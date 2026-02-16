Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg.
Short track, jégtánc és sí: sűrű a magyar program az olimpián, mutatjuk a teljes mai menetrendet!
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Ma igencsak sűrű lesz a program magyar szempontból: sílécet köt Úry Bálint, és jégre lépnek a gyorskorisok, illetve szurkolhatunk a jégtánc-párosnak is. Lássuk, ki mikor küzd számában az éremért vagy a pontokért!
ALPESISÍ (1)
férfi műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30
BOB (1)
férfi kettes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.57
női egyes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.06
CURLING
női selejtező: Svédország-Svájc, Kína-Kanada, Dánia - Nagy-Britannia 9.05, Egyesült Államok-Olaszország, Koreai Köztársaság-Kína, Svájc - Nagy-Britannia, Japán-Kanada 19.05
férfi selejtező: Nagy-Britannia - Norvégia, Csehország-Kanada, Svédország-Németország, Olaszország-Kína 14.05
JÉGKORONG
nők, elődöntő: Egyesült Államok-Svédország 16.40, Kanada-Svájc 21.10
MŰKORCSOLYA (1)
páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 20.00
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (1)
női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura), férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun), női 1000 m elődöntő, férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország), női 1000 m döntő 11.00
SÍUGRÁS (1)
férfi nagysánc csapat 19.00
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)
női big air döntő 19.30
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
A magyar labdarúgó-válogatott szeptember végén rajtol a 2026/2027-es Nemzetek Ligájában: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a házigazda Puskás Arénában Ukrajnával kezdi a sorozatot.
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?
A hírek szerint a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - Simeone most a világ legjobban fizetett edzője Madridban.
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
