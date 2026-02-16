2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Sport

Fordulatos meccsek, meglepő eredmények a gyepen: ilyen volt a focihétvége

Pénzcentrum
2026. február 16. 08:15

A magyar bajnokságban a Ferencváros botlása lehetőséget adott a Győri ETO-nak előnye növelésére, Franciaországban pedig a címvédő Paris Saint-Germain váratlan veresége erősítette meg az RC Lens vezető pozícióját. Olaszországban az Inter Milan továbbra is magabiztosan menetel a bajnoki cím felé, míg Spanyolországban a Real Madrid megőrizte minimális előnyét a Barcelona előtt. Lássuk az eredményeket!

A hétvégi európai bajnoki fordulók több meglepetést is tartogattak, különösen a tabellák élén zajló küzdelmekben. A magyar élvonalban a Ferencváros váratlan veresége tovább növelte a Győri ETO FC esélyeit, míg a francia bajnokságban a PSG botlása még szorosabbá tette a címért folyó versenyt. A többi európai topligában is izgalmas eredmények formálják a szezon hátralévő részének forgatókönyvét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fizz Liga: újra élen az ETO

A magyar bajnokságban a Győri ETO FC 1-0-s hazai győzelmet aratott a Kisvárda ellen, és ezzel visszavette a vezetést a tabellán a Fraditól. A címvédő zöld-fehérek ráadásul 3-1-es vereséget szenvedtek Zalaegerszegen. A siker különösen értékes a ZTE számára, amely így 33 ponttal tovább erősítette középmezőnybeli pozícióját.

Az Újpest FC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Debreceni VSC-t, megszervezve idei első győzelmét. A DVSC 38 ponttal a harmadik helyen maradt. A hétvége másik meglepő eredménye a Diósgyőr 2-1-es idegenbeli sikere volt a Paks ellen. A tabella alján a Kazincbarcika továbbra is kilátástalan helyzetben van: mindössze 14 ponttal áll, miután 4-0-s vereséget szenvedett a Nyíregyháza ellen.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
43
2.
Ferencváros
40
3.
Debreceni VSC
38
4.
Paksi FC
36
5.
Zalaegerszegi TE
33
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
2.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
3.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
11
4.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
5.
Gruber Zsombor
(Ferencváros)
9
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.16.

Serie A: az Inter töretlen lendületben

Az olasz bajnokságban az Inter magabiztosan őrzi vezető pozícióját. A milánóiak 3-2-es hazai győzelmet arattak a Juventus ellen, és immár ötödik egymást követő sikerüket könyvelhették el. Az Inter 61 ponttal áll az élen, nyolcpontos előnyben van a második helyezett AC Milannal szemben. A városi rivális 2-1-re nyert a sereghajtó Pisa otthonában, így tartja a lépést, de egyelőre nem tudja érdemben csökkenteni a különbséget.

A harmadik helyezett Napoli és a negyedik AS Roma 2-2-es döntetlent játszott egymással, így megmaradt a hárompontos különbség a két csapat között. Az Atalanta fontos 2-0-s idegenbeli győzelmet aratott a Lazio ellen, és ezzel 42 ponttal feljött a hatodik helyre. A tabella végén a Pisa és a Hellas Verona egyaránt 15 ponttal áll, miközben a középmezőnyben rendkívül szoros a küzdelem a biztos bennmaradásért.

La Liga: szoros a verseny a címért

A spanyol bajnokságban a Real Madrid megőrizte kétpontos előnyét a Barcelona előtt. A madridiak 4-1-es, magabiztos hazai győzelmet arattak a Real Sociedad ellen, és 60 ponttal vezetik a tabellát. A címvédéshez továbbra is stabil alapot nyújt ez az előny, de a Barcelona 58 ponttal szorosan üldözi legnagyobb riválisát.

A forduló egyik legnagyobb meglepetése a Rayo Vallecano 3-0-s hazai győzelme volt az Atletico Madrid ellen. A vereség következtében az Atletico 45 ponttal maradt a negyedik helyen, és egyre nehezebb helyzetbe kerül a dobogóért folyó harcban.

A Getafe fontos, 2-1-es győzelmet aratott a harmadik helyezett Villarreal ellen, és 29 pontra javította mérlegét. A sereghajtó Real Oviedo továbbra is kilátástalan helyzetben van: mindössze 16 ponttal áll, miután 2-1-re kikapott az Athletic Bilbaotól.

Bundesliga: a Bayern őrzi előnyét

A német bajnokságban a Bayern München 3-0-s idegenbeli győzelmet aratott a Werder Bremen ellen, és megőrizte hatpontos előnyét a Borussia Dortmund előtt. A bajorok 57 ponttal magabiztosan haladnak a címvédés felé. A Dortmund szintén meggyőző teljesítményt nyújtott: 4-0-ra győzött hazai pályán a Mainz 05 ellen, és 51 pontra javította pontszámát.

A harmadik helyen álló TSG Hoffenheim 3-0-s hazai győzelmet könyvelhetett el az SC Freiburg ellen, így 45 ponttal továbbra is versenyben maradt a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért. A VfB Stuttgart szintén fontos lépést tett előre: 3-1-re nyert hazai pályán az FC Köln ellen, és 42 pontra javította mérlegét. A tabella alján az FC Heidenheim mindössze 13 ponttal sereghajtó, miután 1-0-s vereséget szenvedett az FC Augsburg vendégeként.

Ligue 1: meglepetés a PSG rovására

A francia bajnokságban az RC Lens 5-0-s, rendkívül magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a Paris FC otthonában, és 52 ponttal megőrizte egypontos előnyét a tabellán. A hétvége legnagyobb meglepetését a Stade Rennais FC szolgáltatta, amely 3-1-re nyert hazai pályán a Paris Saint-Germain ellen. A címvédő így 51 pontra csúszott vissza, és jelenleg a második helyen áll.

A Lyon 2-0-ra győzte le az OGC Nice csapatát, és 45 ponttal magabiztosan őrzi a harmadik pozíciót. A Marseille 2-2-es döntetlent játszott az RC Strasbourg ellen, így 40 ponttal a negyedik helyen maradt. A tabella végén a Metz áll: mindössze 13 ponttal sereghajtó, miután 3-1-es vereséget szenvedett az AJ Auxerre ellen.
Címlapkép: Getty Images
#sport #összefoglaló #eredmények #labdarúgás #real madrid #bundesliga #nemzetközi foci #NB I #La Liga #ferencváros #bayern münchen #serie a #ligue 1 #sporteredmények #bajnokság #mérkőzésösszefoglaló #európai topligák #bajnoki verseny #tabella

