Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Ketyeg az óra, veszélyben a világbajnokság: Ancelotti kőkemény ultimátumot adott Neymarnak

2026. május 9. 12:15

Az argentin Lionel Messi szeretné, ha korábbi klubtársa, Neymar is tagja lenne a brazil válogatottnak a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

A két csatár négy szezont játszott együtt a Barcelonában és további kettőt a Paris Saint-Germainben. Messi elismerte, hogy nem tud objektíven nyilatkozni Neymarról, hiszen a barátjának tarja. "Azt akarjuk, hogy a legjobb játékosok legyenek ott a világbajnokságon, és Neymar, bármilyen formában is legyen, mindig egy lesz közülük" - fogalmazott Messi, aki immár az észak-amerikai profiligában szereplő Inter Miamit erősíti.

A brazil és a vb-címvédő argentin válogatott évtizedek óta rivalizál egymással Dél-Amerikában, de a nyolcszoros aranylabdás futballista szerint ez a téma túlmutat a rivalizáláson. "Csodálatos lenne őt a világbajnokságon látni, hiszen sokat jelent Brazíliának és az egész sportágnak. Remélem, ott lehet, mert megérdemli" - mondta.

Neymar idén még csak nyolc mérkőzésen lépett pályára a brazil Santosban, mert december végén és márciusban is volt egy-egy térdműtétje. Ebben a szezonban három gólt szerzett és két gólpasszt adott. Mielőtt távozott volna a PSG-től, bokasérüléssel küszködött, a szaúdi al-Hilalban pedig elszakadt az elülső keresztszalagja.

A válogatottban 2013-ban mutatkozott be, három világbajnokságon is pályára lépett, ő a brazilok gólrekordere 79 találattal, de 2023 óta nem játszott nemzeti színekben a sérülései és formaingadozásai miatt. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány többször kijelentette, hogy Neymar csak akkor lesz kerettag, ha teljesen felépül, áprilisban pedig hozzátette, hogy a csatárnak két hónapja van bizonyítania, hogy készen áll a vb-re.

A Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban sorra kerülő torna június 11-én kezdődik.

