Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

Pénzcentrum
2026. január 29. 15:42

Az Afrikai Nemzetek Kupája történetének egyik legnagyobb botrányát követően példátlanul szigorú szankciókat szabott ki az Afrikai Labdarúgó-szövetség: a január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.

Az afrikai kontinentális szövetség különösen keményen lépett fel Papa Thiaw-val, Szenegál szövetségi kapitányával szemben. A szakembert öt mérkőzésre eltiltották, emellett 100 ezer dollár pénzbírságot is kiszabtak rá. A döntés indoklása szerint a január 18-i, Marokkó elleni fináléban tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt büntették meg.

Az eset a döntő hosszabbításában történt, gól nélküli állásnál. Előbb a szenegáliak találatát érvénytelenítették a játékvezetők, majd nem sokkal később Marokkó büntetőt kapott. Erre reagálva Thiaw utasítására a szenegáli játékosok elhagyták a pályát, ami 14 perces játékmegszakítást eredményezett.

CAF Africa Cup of Nations
Szenegál
1
0
Marokkó
Félidő: 0-0
2026. január 18. vasárnap 20:00
|
Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat
Hazai gólszerzők
94' Pape Gueye
Vendég gólszerzők
48
Labdabirtoklási arány
52
108
Támadások
109
42
Veszélyes támadások
56
7
Kaput eltaláló lövések
3
4
Kaput elkerülő lövések
6
8
Szögletek
10
5
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
3
Blokkolt lövések
11
Adatlap létrehozva: 2026.01.29.

A futballisták végül visszatértek a gyepre, ahol Brahim Díaz elhibázta a tizenegyest. A hosszabbításban Pape Gueye góljával Szenegál megszerezte a vezetést, és azt meg is tartotta, így története második Afrika Kupa-győzelmét ünnepelhette.

A fegyelmi bizottság azonban nem állt meg a szövetségi kapitány megbüntetésénél. Iliman Ndiaye és Ismaila Sarr, a szenegáli válogatott két játékosa két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a játékvezető elleni verbális támadásuk miatt. A szenegáli labdarúgó-szövetségre ezen felül 615 ezer dollár bírságot róttak ki a válogatott és a szurkolók viselkedése miatt.

Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #büntetés #foci #sport #afrika #labdarúgás #nemzetközi foci #válogatott #eltiltás #játékvezető

