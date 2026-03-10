Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Donald Trump mentett meg öt női futballistát: halál várt volna rájuk hazájukban
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték. Anthony Albanese miniszterelnök közölte: a felajánlás a csapat többi tagjára is kiterjed - írta a News.com.au.
Az öt játékos – köztük Zahra Ghanbari csapatkapitány, valamint Fatemeh Paszandideh, Zahra Szarbali, Atefeh Ramazanzadeh és Mona Hamoudi – hétfő este szökött meg a csapatot felügyelő kísérőik elől a Gold Coast-i Royal Pines Resortból. Az ausztrál szövetségi rendőrség (AFP) biztonságos helyre vitte őket, ahol Tony Burke belügyminiszter személyesen találkozott velük, és jóváhagyta humanitárius vízumkérelmeik befogadását. A kérelmek feldolgozása hajnali fél kettőre lezárult.
A drámai eseményekbe Donald Trump amerikai elnök is bekapcsolódott. Sydneyi idő szerint kevéssel hajnali két óra előtt telefonon kereste Albanese-t, hogy a játékosok sorsáról érdeklődjön. Korábban a Truth Social közösségi oldalon felszólította Ausztráliát, hogy adjon menedéket a teljes csapatnak, hozzátéve: ha Ausztrália ezt nem teszi meg, az Egyesült Államok kész befogadni őket. A telefonbeszélgetés után Trump elismerően nyilatkozott az ausztrál kormányfő döntéséről.
Az iráni női válogatott az ausztráliai rendezésű Ázsia-kupán került a figyelem középpontjába, miután a Dél-Korea elleni mérkőzésükön a játékosok nem énekelték a himnuszt. A gesztust az iszlám köztársaság elleni néma tiltakozásként értelmezték. Ezt követően az iráni állami televízióban Mohammad Reza Sahbazi műsorvezető háborús árulónak nevezte a játékosokat, és súlyos következményeket követelt velük szemben. A beszámolók szerint a keret tagjai folyamatos megfigyelés alatt álltak: telefonjaikat lehallgatták, szabad mozgásukat korlátozták, és a kiutazás előtt írásos nyilatkozatot írattak alá velük arról, hogy nem kérnek menedékjogot.
A szökést kaotikus jelenetek előzték meg. Vasárnap este mintegy ötven tüntető vette körül a játékosokat szállító buszt a stadion előtt, "mentsétek meg a lányainkat" feliratú táblákkal. Az egyik játékosról videófelvétel készült, ahogy a busz ablakából a nemzetközi segélykérő kézjelet mutatja. Hétfő este a szálloda előcsarnokában a csapat iráni felügyelői jelentek meg, az eltűnt játékosokat keresve.
Burke belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés rendkívül nehéz volt a játékosok számára, akiknek családtagjait Iránban fenyegetések érik. Közölte, hogy a vízumfelajánlás a csapat valamennyi tagja számára nyitva áll, de valószínűnek tartja, hogy nem mindenki él majd a lehetőséggel. Az öt menedéket kapott játékos az "Aussie, Aussie, Aussie" rigmust skandálta, amikor megtudták, hogy megkapják a vízumot. Reza Pahlavi, az egykori iráni sah fia megerősítette a szökést, és közölte, hogy az öt sportoló csatlakozott az iráni Oroszlán és Nap forradalomhoz.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
-
