Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
érem lobogó nemzeti zászlóval
Még nem örülhetnek az orosz sportolók: késedelmet szenvedhet visszatérésük az olimpiára

2026. május 8. 17:15

Tovább késik Oroszország visszatérése a nemzetközi sportéletbe, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az orosz doppingellenes ügynökség (RUSADA) vezetését érintő új vádak miatt ismét aggodalmát fejezte ki, miközben a fehérorosz sportolók már zöld utat kaptak - számolt be a The Guardian.

A NOB csütörtökön bejelentette, hogy Fehéroroszország sportolói ismét saját zászlajuk és himnuszuk alatt versenyezhetnek. Oroszország esetében ugyanakkor továbbra is aggályos körülményekre hivatkozott. A döntés hátterében az áll, hogy a RUSADA vezérigazgatóját, Veronika Loginovát a közelmúltban a 2014-es szocsi téli olimpián működtetett, államilag támogatott doppingrendszerrel hozták összefüggésbe.

A NOB elnöke, Kirsty Coventry Loginova nevének említése nélkül súlyos aggodalomra okot adónak nevezte a vádakat, amelyek nyomán a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálatot indított. Coventry hangsúlyozta, hogy a szervezet mindent megtesz a versenyek tisztaságának és méltányosságának garantálása érdekében.

Az Insider oknyomozó portál áprilisban közzétett beszámolója szerint Loginova élettársa az orosz titkosszolgálat, az FSZB munkatársa. A WADA szabályai tiltják a kormányzati beavatkozást egy ország doppingellenes programjába. A szervezet közölte, hogy komolyan veszi a vádakat, és azonnal értesítette független hírszerzési és nyomozati egységét. Emellett jelezte, hogy 2025 decembere óta egy másik, ugyanazzal a személlyel kapcsolatos súlyos bejelentést is vizsgál.

Loginova a múlt hónapban alaptalan fantáziálásnak minősítette az állításokat, és a New York Timesnak nyilatkozva azt mondta, hogy 2014-ben oktatási programokon dolgozott, nem vett részt a doppingellenes laboratórium működtetésében, és nem volt köze a mintavételezéshez sem.

Az orosz sportminiszter, Mihail Gyegtyarjov csalódottan reagált a NOB döntésére. Szerinte az Orosz Olimpiai Bizottság már régen benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, amelyek igazolják, hogy a felfüggesztés jogalapja megszűnt, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy a visszafogadást szerinte irreleváns ügyekhez kössék. A nemzetközi atlétikai szövetség, a World Athletics ugyanakkor közölte, hogy sem Fehéroroszországot, sem Oroszországot nem fogadja vissza, amíg nem történik kézzelfogható előrelépés az ukrajnai béketárgyalások terén.
Címlapkép: Getty Images
