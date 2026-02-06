Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián

A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez. A Pénzcentrum olimpikonokat bemutató sorozatában most vele folytatjuk: a honosított sportoló 500, 1000, 1500 méteren, a 2000 méteres vegyes váltóban és az 5000 méteres férfiváltóban is rajthoz áll a téli olimpián.

Kim Minszok 1999-ben született a dél-koreai Anjangban. Hétéves korában ismerkedett meg a korcsolyázással, és már az általános iskola harmadik osztályában eldöntötte, hogy gyorskorcsolyázó szeretne lenni. Tehetsége hamar megmutatkozott: tizenöt évesen ezüstérmet nyert a 2015-ös varsói junior-világbajnokság 1500 méteres számában, egy évvel később pedig ugyanezen a távon aranyérmet szerzett.

A 2016-os lillehammeri téli ifjúsági olimpián kiemelkedő teljesítményt nyújtott: megnyerte az 1500 méteres versenyt és a tömegrajtos futamot is. Felnőtt pályafutása 2017-ben indult, amikor hazája rendezte a világbajnokságot, ahol dél-koreai juniorrekordot döntve az ötödik helyen végzett. Ugyanebben az évben a téli Ázsia-játékokon egyéniben és csapatban is aranyérmet nyert.

Olimpiai érmek után eltiltás

A 2018-as phjongcshangi téli olimpián 1500 méteren bronzérmet szerzett, az üldözéses csapatversenyben pedig ezüstéremmel gazdagodott. Sikerei ezt követően is folytatódtak: 2021-ben hazájában 1500 és 3000 méteren is országos bajnok lett. A 2022-es pekingi téli olimpián ismét dobogóra állhatott, 1500 méteren második olimpiai bronzérmét nyerte.

Pályafutása negatív fordulópontjához 2022 júniusában érkezett, amikor alkoholos befolyásoltság alatt közlekedési balesetet okozott. Bár személyi sérülés nem történt, a dél-koreai szövetség szigorú szankciókat alkalmazott: másfél évre eltiltották minden sporttevékenységtől, három évre pedig kizárták a válogatott keretből. Ez gyakorlatilag lehetetlenné tette számára a felkészülést a 2026-os olimpiára, mivel az eltiltás lejárta után már nem maradt volna elegendő ideje, hogy visszanyerje csúcsformáját.

A második esélyt kapta Magyarországtól

Ebben a kritikus helyzetben kapott lehetőséget honfitársától, Li Csulvon Eriktől, aki 2021 óta a magyar gyorskorcsolya-válogatott szakmai stábjában dolgozik. Ő ajánlotta fel Kimnek, hogy Magyarországon folytathatja az edzéseket. A korcsolyázó élt a lehetőséggel, és 2024 júliusában megkapta a magyar állampolgárságot.

Otthon ültem, és azon járt az eszem, hogy mindent elvesztettem. Ekkor Erik, akivel korábban együtt korcsolyáztam, felajánlotta, hogy edzhetek Magyarországon. Én nagy pályán versenyzek, a lehetőséget pedig rövid pályán biztosította a magyar csapat, de éltem vele, és hálás vagyok érte, mert esélyt kaptam arra, hogy felálljak a padlóról

– nyilatkozta korábban Kim Minszok.

Magyar versenyzőként már jelentős eredményeket ért el. A 2025-ös gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon három távon állított fel új magyar csúcsot. Az 500 méteres versenyt megnyerte, 1500 méteren bronzérmes lett, az összetett versenyben pedig a nyolcadik helyen végzett. 2024 decemberében 1000 és 1500 méteren is olimpiai kvótát szerzett, így immár harmadik téli olimpiájára készülhet – ezúttal magyar színekben.

Kim Minszok a téli olimpián sok versenyszámban áll rajthoz: ott lesz az 500, az 1000, 1500 méteres egyéni számban, váltóban pedig 2000 és 5000 méteren indul majd.