Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
A Kazincbarcika vezetőedzője, Kuttor Attila keményen bírálta játékosai egy részét a Nyíregyháza elleni 4-0-s vereség után. Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést. A szakvezető már a félidőben kapuscserére kényszerült.
A magyar labdarúgó-bajnokságban a bentmaradásért küzdő Kazincbarcika súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett a Nyíregyházától a legutóbbi fordulóban. A találkozót követően Kuttor Attila vezetőedző nem palástolta csalódottságát, és élesen kritizálta csapata teljesítményét.
Az eredmény következtében a borsodiak helyzete tovább romlott: immár tíz pontra nőtt a hátrányuk a bennmaradást érő helyen álló Nyíregyházával szemben. A szakvezető az M4 Sport kamerái előtt nyíltan beszélt a problémákról.
A csapat 80-90 százaléka teszi a dolgát, szívét-lelkét kiteszi a pályára, pariban tudunk lenni, még úgy is, hogy nem nekünk kedvezett a pálya és az ellenfél stílusa. Sajnos nem tudok mást mondani, kivégezzük saját magunkat, mindig van valaki, aki kivégzi a csapatot
– fogalmazott Kuttor. A szakember konkrét neveket ugyan nem említett, de megjegyezte, hogy észrevételei egyaránt érvényesek a támadókra és a védőkre. A tréner példaként említette, hogy míg támadásban kétszer is ziccerbe kerültek a játékosai, mégsem találtak a kapuba, addig védekezésben öngól és büntető is nehezítette a helyzetüket – mindezt már az első félidőben.
A szakvezető a htvégi meccsen drasztikus lépésre szánta el magát: már a szünetben lecserélte Gyollai Dániel kapust, aki az első gólnál hibázott, majd tizenegyest hozott össze.
A csere a napi formának és a tendenciának szólt. Az elmúlt 22 mérkőzésből 15 ennek a jegyében telt, és egy kicsit már sok nekem is és a csapatnak is. Csúszik-mászik mindenki, de fel kell nőni a feladathoz, mert ez így kevés. Mondom még egyszer, ez nem a csapat 80 százalékára vonatkozik
– magyarázta döntését Kuttor.
A statisztikák is beszédesek: a Kazincbarcika az eddigi 22 bajnoki találkozójából mindössze négyet tudott megnyerni, két döntetlen és 16 vereség mellett. A csapat által szerzett 20 gól a legrosszabb mutató a mezőnyben, míg a 45 kapott találat a második leggyengébb védelmet jelenti. A mínusz 25-ös gólkülönbség messze a legrosszabb az NB I-ben. Erről írtunk a hétvégét összefoglaló cikkünkben is, amit ide kattitva olvashatsz:
címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
-
-
-
