Egyre keményebb a vébé körüli botrány: már egy volt FIFA-elnök is beleszállt Trumpba

Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a következő, részben az Egyesült Államokban rendezendő labdarúgó-világbajnokságtól, mert Donald Trump kormányzatának politikája kiszámíthatatlan kockázatokat jelent a külföldi drukkerek számára - közölte az ESPN.

Blatter az X-en közzétett bejegyzésében támogatásáról biztosította azokat a felhívásokat, amelyek a világbajnoki mérkőzések bojkottjára szólítják fel a szurkolókat. A kezdeményezés hátterében Trump bel- és külpolitikai döntései, valamint az ezek nyomán kialakult bizonytalan jogi és biztonsági környezet áll.

Blatter csatlakozott Mark Pieth svájci jogász és korrupcióellenes szakértő múlt heti nyilatkozatához. Pieth a Der Bund című svájci lapnak adott interjúban arra kérte a szurkolókat, hogy maradjanak távol az Egyesült Államoktól, mert a televízióban úgyis jobban követhetik a mérkőzéseket. Figyelmeztetett arra is, hogy a drukkereknek számítaniuk kell arra: ha a hatóságok szemében nemkívánatosnak minősülnek, akár azonnal hazaküldhetik őket.

A nemzetközi futballközösség aggodalmait Donald Trump amerikai elnök Grönland megvásárlására vonatkozó tervei, a beutazási tilalmak, valamint a bevándorlókkal és a tiltakozókkal szembeni kemény fellépés táplálja. Oke Göttlich, a Német Labdarúgó-szövetség egyik alelnöke pénteken arról beszélt, hogy komolyan meg kell fontolni a világbajnokság bojkottját.

Két hete a Trump-kormányzat bejelentette, hogy felfüggeszti a vízumkiadást Szenegál és Elefántcsontpart állampolgárai számára. Ez jelentősen megnehezíti, hogy e két kiemelkedő afrikai futballnemzet szurkolói a helyszínen kövessék csapataikat. Irán és Haiti drukkereit szintén érintik a beutazási korlátozások.

A világbajnokságot a szurkolói szervezetek a jegyárak miatt is keményen bírálják: a döntőre szóló, legjobb kategóriás belépő listaára 8 680 dollár. Gianni Infantino, a FIFA elnöke pénteken arra figyelmeztetett, hogy a másodpiaci viszonteladás tovább emelheti az árakat.