A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.
Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt
Az Afrikai Nemzetek Kupája történetének egyik legnagyobb botrányát követően példátlanul szigorú szankciókat szabott ki az Afrikai Labdarúgó-szövetség: a január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
Az afrikai kontinentális szövetség különösen keményen lépett fel Papa Thiaw-val, Szenegál szövetségi kapitányával szemben. A szakembert öt mérkőzésre eltiltották, emellett 100 ezer dollár pénzbírságot is kiszabtak rá. A döntés indoklása szerint a január 18-i, Marokkó elleni fináléban tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt büntették meg.
Az eset a döntő hosszabbításában történt, gól nélküli állásnál. Előbb a szenegáliak találatát érvénytelenítették a játékvezetők, majd nem sokkal később Marokkó büntetőt kapott. Erre reagálva Thiaw utasítására a szenegáli játékosok elhagyták a pályát, ami 14 perces játékmegszakítást eredményezett.
A futballisták végül visszatértek a gyepre, ahol Brahim Díaz elhibázta a tizenegyest. A hosszabbításban Pape Gueye góljával Szenegál megszerezte a vezetést, és azt meg is tartotta, így története második Afrika Kupa-győzelmét ünnepelhette.
A fegyelmi bizottság azonban nem állt meg a szövetségi kapitány megbüntetésénél. Iliman Ndiaye és Ismaila Sarr, a szenegáli válogatott két játékosa két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a játékvezető elleni verbális támadásuk miatt. A szenegáli labdarúgó-szövetségre ezen felül 615 ezer dollár bírságot róttak ki a válogatott és a szurkolók viselkedése miatt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Marokkó hivatalosan kérte a döntő eredményének megsemmisítését, arra hivatkozva, hogy ellenfelük a büntető megítélése után elhagyta a pályát. A kontinentális szövetség azonban elutasította a fellebbezést, és a marokkói felet sem kímélte. A marokkói szövetségnek 315 ezer dollárt kell befizetnie, mivel a fegyelmi indoklás szerint a labdaszedők nem megfelelően viselkedtek, a játékosok és a stáb tagjai sportszerűtlenül nyilvánultak meg, továbbá a hazai szurkolók lézerfénnyel próbálták megzavarni az ellenfél labdarúgóit.
Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken.
A Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai zárófordulója a végletekig kiélezett küzdelmet hozott: a továbbjutás több pályán is az utolsó percekben dőlt el.
Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában.
Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!
Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be.
Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa a szezon fáradalmai után Mexikóban pihen barátnőjével, Chloe Rodriguezzel.
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica
Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke.
Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.