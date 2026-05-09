BL-ért kaparnak Szoboszlaiék, javítana a Lazio: itt a szombati fociprogram

Pénzcentrum
2026. május 9. 07:26

Május első teljes hétvégéje Európa-szerte ígéretes futballrangadókat kínál: a Premier League-ben a címvédő Liverpool a válságban lévő Chelsea-t fogadja, a Bundesligában pályára lép a Bayern München és a Bayer Leverkusen, az olasz élvonalban az Inter a Lazio vendége lesz, míg Spanyolországban az Atletico Madrid hazai pályán közelíthet céljaihoz.

A csapatok egy része már biztosította helyét a következő szezonra, mások viszont még a bennmaradásért vagy az európai kupaindulásért küzdenek. Ami a magyar foci rajongóinak fontos tudnivaló: ezen a héten a Fizz Ligában nem rendeznek mérkőzést, este azonban Fradi-ZTE kupadöntő van a Puskásban.

A szombati program kora délutántól késő estig kínál mérkőzéseket, így a szurkolók bőven válogathatnak a kínálatból. A legnagyobb érdeklődés az angol és a német bajnokság összecsapásait övezi, de az olasz és a spanyol élvonal is tartogat néhány kiemelkedő párharcot.

Premier League: a BL a tét a Liverpoolnak

A nap egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését az Anfielden rendezik, ahol a Liverpool fogadja a Chelsea-t. Szoboszlai Dominik csapata jó formában várja a találkozót, a legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert. A vendég Chelsea ezzel szemben sorozatban öt vereséggel érkezik Liverpoolba, ami a szezon egyik legkomolyabb válságát jelzi a londoni kék mezeseknél. Az őszi fordulóban a Chelsea hazai pályán 2–1-re nyert, ám azóta sokat változott a két együttes helyzete.

Premier League 36. forduló
Liverpool
Chelsea
2026. május 9. szombat 13:30
|
Anfield, Liverpool
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Liverpool: 8 (26.7%)
  Chelsea: 7 (23.3%)
  Döntetlen: 15 (50%)
Gólok
  Liverpool: 35
  Chelsea: 30
Gólkülönbség: 5
Hazai győzelem
  Liverpool: 4
  Chelsea: 5
Vendéggyőzelem
  Liverpool: 4
  Chelsea: 2
Adatlap létrehozva: 2026.05.08.

A késő délutáni sávban a Manchester City a Brentfordot látja vendégül az Etihad Stadionban. A City formája stabil, míg az ellenfél döntetlensorozattal érkezik, és az elmúlt öt meccsén csupán egyszer tudott nyerni. A hazaiak decemberben 2–0-ra győztek a Brentford ellen, és ezúttal is ők számítanak esélyesebbnek - nagy szükségük is van a három pontra, ha komolyan gondolják a bajnoki cím elhappolását az Arsenal orra elől.

A további angliai mérkőzések 16 órás kezdéssel:

Serie A: a bajnok ellen bizonyítana a Lazio

Az olasz bajnokság szombati programjának csúcspontja a Lazio és az Inter összecsapása lesz Rómában. A Nerazzurri kiváló formában érkezik a fővárosba, legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A Lazio teljesítménye hullámzó, győzelmek és döntetlenek váltják egymást az eredményeik között. A novemberi, milánói rangadót az Inter nyerte 2–0-ra, így a Lazio a visszavágás reményében lép pályára 18 órakor.

Az esti programban a Lecce saját közönsége előtt a Juventust fogadja. A Bianconeri egyre jobb formát mutat, jó esélye van a BL-helyek valamelyikére. A hazaiak ezzel szemben két vereséggel a hátuk mögött próbálnak pontot szerezni. A januári torinói találkozó meglepetésre 1–1-es döntetlennel zárult.

La Liga: BL-kudarc után vezet le az Atleti

A spanyol élvonalban az Atletico Madrid a Celta Vigót fogadja a Metropolitanóban. Diego Simeone csapata két győzelemmel hangolt a találkozóra, igaz, előtte három vereséget szenvedett. A vendégek hasonlóan hullámzó teljesítményt nyújtanak. Az őszi, vigói mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

A késő esti sávban a Real Sociedad a Real Betist látja vendégül San Sebastiánban. Mindkét csapat formája ingadozó: a Sociedad legutóbb győzni tudott, míg a Betis két döntetlennel érkezik. A szeptemberi, sevillai összecsapáson a Betis 3–1-re nyert.

A többi spanyol mérkőzés a mai programban:

Bundesliga: könnyed szombat vár a bajorokra

A német bajnokságban a VfB Stuttgart a Bayer Leverkusent fogadja. A Werkself remek formában van, a legutóbbi öt fordulóban négy győzelmet aratott. A házigazdák ezzel szemben nehéz heteken vannak túl: mindössze egy győzelmet tudtak felmutatni, mellette két vereséget szenvedtek. A 15:30-kor kezdődő párharcban a vendégek indulnak esélyesebben.

Este a VfL Wolfsburg a Bayern Münchent fogadja. A bajorok kiváló formában vannak, négy győzelemmel hangoltak erre a találkozóra. A hazaiak teljesítménye gyengébb, legutóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek, és két döntetlent játszottak.

Az RB Leipzig saját közönsége előtt lép pályára az FC St. Pauli ellen. Orbanék legutóbb nagy verést kaptak, de így is erőteljesen pályáznak a BL-helyek egyikére. A hamburgi vendégek gyengébben teljesítenek, két vereség mellett két döntetlent játszottak legutóbb.

A Bundesliga további 15:30-as kezdései:
