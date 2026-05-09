Már az amerikai elnök is kritizálja a vb elképesztően magas jegyárait, ami egy újabb tőrdöfés a kritikák kereszttüzében álló FIFA-nak.
BL-ért kaparnak Szoboszlaiék, javítana a Lazio: itt a szombati fociprogram
Május első teljes hétvégéje Európa-szerte ígéretes futballrangadókat kínál: a Premier League-ben a címvédő Liverpool a válságban lévő Chelsea-t fogadja, a Bundesligában pályára lép a Bayern München és a Bayer Leverkusen, az olasz élvonalban az Inter a Lazio vendége lesz, míg Spanyolországban az Atletico Madrid hazai pályán közelíthet céljaihoz.
A csapatok egy része már biztosította helyét a következő szezonra, mások viszont még a bennmaradásért vagy az európai kupaindulásért küzdenek. Ami a magyar foci rajongóinak fontos tudnivaló: ezen a héten a Fizz Ligában nem rendeznek mérkőzést, este azonban Fradi-ZTE kupadöntő van a Puskásban.
A szombati program kora délutántól késő estig kínál mérkőzéseket, így a szurkolók bőven válogathatnak a kínálatból. A legnagyobb érdeklődés az angol és a német bajnokság összecsapásait övezi, de az olasz és a spanyol élvonal is tartogat néhány kiemelkedő párharcot.
Premier League: a BL a tét a Liverpoolnak
A nap egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését az Anfielden rendezik, ahol a Liverpool fogadja a Chelsea-t. Szoboszlai Dominik csapata jó formában várja a találkozót, a legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert. A vendég Chelsea ezzel szemben sorozatban öt vereséggel érkezik Liverpoolba, ami a szezon egyik legkomolyabb válságát jelzi a londoni kék mezeseknél. Az őszi fordulóban a Chelsea hazai pályán 2–1-re nyert, ám azóta sokat változott a két együttes helyzete.
A késő délutáni sávban a Manchester City a Brentfordot látja vendégül az Etihad Stadionban. A City formája stabil, míg az ellenfél döntetlensorozattal érkezik, és az elmúlt öt meccsén csupán egyszer tudott nyerni. A hazaiak decemberben 2–0-ra győztek a Brentford ellen, és ezúttal is ők számítanak esélyesebbnek - nagy szükségük is van a három pontra, ha komolyan gondolják a bajnoki cím elhappolását az Arsenal orra elől.
A további angliai mérkőzések 16 órás kezdéssel:
- Brighton – Wolverhampton (16:00)
- Fulham – Bournemouth AFC (16:00)
Serie A: a bajnok ellen bizonyítana a Lazio
Az olasz bajnokság szombati programjának csúcspontja a Lazio és az Inter összecsapása lesz Rómában. A Nerazzurri kiváló formában érkezik a fővárosba, legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A Lazio teljesítménye hullámzó, győzelmek és döntetlenek váltják egymást az eredményeik között. A novemberi, milánói rangadót az Inter nyerte 2–0-ra, így a Lazio a visszavágás reményében lép pályára 18 órakor.
Az esti programban a Lecce saját közönsége előtt a Juventust fogadja. A Bianconeri egyre jobb formát mutat, jó esélye van a BL-helyek valamelyikére. A hazaiak ezzel szemben két vereséggel a hátuk mögött próbálnak pontot szerezni. A januári torinói találkozó meglepetésre 1–1-es döntetlennel zárult.
La Liga: BL-kudarc után vezet le az Atleti
A spanyol élvonalban az Atletico Madrid a Celta Vigót fogadja a Metropolitanóban. Diego Simeone csapata két győzelemmel hangolt a találkozóra, igaz, előtte három vereséget szenvedett. A vendégek hasonlóan hullámzó teljesítményt nyújtanak. Az őszi, vigói mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A késő esti sávban a Real Sociedad a Real Betist látja vendégül San Sebastiánban. Mindkét csapat formája ingadozó: a Sociedad legutóbb győzni tudott, míg a Betis két döntetlennel érkezik. A szeptemberi, sevillai összecsapáson a Betis 3–1-re nyert.
A többi spanyol mérkőzés a mai programban:
- Elche – Deportivo Alavés (14:00)
- Sevilla FC – Espanyol (16:15)
Bundesliga: könnyed szombat vár a bajorokra
A német bajnokságban a VfB Stuttgart a Bayer Leverkusent fogadja. A Werkself remek formában van, a legutóbbi öt fordulóban négy győzelmet aratott. A házigazdák ezzel szemben nehéz heteken vannak túl: mindössze egy győzelmet tudtak felmutatni, mellette két vereséget szenvedtek. A 15:30-kor kezdődő párharcban a vendégek indulnak esélyesebben.
Este a VfL Wolfsburg a Bayern Münchent fogadja. A bajorok kiváló formában vannak, négy győzelemmel hangoltak erre a találkozóra. A hazaiak teljesítménye gyengébb, legutóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek, és két döntetlent játszottak.
Az RB Leipzig saját közönsége előtt lép pályára az FC St. Pauli ellen. Orbanék legutóbb nagy verést kaptak, de így is erőteljesen pályáznak a BL-helyek egyikére. A hamburgi vendégek gyengébben teljesítenek, két vereség mellett két döntetlent játszottak legutóbb.
A Bundesliga további 15:30-as kezdései:
Balesetszerű esés okozta Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát az igazságügyi orvosszakértői és toxikológiai vizsgálat szerint.
Cristiano Ronaldo megszerezte 100. gólját a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, összesen 971 találatnál jár pályafutása során.
A Dai Dai című szám május 14-én jelenik meg, és a nigériai Burna Boy közreműködésével készült.
A férfi világranglistát vezető Jannik Sinner nem zárta ki, hogy csatlakozna egy esetleges Grand Slam-játékosbojkotthoz.
Halálos baleset történt csütörtökön a North West 200 Superbike-kategóriájának időmérő edzésén, az Észak-Írországban rendezett nemzetközi közúti motorversenyen.
Orbán Viktor miniszterelnök kormányhatározatban kérte fel a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg a Ferencvárosi Torna Club állammal szembeni tartozásainak átütemezését.
A hét utolsó munkanapján négy európai topliga kínál izgalmas összecsapásokat, a fő attrakció pedig egyértelműen a Dortmund és a Frankfurt csatája a Signal Iduna Parkban.
Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba
Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között. Az argentin védőt a hírek szerint kórházba szállították.
A PL-vezérigazgató Richard Masters a tavalyi évben többet keresett két és fél millió fontnál is.
A volt dartsozóval januárban közölték az orvosok, hogy a vérrák egy ritka fajtáját diagnosztizálták szervezetében, ő maga azonban optimista.
Több kerékpáros is megbetegedett egy belgiumi egynapos verseny után, köztük olyanok is vannak, akik a pénteken rajtoló Giro d'Italiára készülnek.
Tragédia az ultramaratonon: meghalt egy sportoló a kemény távon, megint a veszélyekről beszélnek a sportban
A 253 mérföldes, mintegy 407 kilométeres állóképességi verseny hétfőn rajtolt el, és egészen szombatig tart.
A FIFA elnöke, Gianni Infantino a világbajnoki jegyárak körüli vitában tréfásan megígérte, hogy személyesen visz hot dogot és kólát annak, aki 2 millió dollárért vesz...
Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére.
A Bank of America előrejelzése szerint Franciaország nyeri a nyári labdarúgó-világbajnokságot.
Május második hetében igazi csemegéket kínál az európai futball: a spanyol bajnokságban példának okáért El Clásicóra készülhetünk.
Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de a Föld két legnépesebb országa, India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési...
A Juventus komoly ajánlatot készül tenni a brazil kapusért, az angol klub pedig már keresi a lehetséges utódokat
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n