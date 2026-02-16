José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt.
Visszatért a pályára a brazilok szupersztárja, Neymar: kiharcolhatja a vb-részvételt?
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután december 22-én kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén. A brazil csatár csereként beállva ötven percet töltött a pályán a Velo Clube elleni 6–0-s győzelem során. Ezzel a sikerrel a Santos bejutott a Campeonato Paulista negyeddöntőjébe - írta az ESPN.
Bár a 33 éves támadó kihagyott egy ígéretes helyzetet, Juan Pablo Vojvoda, a Santos vezetőedzője elégedetten értékelte a visszatérést. "Mindenkinek szüksége van Neymarra – a Santosnak és a válogatottnak egyaránt. Ancelotti is örülni fog, ha jó formában látja majd" – nyilatkozta a tréner, utalva a brazil válogatott olasz szövetségi kapitányára.
Neymar, aki az előző szezonban a kiesés elkerüléséért küzdött a Santosszal, jelenleg a 2026-os világbajnoki kerettagság kivívására összpontosít.
A brazil válogatott történetének legeredményesebb, 79 gólos játékosa sérülései miatt 2023 októbere óta nem szerepelt a nemzeti csapatban. Az egészségügyi gondjairól mi is írtunk korábban, ezt itt olvashatod el:
Világklasszis labdarúgó, akiben még mindig ég a tűz. Az edzéseken, minden apró játékszituációban látom rajta: ott akar lenni, és győzni akar
– jellemezte játékosát Vojvoda.
Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
