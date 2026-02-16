2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
teniszlabda füves teniszpályán, tenisz, sport, vonal
Sport

Elege lett, 25 évesen visszavonul a teniszezőnő: iszonyatosan kemény üzenettel búcsúzott

Pénzcentrum
2026. február 16. 13:43

A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást. Destanee Aiava szerint a tenisz világa rasszista, nőgyűlölő és homofób, emellett ellenséges mindenkivel szemben, aki nem illeszkedik az elvárásokhoz - jelentette a BBC.

A szamoai gyökerekkel rendelkező ausztrál versenyző az Instagram-oldalán tett közzé egy kemény hangvételű nyilatkozatot. Ebben úgy fogalmazott, hogy a tenisz olyan számára, mint egy "mérgező kapcsolat", ezért az idei szezon lesz az utolsó, amelyet a pályán tölt.

Aiava, aki karrierje során a 147. helyig jutott a világranglistán, elmondta: célja, hogy minden nap úgy ébredjen fel, hogy őszintén szeresse, amit csinál – véleménye szerint ez mindenkit megillet.

A sportoló beszámolt arról, hogy rendszeresen szembesült online támadásokkal, amely probléma számos más játékost is érint a teniszben. A brit Katie Boulter tavaly konkrét példákat osztott meg az őt ért bántalmazásokról, hogy rávilágítson a jelenség súlyosságára.

A Signify adatelemző cég, a Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) és a Női Teniszszövetség (WTA) közös adatai szerint 2024-ben mintegy 8000 bántalmazó, erőszakos vagy fenyegető üzenetet küldtek nyilvánosan 458 teniszezőnek a közösségi média felületein. Ezek jelentős része a sportfogadásokhoz kapcsolódott.

Aiava utalt a kapott gyűlölködő üzenetekre és halálos fenyegetésekre, valamint a testét, karrierjét és élete minden más részletét kritizáló megjegyzésekre. Különösen élesen bírálta a sportágat, amely szerinte az úgynevezett elegancia és a tradicionális értékek álarca mögé bújik.

A fehér öltözékek és tradíciók mögött egy olyan kultúra húzódik, amely rasszista, nőgyűlölő, homofób és ellenséges mindenkivel szemben, aki nem illeszkedik a sémákba

– fogalmazott az ausztrál játékos.

Bár hálás az utazásokért és a köttetett barátságokért, elismerte, hogy a sport sokat el is vett tőle: a testéhez való egészséges viszonyát, az egészségét, a családját és az önbecsülését. Arra a kérdésre, hogy újra végigcsinálná-e mindezt, így válaszolt:

Tényleg nem tudom, de egy dolgot megtanított nekem ez a sport, mégpedig azt, hogy mindig van esély az újrakezdésre.

A tenisz hivatalos szervei egyelőre nem reagáltak Aiava bejegyzésére. Az ausztrál játékos legutóbb januárban, az Australian Open selejtezőjében lépett pályára, ahol a brit Harriet Darttól szenvedett vereséget.
Címlapkép: Getty Images
