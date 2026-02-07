A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd: vele folytatjuk a magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkat.
Gyerekeknek mutatna példát: bemutatjuk Mu Vondzsunt, aki immár magyarként indul olimpián
A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz. A fiatal sportoló a 2026-os gyorskorcsolya Európa-bajnokságon vegyes váltóban bronzérmet nyert, és hazánkat képviseli majd az olaszországi téli olimpián is. A fiatal short trackes 500, 1000 és 1500 méteren, valamint a 2000 méteres vegyes, illetve az 5000 méteres férfi váltóban is jégre kép majd.
Mun Vondzsun 2001. március 7-én, a dél-koreai Kimheben született, és szülőhazájában kezdte gyorskorcsolyázó-pályafutását. Már fiatalon ígéretes eredményeket ért el: a 2017-es innsbrucki junior-világbajnokságon összetettben a 12. helyen végzett, 1500 méteren pedig az előkelő ötödik pozíciót szerezte meg.
A Pénzcentrum sorozatában sorra bemutatjuk azokat a sprtolókat, akik kvótaszerzés után Magyarországot képviselik a téli olimpián, Milánóban vagy Cortinában. A sorozat eddigi részeit itt találod:
Pályafutásának következő fontos állomása az lett volna, hogy hazájában elnyerte a jogot a 2021-es téli Universiadén való részvételre. A koronavírus-járvány miatt azonban a nemzetközi versenyt végül törölték a programból. Karrierje 2022-ben fordulóponthoz érkezett, amikor kimaradt a dél-koreai válogatott keretéből.
Megtetszett neki a módszer, országot váltott
Ez az esemény nyitotta meg előtte az utat Magyarország felé. 2022 végén edzőpartnerként kapott meghívást hazánkba egy rövidebb időszakra. A magyar edzéskörülmények és a szakmai munka annyira elnyerte tetszését, hogy végül az országváltás mellett döntött. 2024 nyarától hivatalosan is magyar állampolgárként, a Ferencváros színeiben folytatja pályafutását.
Első jelentősebb versenyén magyar színekben, a 2025-ös gyorskorcsolya Európa-bajnokságon 1500 méteren a 11., 1000 méteren pedig a 12. helyet szerezte meg. Teljesítménye a következő évben látványos fejlődést mutatott: a hosszabb távon már az 5., a rövidebben pedig a 4. pozícióban zárt.
Legnagyobb sikerét a vegyes váltóval érte el, ahol Végi Diána Laurával, Somodi Majával és Nógrádi Bencével közösen bronzérmet nyertek. A csapat tagja volt még Tiborcz Dániel is, aki a negyeddöntőben korcsolyázott, később azonban egy másik versenyszámban kicsúszott, és kisebb agyrázkódást szenvedett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Gyerekeknek mutatna példát
Mun Vondzsun elkötelezettségét és motivációját jól tükrözi egy nyilatkozata: "Hiszek abban, hogy ha megteszek minden tőlem telhetőt, sok kisgyereknek és fiatalnak megadhatom a reményt és az álmot a tekintetben, hogy korcsolyázóként minél magasabbra vágyjanak."
A fiatal gyorskorcsolyázó számos versenyen látható lesz majd: ott lesz a short track 500, 1000 és 1500 méterén, valamint a 2000 méteres vegyes váltóban és az 5000 méteres férfi váltóban is.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
A szombati játéknap bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a hazai derbi mellett az angol, német, spanyol és olasz élvonal is parádés mérkőzéseket kínál a szurkolóknak.
A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.
Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon.
Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!