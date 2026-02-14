Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
Nem ér véget a bakik sora az olimpián: elfogyott az ingyen óvszer, most mi lesz a sportolókkal?
Kellemetlen meglepetés érte a sportolókat a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián: mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer, mivel a tervezett mennyiségnek csak a töredéke érkezett meg a helyszínre - írta a SportingNews.
A szervezési hiba hátterében feltehetően adminisztrációs vagy logisztikai probléma áll. Az eredeti tervek szerint 300 ezer darab óvszert biztosítottak volna a sportolók számára – ugyanannyit, mint a 2024-es párizsi nyári olimpián. A Daily Mail beszámolója szerint azonban végül mindössze 10 ezer darabot szállítottak ki, ami a tervezett mennyiség harmincada.
A hiány szinte azonnal érezhetővé vált. Beszámolók szerint egy sportoló megerősítette, hogy a rendelkezésre álló készlet három nap alatt teljesen elfogyott. A szervezők ígéretet tettek a pótlásra, de a versenyzők körében bizonytalanság tapasztalható, mivel egyelőre nincs pontos információ arról, mikor érkezhet meg az újabb szállítmány.
A 2026-os téli olimpia hírei, érdekességei a Sportonlineon;
A helyzetet nehezíti, hogy bár a téli olimpián kevesebb sportoló indul, mint a nyári játékokon, az 1400 ággyal rendelkező olimpiai faluban így is sokan élnek összezárva hetekig. A záróünnepségig, amelyet február 22-én rendeznek, még több mint egy hét van hátra, így a sportolóknak hosszabb ideig kell nélkülözniük a megszokott ellátást.
A probléma ugyanakkor nem érint minden résztvevőt azonos mértékben. A kanadai férfi jégkorong-válogatott például elhagyta az olimpiai falut, és inkább egy szállodában szállt meg, így a hivatalos faluban tapasztalható hiány őket közvetlenül nem sújtja.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
A magyar labdarúgó-válogatott szeptember végén rajtol a 2026/2027-es Nemzetek Ligájában: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a házigazda Puskás Arénában Ukrajnával kezdi a sorozatot.
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?
A hírek szerint a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - Simeone most a világ legjobban fizetett edzője Madridban.
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
