Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián

Folytatjuk sorozatunkat a Pénzcentrumon, melyben a XXV. téli olimpián induló magyar olimpikonokat mutatjuk be. Sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.

A Sopronban született Úry Bálint számára négyéves korában kezdődött a síelés iránti szenvedély, amikor egy családi síelés alkalmával először állt sílécre. A sportágba Benkő István vezette be, aki a későbbi többszörös országos bajnok, Benkő Alpár édesapja. A Stuhlecken kezdett vele edzeni, amely Magyarországhoz és Sopronhoz is a legközelebb eső sípálya. Az edzőként is dolgozó Benkő alapozta meg a fiatal sportoló síelés iránti szeretetét.

A tehetséges versenyző hamar ráérzett a sportág varázsára, különösen a sebesség élménye ragadta magával. Édesapja osztrák versenyekre kísérte, ahol sikeres szereplései nyomán a síelés lassan háttérbe szorította másik kedvelt sportágát, a teniszt is.

Pályafutása egyik legfontosabb döntését tizenegy évesen hozta meg.

Tizenegy éves koromban született meg a döntés, hogy versenyszerűen szeretnék síelni. A fejlődés reményében Ausztriába költöztem egy erdélyi családhoz. Másfél évig jártam egy osztrák síiskolába, majd egy évvel később sportgimnáziumban folytattam a tanulmányaimat. Felerősödött a honvágyam, és az ottani oktatási program sem kedvezett nekem. Arra a szintre, ahová szeretnék eljutni, nagyobb erőbedobásra lett volna szükség, mint amire az iskolában lehetőségem volt. Úgy döntöttem, hazajövök Sopronba, és innen folytatom a síelést

– emlékezett vissza az ausztriai időszakára.

Az áttörés éve: ifi világbajnok lett 2021-ben

A 2021-es év hozta meg számára az áttörést. Dietmar Thöni és Szepesi Bertold irányítása alatt készülve a bulgáriai Banszkóban megrendezett ifjúsági világbajnokságon aranyérmet nyert óriás-műlesiklásban. A váratlan siker különleges élményt jelentett számára. "Nem gondoltam, hogy ilyen jól sikerül majd a verseny. Legfeljebb egy top 5-ös eredményt vártam magamtól. Amikor megtudtam, hogy a dobogó legfelső fokára állhatok, hihetetlenül örültem. Felemelő érzés volt, amikor felcsendült a Himnusz, végig futkosott a hideg a hátamon" – mesélte eddigi pályafutása legnagyobb sikeréről. A világbajnoki arany mellett szlalomban ezüstérmet szerzett.

Bár a 2022-es pekingi olimpiára is volt némi esélye a részvételre, miután kvalifikálta magát a 2021-es világbajnokságra, végül nem utazhatott el a téli játékokra. Életkora miatt inkább a 2026-os olimpiát tekintették reális célnak számára.

A milánói olimpiai szereplés lehetősége akkor vált valóra, amikor Magyarország egy kvótahelyet szerzett, és a Magyar Sí Szövetség egyhangú döntéssel Úry Bálintot jelölte, nem pedig a szintén esélyes Leitgeb Richárdot. Az olimpián most két számban: óriás-műlesiklásban és műlesiklásban is elindul a fiatal olimpikon.

A fiatal sportoló már most gondol a versenyzői pályafutása utáni időszakra is. Szülei példáját követve fogorvosként képzeli el a jövőjét, amikor majd befejezi aktív sportolói karrierjét.