Fordulatos meccsek, meglepő eredmények a gyepen: ilyen volt a focihétvége

A magyar bajnokságban a Ferencváros botlása lehetőséget adott a Győri ETO-nak előnye növelésére, Franciaországban pedig a címvédő Paris Saint-Germain váratlan veresége erősítette meg az RC Lens vezető pozícióját. Olaszországban az Inter Milan továbbra is magabiztosan menetel a bajnoki cím felé, míg Spanyolországban a Real Madrid megőrizte minimális előnyét a Barcelona előtt. Lássuk az eredményeket!

A hétvégi európai bajnoki fordulók több meglepetést is tartogattak, különösen a tabellák élén zajló küzdelmekben. A magyar élvonalban a Ferencváros váratlan veresége tovább növelte a Győri ETO FC esélyeit, míg a francia bajnokságban a PSG botlása még szorosabbá tette a címért folyó versenyt. A többi európai topligában is izgalmas eredmények formálják a szezon hátralévő részének forgatókönyvét.

Fizz Liga: újra élen az ETO

A magyar bajnokságban a Győri ETO FC 1-0-s hazai győzelmet aratott a Kisvárda ellen, és ezzel visszavette a vezetést a tabellán a Fraditól. A címvédő zöld-fehérek ráadásul 3-1-es vereséget szenvedtek Zalaegerszegen. A siker különösen értékes a ZTE számára, amely így 33 ponttal tovább erősítette középmezőnybeli pozícióját.

Az Újpest FC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Debreceni VSC-t, megszervezve idei első győzelmét. A DVSC 38 ponttal a harmadik helyen maradt. A hétvége másik meglepő eredménye a Diósgyőr 2-1-es idegenbeli sikere volt a Paks ellen. A tabella alján a Kazincbarcika továbbra is kilátástalan helyzetben van: mindössze 14 ponttal áll, miután 4-0-s vereséget szenvedett a Nyíregyháza ellen.

Serie A: az Inter töretlen lendületben

Az olasz bajnokságban az Inter magabiztosan őrzi vezető pozícióját. A milánóiak 3-2-es hazai győzelmet arattak a Juventus ellen, és immár ötödik egymást követő sikerüket könyvelhették el. Az Inter 61 ponttal áll az élen, nyolcpontos előnyben van a második helyezett AC Milannal szemben. A városi rivális 2-1-re nyert a sereghajtó Pisa otthonában, így tartja a lépést, de egyelőre nem tudja érdemben csökkenteni a különbséget.

A harmadik helyezett Napoli és a negyedik AS Roma 2-2-es döntetlent játszott egymással, így megmaradt a hárompontos különbség a két csapat között. Az Atalanta fontos 2-0-s idegenbeli győzelmet aratott a Lazio ellen, és ezzel 42 ponttal feljött a hatodik helyre. A tabella végén a Pisa és a Hellas Verona egyaránt 15 ponttal áll, miközben a középmezőnyben rendkívül szoros a küzdelem a biztos bennmaradásért.

La Liga: szoros a verseny a címért

A spanyol bajnokságban a Real Madrid megőrizte kétpontos előnyét a Barcelona előtt. A madridiak 4-1-es, magabiztos hazai győzelmet arattak a Real Sociedad ellen, és 60 ponttal vezetik a tabellát. A címvédéshez továbbra is stabil alapot nyújt ez az előny, de a Barcelona 58 ponttal szorosan üldözi legnagyobb riválisát.

A forduló egyik legnagyobb meglepetése a Rayo Vallecano 3-0-s hazai győzelme volt az Atletico Madrid ellen. A vereség következtében az Atletico 45 ponttal maradt a negyedik helyen, és egyre nehezebb helyzetbe kerül a dobogóért folyó harcban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Getafe fontos, 2-1-es győzelmet aratott a harmadik helyezett Villarreal ellen, és 29 pontra javította mérlegét. A sereghajtó Real Oviedo továbbra is kilátástalan helyzetben van: mindössze 16 ponttal áll, miután 2-1-re kikapott az Athletic Bilbaotól.

Bundesliga: a Bayern őrzi előnyét

A német bajnokságban a Bayern München 3-0-s idegenbeli győzelmet aratott a Werder Bremen ellen, és megőrizte hatpontos előnyét a Borussia Dortmund előtt. A bajorok 57 ponttal magabiztosan haladnak a címvédés felé. A Dortmund szintén meggyőző teljesítményt nyújtott: 4-0-ra győzött hazai pályán a Mainz 05 ellen, és 51 pontra javította pontszámát.

A harmadik helyen álló TSG Hoffenheim 3-0-s hazai győzelmet könyvelhetett el az SC Freiburg ellen, így 45 ponttal továbbra is versenyben maradt a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért. A VfB Stuttgart szintén fontos lépést tett előre: 3-1-re nyert hazai pályán az FC Köln ellen, és 42 pontra javította mérlegét. A tabella alján az FC Heidenheim mindössze 13 ponttal sereghajtó, miután 1-0-s vereséget szenvedett az FC Augsburg vendégeként.

Ligue 1: meglepetés a PSG rovására

A francia bajnokságban az RC Lens 5-0-s, rendkívül magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a Paris FC otthonában, és 52 ponttal megőrizte egypontos előnyét a tabellán. A hétvége legnagyobb meglepetését a Stade Rennais FC szolgáltatta, amely 3-1-re nyert hazai pályán a Paris Saint-Germain ellen. A címvédő így 51 pontra csúszott vissza, és jelenleg a második helyen áll.

A Lyon 2-0-ra győzte le az OGC Nice csapatát, és 45 ponttal magabiztosan őrzi a harmadik pozíciót. A Marseille 2-2-es döntetlent játszott az RC Strasbourg ellen, így 40 ponttal a negyedik helyen maradt. A tabella végén a Metz áll: mindössze 13 ponttal sereghajtó, miután 3-1-es vereséget szenvedett az AJ Auxerre ellen.