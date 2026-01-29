Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

Az Afrikai Nemzetek Kupája történetének egyik legnagyobb botrányát követően példátlanul szigorú szankciókat szabott ki az Afrikai Labdarúgó-szövetség: a január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.

Az afrikai kontinentális szövetség különösen keményen lépett fel Papa Thiaw-val, Szenegál szövetségi kapitányával szemben. A szakembert öt mérkőzésre eltiltották, emellett 100 ezer dollár pénzbírságot is kiszabtak rá. A döntés indoklása szerint a január 18-i, Marokkó elleni fináléban tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt büntették meg.

Az eset a döntő hosszabbításában történt, gól nélküli állásnál. Előbb a szenegáliak találatát érvénytelenítették a játékvezetők, majd nem sokkal később Marokkó büntetőt kapott. Erre reagálva Thiaw utasítására a szenegáli játékosok elhagyták a pályát, ami 14 perces játékmegszakítást eredményezett.

CAF Africa Cup of Nations Szenegál 1 0 Marokkó Félidő: 0-0 2026. január 18. vasárnap 20:00 | Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat Hazai gólszerzők 94' Pape Gueye Vendég gólszerzők 48 Labdabirtoklási arány 52 108 Támadások 109 42 Veszélyes támadások 56 7 Kaput eltaláló lövések 3 4 Kaput elkerülő lövések 6 8 Szögletek 10 5 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 3 Blokkolt lövések 11 Adatlap létrehozva: 2026.01.29.

A futballisták végül visszatértek a gyepre, ahol Brahim Díaz elhibázta a tizenegyest. A hosszabbításban Pape Gueye góljával Szenegál megszerezte a vezetést, és azt meg is tartotta, így története második Afrika Kupa-győzelmét ünnepelhette.

A fegyelmi bizottság azonban nem állt meg a szövetségi kapitány megbüntetésénél. Iliman Ndiaye és Ismaila Sarr, a szenegáli válogatott két játékosa két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a játékvezető elleni verbális támadásuk miatt. A szenegáli labdarúgó-szövetségre ezen felül 615 ezer dollár bírságot róttak ki a válogatott és a szurkolók viselkedése miatt.

Marokkó hivatalosan kérte a döntő eredményének megsemmisítését, arra hivatkozva, hogy ellenfelük a büntető megítélése után elhagyta a pályát. A kontinentális szövetség azonban elutasította a fellebbezést, és a marokkói felet sem kímélte. A marokkói szövetségnek 315 ezer dollárt kell befizetnie, mivel a fegyelmi indoklás szerint a labdaszedők nem megfelelően viselkedtek, a játékosok és a stáb tagjai sportszerűtlenül nyilvánultak meg, továbbá a hazai szurkolók lézerfénnyel próbálták megzavarni az ellenfél labdarúgóit.