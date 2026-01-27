2026. január 27. kedd Angelika
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Egyre keményebb a vébé körüli botrány: már egy volt FIFA-elnök is beleszállt Trumpba

Pénzcentrum
2026. január 27. 12:17

Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a következő, részben az Egyesült Államokban rendezendő labdarúgó-világbajnokságtól, mert Donald Trump kormányzatának politikája kiszámíthatatlan kockázatokat jelent a külföldi drukkerek számára - közölte az ESPN.

Blatter az X-en közzétett bejegyzésében támogatásáról biztosította azokat a felhívásokat, amelyek a világbajnoki mérkőzések bojkottjára szólítják fel a szurkolókat. A kezdeményezés hátterében Trump bel- és külpolitikai döntései, valamint az ezek nyomán kialakult bizonytalan jogi és biztonsági környezet áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Blatter csatlakozott Mark Pieth svájci jogász és korrupcióellenes szakértő múlt heti nyilatkozatához. Pieth a Der Bund című svájci lapnak adott interjúban arra kérte a szurkolókat, hogy maradjanak távol az Egyesült Államoktól, mert a televízióban úgyis jobban követhetik a mérkőzéseket. Figyelmeztetett arra is, hogy a drukkereknek számítaniuk kell arra: ha a hatóságok szemében nemkívánatosnak minősülnek, akár azonnal hazaküldhetik őket.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Denmark/Czech/Ireland/North Macedonia
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.01.27.

A nemzetközi futballközösség aggodalmait Donald Trump amerikai elnök Grönland megvásárlására vonatkozó tervei, a beutazási tilalmak, valamint a bevándorlókkal és a tiltakozókkal szembeni kemény fellépés táplálja. Oke Göttlich, a Német Labdarúgó-szövetség egyik alelnöke pénteken arról beszélt, hogy komolyan meg kell fontolni a világbajnokság bojkottját.

Két hete a Trump-kormányzat bejelentette, hogy felfüggeszti a vízumkiadást Szenegál és Elefántcsontpart állampolgárai számára. Ez jelentősen megnehezíti, hogy e két kiemelkedő afrikai futballnemzet szurkolói a helyszínen kövessék csapataikat. Irán és Haiti drukkereit szintén érintik a beutazási korlátozások.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A világbajnokságot a szurkolói szervezetek a jegyárak miatt is keményen bírálják: a döntőre szóló, legjobb kategóriás belépő listaára 8 680 dollár. Gianni Infantino, a FIFA elnöke pénteken arra figyelmeztetett, hogy a másodpiaci viszonteladás tovább emelheti az árakat.
Címlapkép: Getty Images
#jegyárak #sport #vízum #labdarúgás #donald trump #világbajnokság #bevándorlás #beutazás #amerikai egyesült államok #FIFA

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:21
13:01
12:53
12:47
12:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
2026. január 27.
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
7 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
6 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
2 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
Digitális aláírás
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 13:01
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 12:47
Megbénultak a repterek, jöhetnek a lezárások is: új vírus tartja rettegésben a világot, ezt kell róla tudni
Agrárszektor  |  2026. január 27. 12:32
Nagy dobásra készül Kína: ez változást hozhat a marha- és tejiparban