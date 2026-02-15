Ilyen még soha nem volt: a Fehér Ház hátsó kertjében rendeznek UFC-gálát, de ki fog harcolni?

Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház déli gyepén rendez profi küzdősport-gálát. Ez lesz az első alkalom az amerikai történelemben, hogy a Washington DC-ben található elnöki rezidencia élő, televíziós sportközvetítés helyszíne legyen - tudósított az ESPN.
Dana White, a szervezet elnöke szerint az esemény nézettsége minden korábbi rekordot megdönthet. A gála megvalósításának ötlete eredetileg Donald Trump elnöktől származik, aki régóta ápol szoros kapcsolatot a szervezettel.
Bár Dana White kezdetben ódzkodott a bonyolult logisztikát igénylő szabadtéri rendezvénytől, a Fehér Ház operatív stábjával folytatott, hónapokig tartó egyeztetések után zöld utat kapott a projekt. A UFC első embere hangsúlyozta: az esemény költségeit – beleértve a gyep helyreállításának akár egymillió dollárra becsült kiadását is – teljes egészében a szervezet állja, így az nem terheli az amerikai adófizetőket.
A különleges helyszín miatt a rendezvény struktúrája eltér majd a megszokottól. Míg egy átlagos, sorszámozott UFC-gála 13 mérkőzésből áll, a Fehér Házban szűkített programra, mindössze 6–7 összecsapásra lehet számítani. A nézőtér kapacitása is erősen korlátozott: nagyjából 5000 főt várnak a déli gyepre, ám jegyeket nem értékesítenek. A belépőket tiszteletjegyként az amerikai fegyveres erők tagjai kapják meg. A nagyközönség számára a közeli Ellipse parkban biztosítanak helyet, ahol további mintegy 80 ezer rajongó követheti kivetítőkön a küzdelmeket. A mérlegelést a tervek szerint a Lincoln-emlékműnél tartják.
A legnagyobb kérdés jelenleg a résztvevő harcosok névsora. A rajongókat és a sajtót leginkább két szupersztár, Jon Jones és Conor McGregor esetleges szereplése foglalkoztatja. Jones, aki nemrég súlyos csípőízületi problémákról számolt be, jelezte részvételi szándékát, és a félnehézsúlyú bajnokot, Alex Pereirát szemelte ki ellenfélnek. Dana White ugyanakkor óvatos Jonesszal kapcsolatban: a harcos korábbi kiszámíthatatlansága és jogi ügyei miatt kockázatosnak tartja ráépíteni az eseményt.
Conor McGregor helyzete szintén bizonytalan. Az ír exbajnok márciustól válik újra versenyzésre jogosulttá doppingvétség miatti eltiltása után, és bár edzésben van, a UFC vezetése egyelőre nem erősítette meg a szereplését. A végleges párosítások összeállítása jelenleg is zajlik, a hivatalos bejelentés a szervezet következő, március eleji, Las Vegas-i gáláján várható.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
A magyar labdarúgó-válogatott szeptember végén rajtol a 2026/2027-es Nemzetek Ligájában: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a házigazda Puskás Arénában Ukrajnával kezdi a sorozatot.
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?
A hírek szerint a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - Simeone most a világ legjobban fizetett edzője Madridban.
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
