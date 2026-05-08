Már Donald Trump is beleszállt a FIFA-ba a jegyárak miatt: "ezt még én sem fizetném ki"

Donald Trump amerikai elnök azt közölte, hogy ő sem fizetne 1000 dollárt (mintegy 370 ezer forintot) egy jegyért az Egyesült Államok válogatottjának 2026-os labdarúgó-világbajnoki nyitómérkőzésére Paraguay ellen - írta a BBC Sport.

A 2026-os, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett labdarúgó-világbajnokság június 11-én rajtol. Az amerikai válogatott június 12-én lép pályára először Los Angelesben, a D csoport nyitómérkőzésén Paraguay ellen.

Trump a New York Postnak nyilatkozva elmondta, hogy korábban nem volt tisztában a jegyárakkal.

Szeretnék ott lenni, de őszintén szólva én sem fizetnék ennyit

– fogalmazott, hozzátéve, hogy csalódott lenne, ha Queens és Brooklyn lakói, akik támogatják őt, nem tudnának kijutni a mérkőzésekre.

A FIFA-t számos bírálat érte a "uzsoraárazás" miatt. A korábbi tornáktól eltérően a csoportmérkőzések jegyárait ezúttal nem egységesen állapították meg, hanem az egyes válogatottak feltételezett népszerűsége alapján differenciálták. A hivatalos jegyviszonteladási felületen ráadásul a FIFA 30 százalékos jutalékot számít fel – 15-15 százalékot külön-külön a vevőnek és az eladónak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gianni Infantino, a FIFA elnöke kedden a Beverly Hills-i Milken Intézet konferenciáján védelmébe vette az árképzést, mondván, hogy az összhangban van az amerikai sporteseményeken megszokott szinttel. Szerinte ha a jegyeket túl olcsón kínálnák, azok úgyis magasabb áron jelennének meg a másodlagos piacon.

A bírálatok nyomán a FIFA mind a 104 mérkőzésre bevezetett egy korlátozott számú, körülbelül 45 fontos (mintegy 22 ezer forintos) kedvezményes jegykategóriát. A torontói mérkőzésekre emellett a jegyeket kizárólag névértéken lehet továbbadni, miután Ontario tartomány nemrég betiltotta a névértéknél magasabb áron történő jegyviszonteladást.

A szurkolókat az Egyesült Államokban a közlekedési költségek is terhelik. New Jerseyben a MetLife Stadionba vezető, mindössze félórás vonatút jegyára a szokásos 12,90 dollárról 150 dollárra emelkedett volna, de a felháborodás hatására ezt 30 százalékkal csökkentették. A Manhattan Penn Station és a stadion közötti, nagyjából 29 kilométeres szakaszra így is 105 dollárba, azaz mintegy 39 ezer forintba kerül majd egy jegy. Kris Kolluri, a New Jersey Transit vezérigazgatója közölte, hogy Mikie Sherrill kormányzó kérésére magánszponzori támogatásokat és egyéb forrásokat vontak be az árcsökkentés érdekében.