A Middlesbrough állítása szerint rajtakaptak egy elemzőt, amint a bokrok közül titokban videózta az edzésüket, alig 48 órával a Championship-rájátszás elődöntője előtt.
Még nem örülhetnek az orosz sportolók: késedelmet szenvedhet visszatérésük az olimpiára
Tovább késik Oroszország visszatérése a nemzetközi sportéletbe, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az orosz doppingellenes ügynökség (RUSADA) vezetését érintő új vádak miatt ismét aggodalmát fejezte ki, miközben a fehérorosz sportolók már zöld utat kaptak - számolt be a The Guardian.
A NOB csütörtökön bejelentette, hogy Fehéroroszország sportolói ismét saját zászlajuk és himnuszuk alatt versenyezhetnek. Oroszország esetében ugyanakkor továbbra is aggályos körülményekre hivatkozott. A döntés hátterében az áll, hogy a RUSADA vezérigazgatóját, Veronika Loginovát a közelmúltban a 2014-es szocsi téli olimpián működtetett, államilag támogatott doppingrendszerrel hozták összefüggésbe.
A NOB elnöke, Kirsty Coventry Loginova nevének említése nélkül súlyos aggodalomra okot adónak nevezte a vádakat, amelyek nyomán a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálatot indított. Coventry hangsúlyozta, hogy a szervezet mindent megtesz a versenyek tisztaságának és méltányosságának garantálása érdekében.
Friss és élő eredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!
Az Insider oknyomozó portál áprilisban közzétett beszámolója szerint Loginova élettársa az orosz titkosszolgálat, az FSZB munkatársa. A WADA szabályai tiltják a kormányzati beavatkozást egy ország doppingellenes programjába. A szervezet közölte, hogy komolyan veszi a vádakat, és azonnal értesítette független hírszerzési és nyomozati egységét. Emellett jelezte, hogy 2025 decembere óta egy másik, ugyanazzal a személlyel kapcsolatos súlyos bejelentést is vizsgál.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Loginova a múlt hónapban alaptalan fantáziálásnak minősítette az állításokat, és a New York Timesnak nyilatkozva azt mondta, hogy 2014-ben oktatási programokon dolgozott, nem vett részt a doppingellenes laboratórium működtetésében, és nem volt köze a mintavételezéshez sem.
Az orosz sportminiszter, Mihail Gyegtyarjov csalódottan reagált a NOB döntésére. Szerinte az Orosz Olimpiai Bizottság már régen benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, amelyek igazolják, hogy a felfüggesztés jogalapja megszűnt, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy a visszafogadást szerinte irreleváns ügyekhez kössék. A nemzetközi atlétikai szövetség, a World Athletics ugyanakkor közölte, hogy sem Fehéroroszországot, sem Oroszországot nem fogadja vissza, amíg nem történik kézzelfogható előrelépés az ukrajnai béketárgyalások terén.
A Dai Dai című szám május 14-én jelenik meg, és a nigériai Burna Boy közreműködésével készült.
A férfi világranglistát vezető Jannik Sinner nem zárta ki, hogy csatlakozna egy esetleges Grand Slam-játékosbojkotthoz.
Halálos baleset történt csütörtökön a North West 200 Superbike-kategóriájának időmérő edzésén, az Észak-Írországban rendezett nemzetközi közúti motorversenyen.
Orbán Viktor miniszterelnök kormányhatározatban kérte fel a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg a Ferencvárosi Torna Club állammal szembeni tartozásainak átütemezését.
A hét utolsó munkanapján négy európai topliga kínál izgalmas összecsapásokat, a fő attrakció pedig egyértelműen a Dortmund és a Frankfurt csatája a Signal Iduna Parkban.
Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba
Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között. Az argentin védőt a hírek szerint kórházba szállították.
A PL-vezérigazgató Richard Masters a tavalyi évben többet keresett két és fél millió fontnál is.
A volt dartsozóval januárban közölték az orvosok, hogy a vérrák egy ritka fajtáját diagnosztizálták szervezetében, ő maga azonban optimista.
Több kerékpáros is megbetegedett egy belgiumi egynapos verseny után, köztük olyanok is vannak, akik a pénteken rajtoló Giro d'Italiára készülnek.
Tragédia az ultramaratonon: meghalt egy sportoló a kemény távon, megint a veszélyekről beszélnek a sportban
A 253 mérföldes, mintegy 407 kilométeres állóképességi verseny hétfőn rajtolt el, és egészen szombatig tart.
A FIFA elnöke, Gianni Infantino a világbajnoki jegyárak körüli vitában tréfásan megígérte, hogy személyesen visz hot dogot és kólát annak, aki 2 millió dollárért vesz...
Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére.
A Bank of America előrejelzése szerint Franciaország nyeri a nyári labdarúgó-világbajnokságot.
Május második hetében igazi csemegéket kínál az európai futball: a spanyol bajnokságban példának okáért El Clásicóra készülhetünk.
Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de a Föld két legnépesebb országa, India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési...
A Juventus komoly ajánlatot készül tenni a brazil kapusért, az angol klub pedig már keresi a lehetséges utódokat
Az Egyesült Királyság kormánya megerősítette, hogy megkezdődtek az egyeztetések egy később, a 2040-es években rendezendő olimpiai és paralimpiai játékainak megrendezéséről.
Egyelőre nem világos, pontosan mi történik a teniszezőnővel, újabb visszalépése pedig tovább szaporítja a kérdőjeleket.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n