President Donald J. Trump delivers remarks at a press conference, March 9, 2026. (Official White House Photo by Daniel Torok)
Sport

Már Donald Trump is beleszállt a FIFA-ba a jegyárak miatt: "ezt még én sem fizetném ki"

Pénzcentrum
2026. május 8. 18:46

Donald Trump amerikai elnök azt közölte, hogy ő sem fizetne 1000 dollárt (mintegy 370 ezer forintot) egy jegyért az Egyesült Államok válogatottjának 2026-os labdarúgó-világbajnoki nyitómérkőzésére Paraguay ellen - írta a BBC Sport.

A 2026-os, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett labdarúgó-világbajnokság június 11-én rajtol. Az amerikai válogatott június 12-én lép pályára először Los Angelesben, a D csoport nyitómérkőzésén Paraguay ellen.

Trump a New York Postnak nyilatkozva elmondta, hogy korábban nem volt tisztában a jegyárakkal.

Szeretnék ott lenni, de őszintén szólva én sem fizetnék ennyit

– fogalmazott, hozzátéve, hogy csalódott lenne, ha Queens és Brooklyn lakói, akik támogatják őt, nem tudnának kijutni a mérkőzésekre.

A FIFA-t számos bírálat érte a "uzsoraárazás" miatt. A korábbi tornáktól eltérően a csoportmérkőzések jegyárait ezúttal nem egységesen állapították meg, hanem az egyes válogatottak feltételezett népszerűsége alapján differenciálták. A hivatalos jegyviszonteladási felületen ráadásul a FIFA 30 százalékos jutalékot számít fel – 15-15 százalékot külön-külön a vevőnek és az eladónak.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke kedden a Beverly Hills-i Milken Intézet konferenciáján védelmébe vette az árképzést, mondván, hogy az összhangban van az amerikai sporteseményeken megszokott szinttel. Szerinte ha a jegyeket túl olcsón kínálnák, azok úgyis magasabb áron jelennének meg a másodlagos piacon.

A bírálatok nyomán a FIFA mind a 104 mérkőzésre bevezetett egy korlátozott számú, körülbelül 45 fontos (mintegy 22 ezer forintos) kedvezményes jegykategóriát. A torontói mérkőzésekre emellett a jegyeket kizárólag névértéken lehet továbbadni, miután Ontario tartomány nemrég betiltotta a névértéknél magasabb áron történő jegyviszonteladást.

A szurkolókat az Egyesült Államokban a közlekedési költségek is terhelik. New Jerseyben a MetLife Stadionba vezető, mindössze félórás vonatút jegyára a szokásos 12,90 dollárról 150 dollárra emelkedett volna, de a felháborodás hatására ezt 30 százalékkal csökkentették. A Manhattan Penn Station és a stadion közötti, nagyjából 29 kilométeres szakaszra így is 105 dollárba, azaz mintegy 39 ezer forintba kerül majd egy jegy. Kris Kolluri, a New Jersey Transit vezérigazgatója közölte, hogy Mikie Sherrill kormányzó kérésére magánszponzori támogatásokat és egyéb forrásokat vontak be az árcsökkentés érdekében.
