Komolyat nyilatkozott Oscar Piastri: ettől tart a szezonrajt előtt a McLaren pilótája

A 2026-os Forma–1-es szezon rajtjai az új szabályok miatt jóval bonyolultabbá és kockázatosabbá váltak. A bahreini teszten már látszottak az első problémák, Oscar Piastri pedig úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet - írta meg a Motorsport.com.

Az MGU-H eltávolítása gyökeresen megváltoztatta a rajteljárást. A pilótáknak legalább tíz másodpercig kell pörgetniük a motort ahhoz, hogy a turbófeltöltő elérje a szükséges fordulatszámot. Ha az időzítés nem pontos, az eredmény lassú elrugaszkodás lehet, vagy az autó lefulladásgátló üzemmódba kapcsol. Utóbbi Franco Colapintóval meg is történt pénteken Bahreinben, amikor kis híján a bokszutca falának csúszott.

Piastri szerint a különbség a tavalyi és az idei rajtok között "drámai".

Tavaly egy rossz rajt annyit jelentett, hogy kicsit kipörögtek a kerekek, vagy gyengébb volt a reakcióidő. Idén viszont olyan lehet a helyzet, mint egy F2-es versenyen: szinte bekapcsol a lefulladásgátló, és nem öt métert veszítesz, hanem hat-hét pozíciót

– mondta az ausztrál pilóta.

A helyzet a rajtrács hátsó traktusaiban még súlyosabb lehet. Az ott álló versenyzők a jelenlegi eljárás mellett nem feltétlenül kapnak tíz másodpercet a turbónyomás felépítéséhez. Ez biztonsági aggályokat is felvet. Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke "elengedhetetlennek" nevezte a módosításokat, és ezzel Piastri is egyetértett.

A McLaren pilótája az előzéseket is szóba hozta, amelyek szintén jelentősen megváltoznak. A DRS-t felváltó rendszer más megközelítést igényel: az extra energiát előbb be kell gyűjteni, majd felhasználni, ami a jelenlegi szabályrendszerben nem mindig egyszerű. Piastri ugyanakkor megjegyezte, hogy az autók követhetősége nagyjából a tavalyi szinten maradt, ami számára nem okozott meglepetést.

A felmerült kérdéseket várhatóan a szerdai F1-bizottsági ülésen tárgyalják meg, amely a második bahreini teszt alatt zajlik. A szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat március 6. és 8. között rendezik.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA