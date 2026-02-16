2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Sport
Sport

Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila

Pénzcentrum
2026. február 16. 10:23

A Kazincbarcika vezetőedzője, Kuttor Attila keményen bírálta játékosai egy részét a Nyíregyháza elleni 4-0-s vereség után. Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést. A szakvezető már a félidőben kapuscserére kényszerült.

A magyar labdarúgó-bajnokságban a bentmaradásért küzdő Kazincbarcika súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett a Nyíregyházától a legutóbbi fordulóban. A találkozót követően Kuttor Attila vezetőedző nem palástolta csalódottságát, és élesen kritizálta csapata teljesítményét.

Az eredmény következtében a borsodiak helyzete tovább romlott: immár tíz pontra nőtt a hátrányuk a bennmaradást érő helyen álló Nyíregyházával szemben. A szakvezető az M4 Sport kamerái előtt nyíltan beszélt a problémákról.

A csapat 80-90 százaléka teszi a dolgát, szívét-lelkét kiteszi a pályára, pariban tudunk lenni, még úgy is, hogy nem nekünk kedvezett a pálya és az ellenfél stílusa. Sajnos nem tudok mást mondani, kivégezzük saját magunkat, mindig van valaki, aki kivégzi a csapatot

– fogalmazott Kuttor. A szakember konkrét neveket ugyan nem említett, de megjegyezte, hogy észrevételei egyaránt érvényesek a támadókra és a védőkre. A tréner példaként említette, hogy míg támadásban kétszer is ziccerbe kerültek a játékosai, mégsem találtak a kapuba, addig védekezésben öngól és büntető is nehezítette a helyzetüket – mindezt már az első félidőben.

Fizz Liga 22. forduló
Kazincbarcika
0
4
Nyíregyháza
Félidő: 0-3
2026. február 15. vasárnap 15:30
|
Varady Bela Sportkozpont, Putnok
Hazai gólszerzők
8' Nimrod Baranyai (öngöl)
Vendég gólszerzők
39' Marko Kvasina, 45' Muhamed Tijani (11-esből), 91' Benjamin Olah
45
Labdabirtoklási arány
55
81
Támadások
79
31
Veszélyes támadások
41
2
Kaput eltaláló lövések
7
4
Kaput elkerülő lövések
3
2
Szögletek
4
3
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
4
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.02.16.

A szakvezető a htvégi meccsen drasztikus lépésre szánta el magát: már a szünetben lecserélte Gyollai Dániel kapust, aki az első gólnál hibázott, majd tizenegyest hozott össze.

A csere a napi formának és a tendenciának szólt. Az elmúlt 22 mérkőzésből 15 ennek a jegyében telt, és egy kicsit már sok nekem is és a csapatnak is. Csúszik-mászik mindenki, de fel kell nőni a feladathoz, mert ez így kevés. Mondom még egyszer, ez nem a csapat 80 százalékára vonatkozik

– magyarázta döntését Kuttor.

A statisztikák is beszédesek: a Kazincbarcika az eddigi 22 bajnoki találkozójából mindössze négyet tudott megnyerni, két döntetlen és 16 vereség mellett. A csapat által szerzett 20 gól a legrosszabb mutató a mezőnyben, míg a 45 kapott találat a második leggyengébb védelmet jelenti. A mínusz 25-ös gólkülönbség messze a legrosszabb az NB I-ben. Erről írtunk a hétvégét összefoglaló cikkünkben is, amit ide kattitva olvashatsz:

Fordulatos meccsek, meglepő eredmények a gyepen: ilyen volt a focihétvége
címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
#eredmény #foci #sport #labdarúgás #meccs #csapat #edző #magyar labdarúgás #magyar foci #NB I #vereség #kazincbarcika

