A hazai csomagautomata-piac továbbra is erős növekedési pályán mozog: az elmúlt egy évben több szolgáltató is jelentősen bővítette hálózatát.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez. A Pénzcentrum olimpikonokat bemutató sorozatában most vele folytatjuk: a honosított sportoló 500, 1000, 1500 méteren, a 2000 méteres vegyes váltóban és az 5000 méteres férfiváltóban is rajthoz áll a téli olimpián.
Kim Minszok 1999-ben született a dél-koreai Anjangban. Hétéves korában ismerkedett meg a korcsolyázással, és már az általános iskola harmadik osztályában eldöntötte, hogy gyorskorcsolyázó szeretne lenni. Tehetsége hamar megmutatkozott: tizenöt évesen ezüstérmet nyert a 2015-ös varsói junior-világbajnokság 1500 méteres számában, egy évvel később pedig ugyanezen a távon aranyérmet szerzett.
A 2016-os lillehammeri téli ifjúsági olimpián kiemelkedő teljesítményt nyújtott: megnyerte az 1500 méteres versenyt és a tömegrajtos futamot is. Felnőtt pályafutása 2017-ben indult, amikor hazája rendezte a világbajnokságot, ahol dél-koreai juniorrekordot döntve az ötödik helyen végzett. Ugyanebben az évben a téli Ázsia-játékokon egyéniben és csapatban is aranyérmet nyert.
Olimpiai érmek után eltiltás
A 2018-as phjongcshangi téli olimpián 1500 méteren bronzérmet szerzett, az üldözéses csapatversenyben pedig ezüstéremmel gazdagodott. Sikerei ezt követően is folytatódtak: 2021-ben hazájában 1500 és 3000 méteren is országos bajnok lett. A 2022-es pekingi téli olimpián ismét dobogóra állhatott, 1500 méteren második olimpiai bronzérmét nyerte.
Pályafutása negatív fordulópontjához 2022 júniusában érkezett, amikor alkoholos befolyásoltság alatt közlekedési balesetet okozott. Bár személyi sérülés nem történt, a dél-koreai szövetség szigorú szankciókat alkalmazott: másfél évre eltiltották minden sporttevékenységtől, három évre pedig kizárták a válogatott keretből. Ez gyakorlatilag lehetetlenné tette számára a felkészülést a 2026-os olimpiára, mivel az eltiltás lejárta után már nem maradt volna elegendő ideje, hogy visszanyerje csúcsformáját.
A második esélyt kapta Magyarországtól
Ebben a kritikus helyzetben kapott lehetőséget honfitársától, Li Csulvon Eriktől, aki 2021 óta a magyar gyorskorcsolya-válogatott szakmai stábjában dolgozik. Ő ajánlotta fel Kimnek, hogy Magyarországon folytathatja az edzéseket. A korcsolyázó élt a lehetőséggel, és 2024 júliusában megkapta a magyar állampolgárságot.
Otthon ültem, és azon járt az eszem, hogy mindent elvesztettem. Ekkor Erik, akivel korábban együtt korcsolyáztam, felajánlotta, hogy edzhetek Magyarországon. Én nagy pályán versenyzek, a lehetőséget pedig rövid pályán biztosította a magyar csapat, de éltem vele, és hálás vagyok érte, mert esélyt kaptam arra, hogy felálljak a padlóról
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
– nyilatkozta korábban Kim Minszok.
Magyar versenyzőként már jelentős eredményeket ért el. A 2025-ös gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon három távon állított fel új magyar csúcsot. Az 500 méteres versenyt megnyerte, 1500 méteren bronzérmes lett, az összetett versenyben pedig a nyolcadik helyen végzett. 2024 decemberében 1000 és 1500 méteren is olimpiai kvótát szerzett, így immár harmadik téli olimpiájára készülhet – ezúttal magyar színekben.
Kim Minszok a téli olimpián sok versenyszámban áll rajthoz: ott lesz az 500, az 1000, 1500 méteres egyéni számban, váltóban pedig 2000 és 5000 méteren indul majd.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
A rapper felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!