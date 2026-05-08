Még nem örülhetnek az orosz sportolók: késedelmet szenvedhet visszatérésük az olimpiára

Tovább késik Oroszország visszatérése a nemzetközi sportéletbe, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az orosz doppingellenes ügynökség (RUSADA) vezetését érintő új vádak miatt ismét aggodalmát fejezte ki, miközben a fehérorosz sportolók már zöld utat kaptak - számolt be a The Guardian.

A NOB csütörtökön bejelentette, hogy Fehéroroszország sportolói ismét saját zászlajuk és himnuszuk alatt versenyezhetnek. Oroszország esetében ugyanakkor továbbra is aggályos körülményekre hivatkozott. A döntés hátterében az áll, hogy a RUSADA vezérigazgatóját, Veronika Loginovát a közelmúltban a 2014-es szocsi téli olimpián működtetett, államilag támogatott doppingrendszerrel hozták összefüggésbe.

A NOB elnöke, Kirsty Coventry Loginova nevének említése nélkül súlyos aggodalomra okot adónak nevezte a vádakat, amelyek nyomán a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálatot indított. Coventry hangsúlyozta, hogy a szervezet mindent megtesz a versenyek tisztaságának és méltányosságának garantálása érdekében.

Friss és élő eredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!

Az Insider oknyomozó portál áprilisban közzétett beszámolója szerint Loginova élettársa az orosz titkosszolgálat, az FSZB munkatársa. A WADA szabályai tiltják a kormányzati beavatkozást egy ország doppingellenes programjába. A szervezet közölte, hogy komolyan veszi a vádakat, és azonnal értesítette független hírszerzési és nyomozati egységét. Emellett jelezte, hogy 2025 decembere óta egy másik, ugyanazzal a személlyel kapcsolatos súlyos bejelentést is vizsgál.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Loginova a múlt hónapban alaptalan fantáziálásnak minősítette az állításokat, és a New York Timesnak nyilatkozva azt mondta, hogy 2014-ben oktatási programokon dolgozott, nem vett részt a doppingellenes laboratórium működtetésében, és nem volt köze a mintavételezéshez sem.

Az orosz sportminiszter, Mihail Gyegtyarjov csalódottan reagált a NOB döntésére. Szerinte az Orosz Olimpiai Bizottság már régen benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, amelyek igazolják, hogy a felfüggesztés jogalapja megszűnt, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy a visszafogadást szerinte irreleváns ügyekhez kössék. A nemzetközi atlétikai szövetség, a World Athletics ugyanakkor közölte, hogy sem Fehéroroszországot, sem Oroszországot nem fogadja vissza, amíg nem történik kézzelfogható előrelépés az ukrajnai béketárgyalások terén.