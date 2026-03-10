Donald Trump mentett meg öt női futballistát: halál várt volna rájuk hazájukban

Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték. Anthony Albanese miniszterelnök közölte: a felajánlás a csapat többi tagjára is kiterjed - írta a News.com.au.

Az öt játékos – köztük Zahra Ghanbari csapatkapitány, valamint Fatemeh Paszandideh, Zahra Szarbali, Atefeh Ramazanzadeh és Mona Hamoudi – hétfő este szökött meg a csapatot felügyelő kísérőik elől a Gold Coast-i Royal Pines Resortból. Az ausztrál szövetségi rendőrség (AFP) biztonságos helyre vitte őket, ahol Tony Burke belügyminiszter személyesen találkozott velük, és jóváhagyta humanitárius vízumkérelmeik befogadását. A kérelmek feldolgozása hajnali fél kettőre lezárult.

A drámai eseményekbe Donald Trump amerikai elnök is bekapcsolódott. Sydneyi idő szerint kevéssel hajnali két óra előtt telefonon kereste Albanese-t, hogy a játékosok sorsáról érdeklődjön. Korábban a Truth Social közösségi oldalon felszólította Ausztráliát, hogy adjon menedéket a teljes csapatnak, hozzátéve: ha Ausztrália ezt nem teszi meg, az Egyesült Államok kész befogadni őket. A telefonbeszélgetés után Trump elismerően nyilatkozott az ausztrál kormányfő döntéséről.

Az iráni női válogatott az ausztráliai rendezésű Ázsia-kupán került a figyelem középpontjába, miután a Dél-Korea elleni mérkőzésükön a játékosok nem énekelték a himnuszt. A gesztust az iszlám köztársaság elleni néma tiltakozásként értelmezték. Ezt követően az iráni állami televízióban Mohammad Reza Sahbazi műsorvezető háborús árulónak nevezte a játékosokat, és súlyos következményeket követelt velük szemben. A beszámolók szerint a keret tagjai folyamatos megfigyelés alatt álltak: telefonjaikat lehallgatták, szabad mozgásukat korlátozták, és a kiutazás előtt írásos nyilatkozatot írattak alá velük arról, hogy nem kérnek menedékjogot.

A szökést kaotikus jelenetek előzték meg. Vasárnap este mintegy ötven tüntető vette körül a játékosokat szállító buszt a stadion előtt, "mentsétek meg a lányainkat" feliratú táblákkal. Az egyik játékosról videófelvétel készült, ahogy a busz ablakából a nemzetközi segélykérő kézjelet mutatja. Hétfő este a szálloda előcsarnokában a csapat iráni felügyelői jelentek meg, az eltűnt játékosokat keresve.

Burke belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés rendkívül nehéz volt a játékosok számára, akiknek családtagjait Iránban fenyegetések érik. Közölte, hogy a vízumfelajánlás a csapat valamennyi tagja számára nyitva áll, de valószínűnek tartja, hogy nem mindenki él majd a lehetőséggel. Az öt menedéket kapott játékos az "Aussie, Aussie, Aussie" rigmust skandálta, amikor megtudták, hogy megkapják a vízumot. Reza Pahlavi, az egykori iráni sah fia megerősítette a szökést, és közölte, hogy az öt sportoló csatlakozott az iráni Oroszlán és Nap forradalomhoz.