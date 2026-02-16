2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Milánó, 2026. február 6.A magyar csapat érkezik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Short track, jégtánc és sí: sűrű a magyar program az olimpián, mutatjuk a teljes mai menetrendet!

Pénzcentrum/MTI
2026. február 16. 08:45

Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.

Ma igencsak sűrű lesz a program magyar szempontból: sílécet köt Úry Bálint, és jégre lépnek a gyorskorisok, illetve szurkolhatunk a jégtánc-párosnak is. Lássuk, ki mikor küzd számában az éremért vagy a pontokért!

ALPESISÍ (1)

férfi műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30

BOB (1)

férfi kettes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.57

női egyes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.06

CURLING

női selejtező: Svédország-Svájc, Kína-Kanada, Dánia - Nagy-Britannia 9.05, Egyesült Államok-Olaszország, Koreai Köztársaság-Kína, Svájc - Nagy-Britannia, Japán-Kanada 19.05

férfi selejtező: Nagy-Britannia - Norvégia, Csehország-Kanada, Svédország-Németország, Olaszország-Kína 14.05

JÉGKORONG

nők, elődöntő: Egyesült Államok-Svédország 16.40, Kanada-Svájc 21.10

MŰKORCSOLYA (1)

páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 20.00

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (1)

női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura), férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun), női 1000 m elődöntő, férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország), női 1000 m döntő 11.00

SÍUGRÁS (1)

férfi nagysánc csapat 19.00

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)

női big air döntő 19.30

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
