Pomerode, Brazília - 2014. június 21: A 10-es számú - Neymar Junior - brazil póló másolata a brazil labdarúgó-válogatott pólójában, eladó Pomerode város utcáin, Santa Catarina államban.
Sport

Visszatért a pályára a brazilok szupersztárja, Neymar: kiharcolhatja a vb-részvételt?

Pénzcentrum
2026. február 16. 16:14

Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután december 22-én kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén. A brazil csatár csereként beállva ötven percet töltött a pályán a Velo Clube elleni 6–0-s győzelem során. Ezzel a sikerrel a Santos bejutott a Campeonato Paulista negyeddöntőjébe - írta az ESPN.

Bár a 33 éves támadó kihagyott egy ígéretes helyzetet, Juan Pablo Vojvoda, a Santos vezetőedzője elégedetten értékelte a visszatérést. "Mindenkinek szüksége van Neymarra – a Santosnak és a válogatottnak egyaránt. Ancelotti is örülni fog, ha jó formában látja majd" – nyilatkozta a tréner, utalva a brazil válogatott olasz szövetségi kapitányára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Neymar, aki az előző szezonban a kiesés elkerüléséért küzdött a Santosszal, jelenleg a 2026-os világbajnoki kerettagság kivívására összpontosít.

A brazil válogatott történetének legeredményesebb, 79 gólos játékosa sérülései miatt 2023 októbere óta nem szerepelt a nemzeti csapatban. Az egészségügyi gondjairól mi is írtunk korábban, ezt itt olvashatod el:

Világklasszis labdarúgó, akiben még mindig ég a tűz. Az edzéseken, minden apró játékszituációban látom rajta: ott akar lenni, és győzni akar

– jellemezte játékosát Vojvoda.
Címlapkép: Getty Images
