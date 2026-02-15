2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Sport

Ilyen még soha nem volt: a Fehér Ház hátsó kertjében rendeznek UFC-gálát, de ki fog harcolni?

Pénzcentrum
2026. február 15. 13:25

Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház déli gyepén rendez profi küzdősport-gálát. Ez lesz az első alkalom az amerikai történelemben, hogy a Washington DC-ben található elnöki rezidencia élő, televíziós sportközvetítés helyszíne legyen - tudósított az ESPN.

Dana White, a szervezet elnöke szerint az esemény nézettsége minden korábbi rekordot megdönthet. A gála megvalósításának ötlete eredetileg Donald Trump elnöktől származik, aki régóta ápol szoros kapcsolatot a szervezettel.

Bár Dana White kezdetben ódzkodott a bonyolult logisztikát igénylő szabadtéri rendezvénytől, a Fehér Ház operatív stábjával folytatott, hónapokig tartó egyeztetések után zöld utat kapott a projekt. A UFC első embere hangsúlyozta: az esemény költségeit – beleértve a gyep helyreállításának akár egymillió dollárra becsült kiadását is – teljes egészében a szervezet állja, így az nem terheli az amerikai adófizetőket.

A különleges helyszín miatt a rendezvény struktúrája eltér majd a megszokottól. Míg egy átlagos, sorszámozott UFC-gála 13 mérkőzésből áll, a Fehér Házban szűkített programra, mindössze 6–7 összecsapásra lehet számítani. A nézőtér kapacitása is erősen korlátozott: nagyjából 5000 főt várnak a déli gyepre, ám jegyeket nem értékesítenek. A belépőket tiszteletjegyként az amerikai fegyveres erők tagjai kapják meg. A nagyközönség számára a közeli Ellipse parkban biztosítanak helyet, ahol további mintegy 80 ezer rajongó követheti kivetítőkön a küzdelmeket. A mérlegelést a tervek szerint a Lincoln-emlékműnél tartják.

A legnagyobb kérdés jelenleg a résztvevő harcosok névsora. A rajongókat és a sajtót leginkább két szupersztár, Jon Jones és Conor McGregor esetleges szereplése foglalkoztatja. Jones, aki nemrég súlyos csípőízületi problémákról számolt be, jelezte részvételi szándékát, és a félnehézsúlyú bajnokot, Alex Pereirát szemelte ki ellenfélnek. Dana White ugyanakkor óvatos Jonesszal kapcsolatban: a harcos korábbi kiszámíthatatlansága és jogi ügyei miatt kockázatosnak tartja ráépíteni az eseményt.

Conor McGregor helyzete szintén bizonytalan. Az ír exbajnok márciustól válik újra versenyzésre jogosulttá doppingvétség miatti eltiltása után, és bár edzésben van, a UFC vezetése egyelőre nem erősítette meg a szereplését. A végleges párosítások összeállítása jelenleg is zajlik, a hivatalos bejelentés a szervezet következő, március eleji, Las Vegas-i gáláján várható.
Címlapkép: Getty Images
