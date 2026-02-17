Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Fordulat a fronton: akkora területet szerzett vissza Ukrajna, mint egy magyar megyeszékhely
Ukrajna múlt hét szerda és vasárnap között 201 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza Oroszországtól. Ez a legnagyobb ilyen mértékű területszerzés 2023 nyara óta, és közel megegyezik az oroszok decemberi teljes havi előrenyomulásával, írja a The Guardian.
Az ukrán hadsereg 201 négyzetkilométernyi területet vett vissza múlt hét szerda és vasárnap között – derül ki az Agence France-Presse elemzéséből, amely a Hadtudományi Intézet (ISW) adataira hivatkozik. Ez nagyjából Békéscsaba területének felel meg.
A mostani eredmény majdnem eléri az orosz hadsereg decemberi teljes havi területi nyereségét. Ez egyben a legnagyobb kiterjedésű visszafoglalás 2023 júniusa, az ukrán ellentámadás kezdete óta ilyen rövid idő alatt.
A visszaszerzett területek főként Zaporizzsja városától keletre találhatók, azon a frontszakaszon, ahol az orosz csapatok 2025 közepe óta jelentős előretörést értek el.
Az ISW szerint az ukrán hadműveletek kihasználhatták, hogy az orosz erők Starlink-hozzáférése a közelmúltban megszakadt. Orosz katonai bloggerek arról számoltak be, hogy a kommunikációs és parancsnoki rendszerekben zavarok keletkeztek a fronton.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Február 5-én megfigyelők észlelték, hogy a Moszkva által használt Starlink-antennák működése akadozik. Az AFP jelentése szerint ez azt követően történt, hogy Elon Musk bejelentette: lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Kreml ne használhassa a technológiát. Kijev állítása szerint az orosz drónok különösen az elektronikus zavarás megkerülésére és a célpontok pontosabb eltalálására vették igénybe a rendszert.
Néhány étel sokaknál kiveri a biztosítékot, mégis nemzeti kedvenceknek számítanak. De mit árulnak el a bizarr étkek az ízlésünkről? Mutatjuk!
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
Nem áll le Donald Trump: ennek a mondásának súlyos következménye lehet, ráadásul épp egy katonai támaszponton van
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Kemény ultimátumot adott Brüsszel az EU-tagállamoknak: mindenkit érint, de Magyarországot külön kiemelték
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Radikális párt nyerte a választást a világ egyik legnépesebb országában - előtte 15 évet töltöttek ellenzékben
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált.
Ez hihetetlen! Újabb durva bűntény történt a Louvre falai között: teljes sokkban vannak most a franciák
Októberben már a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra.
A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
Hoppá! Újabb országtól vonhatja meg a támogatást az Európai Unió: súlyos demokratikus problémákat találtak
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén