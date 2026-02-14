Nem ér véget a bakik sora az olimpián: elfogyott az ingyen óvszer, most mi lesz a sportolókkal?

Kellemetlen meglepetés érte a sportolókat a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián: mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer, mivel a tervezett mennyiségnek csak a töredéke érkezett meg a helyszínre - írta a SportingNews.

A szervezési hiba hátterében feltehetően adminisztrációs vagy logisztikai probléma áll. Az eredeti tervek szerint 300 ezer darab óvszert biztosítottak volna a sportolók számára – ugyanannyit, mint a 2024-es párizsi nyári olimpián. A Daily Mail beszámolója szerint azonban végül mindössze 10 ezer darabot szállítottak ki, ami a tervezett mennyiség harmincada.

A hiány szinte azonnal érezhetővé vált. Beszámolók szerint egy sportoló megerősítette, hogy a rendelkezésre álló készlet három nap alatt teljesen elfogyott. A szervezők ígéretet tettek a pótlásra, de a versenyzők körében bizonytalanság tapasztalható, mivel egyelőre nincs pontos információ arról, mikor érkezhet meg az újabb szállítmány.

A 2026-os téli olimpia hírei, érdekességei a Sportonlineon; KATTINTS!

A helyzetet nehezíti, hogy bár a téli olimpián kevesebb sportoló indul, mint a nyári játékokon, az 1400 ággyal rendelkező olimpiai faluban így is sokan élnek összezárva hetekig. A záróünnepségig, amelyet február 22-én rendeznek, még több mint egy hét van hátra, így a sportolóknak hosszabb ideig kell nélkülözniük a megszokott ellátást.

A probléma ugyanakkor nem érint minden résztvevőt azonos mértékben. A kanadai férfi jégkorong-válogatott például elhagyta az olimpiai falut, és inkább egy szállodában szállt meg, így a hivatalos faluban tapasztalható hiány őket közvetlenül nem sújtja.