupa döntőjének kaotikus eseményeire is. Marokkó a tornát a 2030-as világbajnokság főpróbájaként hirdette, a rabati finálé azonban botrányba fulladt: a hosszabbításban érvénytelenítettek egy szenegáli gólt, majd a videóbíró segítségével tizenegyest ítéltek Marokkó javára. Ezt követően Pape Thiaw, a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya levonultatta csapatát a pályáról. A lelátókon közben a szenegáli szurkolók megpróbáltak berohanni a játéktérre. A mérkőzés körülbelül 17 percig állt, majd a folytatásban Brahim Díaz gyenge, úgynevezett Panenka-büntetőjét hárította a kapus, Szenegál pedig a hosszabbításban 1–0-ra megnyerte a döntőt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A FIFA még korainak nevezte a döntő helyszínének kijelölését, és emlékeztetett arra, hogy a 2026-os világbajnokság döntőjének helyszínét is csak két évvel a torna előtt hozták nyilvánosságra. A végső szót a világszövetség mondja ki a 2030-as döntő helyszínéről is.
Spanyolország tizenegy stadiont ajánlott fel a 2030-as világbajnokság mérkőzéseinek megrendezésére, Marokkó hatot, Portugália pedig hármat. A nyitómérkőzéseket Dél-Amerikában tartják, megemlékezve az 1930-as, Uruguay által megrendezett és megnyert első világbajnokságról.
Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica
Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít.
Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők
Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi
Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával.
A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.
Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et.
A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.
A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.