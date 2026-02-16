Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
Komolyat nyilatkozott Oscar Piastri: ettől tart a szezonrajt előtt a McLaren pilótája
A 2026-os Forma–1-es szezon rajtjai az új szabályok miatt jóval bonyolultabbá és kockázatosabbá váltak. A bahreini teszten már látszottak az első problémák, Oscar Piastri pedig úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet - írta meg a Motorsport.com.
Az MGU-H eltávolítása gyökeresen megváltoztatta a rajteljárást. A pilótáknak legalább tíz másodpercig kell pörgetniük a motort ahhoz, hogy a turbófeltöltő elérje a szükséges fordulatszámot. Ha az időzítés nem pontos, az eredmény lassú elrugaszkodás lehet, vagy az autó lefulladásgátló üzemmódba kapcsol. Utóbbi Franco Colapintóval meg is történt pénteken Bahreinben, amikor kis híján a bokszutca falának csúszott.
Piastri szerint a különbség a tavalyi és az idei rajtok között "drámai".
Tavaly egy rossz rajt annyit jelentett, hogy kicsit kipörögtek a kerekek, vagy gyengébb volt a reakcióidő. Idén viszont olyan lehet a helyzet, mint egy F2-es versenyen: szinte bekapcsol a lefulladásgátló, és nem öt métert veszítesz, hanem hat-hét pozíciót
– mondta az ausztrál pilóta.
Friss és élő eredmények, sporthírek a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS IDE!
A helyzet a rajtrács hátsó traktusaiban még súlyosabb lehet. Az ott álló versenyzők a jelenlegi eljárás mellett nem feltétlenül kapnak tíz másodpercet a turbónyomás felépítéséhez. Ez biztonsági aggályokat is felvet. Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke "elengedhetetlennek" nevezte a módosításokat, és ezzel Piastri is egyetértett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A McLaren pilótája az előzéseket is szóba hozta, amelyek szintén jelentősen megváltoznak. A DRS-t felváltó rendszer más megközelítést igényel: az extra energiát előbb be kell gyűjteni, majd felhasználni, ami a jelenlegi szabályrendszerben nem mindig egyszerű. Piastri ugyanakkor megjegyezte, hogy az autók követhetősége nagyjából a tavalyi szinten maradt, ami számára nem okozott meglepetést.
A felmerült kérdéseket várhatóan a szerdai F1-bizottsági ülésen tárgyalják meg, amely a második bahreini teszt alatt zajlik. A szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat március 6. és 8. között rendezik.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén