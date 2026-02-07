2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tilburg, 2026. január 18.Csizmadia Márk (j4) és Moon Wonjun (j3) a férfi 5000 méteres váltó döntőjében a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban 2026. január 18-án. A magyar férfi váltó a negyedik helyen
Sport

Gyerekeknek mutatna példát: bemutatjuk Mu Vondzsunt, aki immár magyarként indul olimpián

Pénzcentrum
2026. február 7. 20:30

A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz. A fiatal sportoló a 2026-os gyorskorcsolya Európa-bajnokságon vegyes váltóban bronzérmet nyert, és hazánkat képviseli majd az olaszországi téli olimpián is. A fiatal short trackes 500, 1000 és 1500 méteren, valamint a 2000 méteres vegyes, illetve az 5000 méteres férfi váltóban is jégre kép majd.

Mun Vondzsun 2001. március 7-én, a dél-koreai Kimheben született, és szülőhazájában kezdte gyorskorcsolyázó-pályafutását. Már fiatalon ígéretes eredményeket ért el: a 2017-es innsbrucki junior-világbajnokságon összetettben a 12. helyen végzett, 1500 méteren pedig az előkelő ötödik pozíciót szerezte meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Pénzcentrum sorozatában sorra bemutatjuk azokat a sprtolókat, akik kvótaszerzés után Magyarországot képviselik a téli olimpián, Milánóban vagy Cortinában. A sorozat eddigi részeit itt találod:

Kapcsolódó cikkeink:

Pályafutásának következő fontos állomása az lett volna, hogy hazájában elnyerte a jogot a 2021-es téli Universiadén való részvételre. A koronavírus-járvány miatt azonban a nemzetközi versenyt végül törölték a programból. Karrierje 2022-ben fordulóponthoz érkezett, amikor kimaradt a dél-koreai válogatott keretéből.

Megtetszett neki a módszer, országot váltott

Ez az esemény nyitotta meg előtte az utat Magyarország felé. 2022 végén edzőpartnerként kapott meghívást hazánkba egy rövidebb időszakra. A magyar edzéskörülmények és a szakmai munka annyira elnyerte tetszését, hogy végül az országváltás mellett döntött. 2024 nyarától hivatalosan is magyar állampolgárként, a Ferencváros színeiben folytatja pályafutását.

Első jelentősebb versenyén magyar színekben, a 2025-ös gyorskorcsolya Európa-bajnokságon 1500 méteren a 11., 1000 méteren pedig a 12. helyet szerezte meg. Teljesítménye a következő évben látványos fejlődést mutatott: a hosszabb távon már az 5., a rövidebben pedig a 4. pozícióban zárt.

Legnagyobb sikerét a vegyes váltóval érte el, ahol Végi Diána Laurával, Somodi Majával és Nógrádi Bencével közösen bronzérmet nyertek. A csapat tagja volt még Tiborcz Dániel is, aki a negyeddöntőben korcsolyázott, később azonban egy másik versenyszámban kicsúszott, és kisebb agyrázkódást szenvedett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gyerekeknek mutatna példát

Mun Vondzsun elkötelezettségét és motivációját jól tükrözi egy nyilatkozata: "Hiszek abban, hogy ha megteszek minden tőlem telhetőt, sok kisgyereknek és fiatalnak megadhatom a reményt és az álmot a tekintetben, hogy korcsolyázóként minél magasabbra vágyjanak."

A fiatal gyorskorcsolyázó számos versenyen látható lesz majd: ott lesz a short track 500, 1000 és 1500 méterén, valamint a 2000 méteres vegyes váltóban és az 5000 méteres férfi váltóban is.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#sport #dél-korea #magyar válogatott #bemutató #európa-bajnokság #2025 #téli olimpia #ferencváros #olimpia2026 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:30
19:18
19:01
18:30
17:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 7.
Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
2026. február 7.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
6 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
4
2 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
5
1 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 17:58
Kvíz: Te emlékszel, kivel kötötték első házasságukat ezek a hírességek? Vannak meglepő párosok!
Agrárszektor  |  2026. február 7. 19:09
Fel van adva a lecke a magyar méhészeknek: ehhez hozzá kell szokniuk