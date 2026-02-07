Gyerekeknek mutatna példát: bemutatjuk Mu Vondzsunt, aki immár magyarként indul olimpián

A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz. A fiatal sportoló a 2026-os gyorskorcsolya Európa-bajnokságon vegyes váltóban bronzérmet nyert, és hazánkat képviseli majd az olaszországi téli olimpián is. A fiatal short trackes 500, 1000 és 1500 méteren, valamint a 2000 méteres vegyes, illetve az 5000 méteres férfi váltóban is jégre kép majd.

Mun Vondzsun 2001. március 7-én, a dél-koreai Kimheben született, és szülőhazájában kezdte gyorskorcsolyázó-pályafutását. Már fiatalon ígéretes eredményeket ért el: a 2017-es innsbrucki junior-világbajnokságon összetettben a 12. helyen végzett, 1500 méteren pedig az előkelő ötödik pozíciót szerezte meg.

Pályafutásának következő fontos állomása az lett volna, hogy hazájában elnyerte a jogot a 2021-es téli Universiadén való részvételre. A koronavírus-járvány miatt azonban a nemzetközi versenyt végül törölték a programból. Karrierje 2022-ben fordulóponthoz érkezett, amikor kimaradt a dél-koreai válogatott keretéből.

Megtetszett neki a módszer, országot váltott

Ez az esemény nyitotta meg előtte az utat Magyarország felé. 2022 végén edzőpartnerként kapott meghívást hazánkba egy rövidebb időszakra. A magyar edzéskörülmények és a szakmai munka annyira elnyerte tetszését, hogy végül az országváltás mellett döntött. 2024 nyarától hivatalosan is magyar állampolgárként, a Ferencváros színeiben folytatja pályafutását.

Első jelentősebb versenyén magyar színekben, a 2025-ös gyorskorcsolya Európa-bajnokságon 1500 méteren a 11., 1000 méteren pedig a 12. helyet szerezte meg. Teljesítménye a következő évben látványos fejlődést mutatott: a hosszabb távon már az 5., a rövidebben pedig a 4. pozícióban zárt.

Legnagyobb sikerét a vegyes váltóval érte el, ahol Végi Diána Laurával, Somodi Majával és Nógrádi Bencével közösen bronzérmet nyertek. A csapat tagja volt még Tiborcz Dániel is, aki a negyeddöntőben korcsolyázott, később azonban egy másik versenyszámban kicsúszott, és kisebb agyrázkódást szenvedett.

Gyerekeknek mutatna példát

Mun Vondzsun elkötelezettségét és motivációját jól tükrözi egy nyilatkozata: "Hiszek abban, hogy ha megteszek minden tőlem telhetőt, sok kisgyereknek és fiatalnak megadhatom a reményt és az álmot a tekintetben, hogy korcsolyázóként minél magasabbra vágyjanak."

A fiatal gyorskorcsolyázó számos versenyen látható lesz majd: ott lesz a short track 500, 1000 és 1500 méterén, valamint a 2000 méteres vegyes váltóban és az 5000 méteres férfi váltóban is.

