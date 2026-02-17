2026. február 17. kedd Donát
Háború Kelet-Ukrajnában, Donbász, a donyecki régió Avdijivka városához közeli frontállások - aknamezők közötti sáros út a Butovka katonai állásnál.
Világ

Fordulat a fronton: akkora területet szerzett vissza Ukrajna, mint egy magyar megyeszékhely

Pénzcentrum
2026. február 17. 09:46

Ukrajna múlt hét szerda és vasárnap között 201 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza Oroszországtól. Ez a legnagyobb ilyen mértékű területszerzés 2023 nyara óta, és közel megegyezik az oroszok decemberi teljes havi előrenyomulásával, írja a The Guardian.

Az ukrán hadsereg 201 négyzetkilométernyi területet vett vissza múlt hét szerda és vasárnap között – derül ki az Agence France-Presse elemzéséből, amely a Hadtudományi Intézet (ISW) adataira hivatkozik. Ez nagyjából Békéscsaba területének felel meg.

A mostani eredmény majdnem eléri az orosz hadsereg decemberi teljes havi területi nyereségét. Ez egyben a legnagyobb kiterjedésű visszafoglalás 2023 júniusa, az ukrán ellentámadás kezdete óta ilyen rövid idő alatt.

A visszaszerzett területek főként Zaporizzsja városától keletre találhatók, azon a frontszakaszon, ahol az orosz csapatok 2025 közepe óta jelentős előretörést értek el.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ISW szerint az ukrán hadműveletek kihasználhatták, hogy az orosz erők Starlink-hozzáférése a közelmúltban megszakadt. Orosz katonai bloggerek arról számoltak be, hogy a kommunikációs és parancsnoki rendszerekben zavarok keletkeztek a fronton.

Február 5-én megfigyelők észlelték, hogy a Moszkva által használt Starlink-antennák működése akadozik. Az AFP jelentése szerint ez azt követően történt, hogy Elon Musk bejelentette: lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Kreml ne használhassa a technológiát. Kijev állítása szerint az orosz drónok különösen az elektronikus zavarás megkerülésére és a célpontok pontosabb eltalálására vették igénybe a rendszert.
Címlapkép: Getty Images
