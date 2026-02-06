Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát

Folytatjuk a téli olimpián induló magyar sportolók bemutatását: sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége. Junior-világbajnoki aranyérme mellett felnőtt Európa-bajnokságról is szerzett már bronzérmet, a 2006-ban született sportoló pedig a milánói téli olimpián képviselheti először hazánkat. A sportoló az 500, 1000 és 1500 méteres távokon is elindul, és tagja a váltónak is.

Végi Diána Laura 2006. december 30-án született Debrecenben, így csak nemrégiben töltötte be 19. életévét. Sportpályafutása műkorcsolyával indult, amelyet körülbelül nyolc évig űzött Debrecenben, édesanyja irányítása alatt. Pályafutásában fordulópontot jelentett a 2018-as pjongcsangi téli olimpia, amikor a magyar férfiváltó történelmi győzelmet aratott. Ez volt az a pillanat saját elmondása szerint, mikor úgy döntött: ő is short trackre vált.

A rövidpályás gyorskorcsolyázásban Lengyel Anikó szakmai vezetésével kezdte meg a fejlődést, később pedig a Ferencváros versenyzője lett. A hazai porondon elért eredményei után nemzetközi szinten is megmutatta tehetségét.

A Pénzcentrum már több, a téli olimpián induló maygar versenyzőt bemutatott. Az eddigi részek itt:

Elszámolt körök a versenyen, aztán vb-cím

Áttörést a 2023–2024-es idény hozott számára. A kangvoni Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 1500 méteren a negyedik helyen végzett, miután egy tanulságos hibát követett el: társaival együtt rosszul számolták a köröket. Bár egy körrel a befejezés előtt még a második helyen haladt, végül lemaradt a dobogóról.

A csalódást azonban gyorsan feledtette a junior-világbajnokságon elért történelmi siker. Somodi Maja, Schönborn Melinda és Szigeti Dóra oldalán a női váltó tagjaként világbajnoki címet szerzett. Ez a magyar short track utánpótlás egyik legjelentősebb nemzetközi eredménye.

A téli olimpia érdekességei, hírei a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bízik benne a szakvezetés, pedig most indul először olimpián

A felnőttmezőnyben 2025 végén kezdett igazán megmutatkozni, amit 2026 januárjában a tilburgi Európa-bajnokságon szerzett két bronzéremmel erősített meg. Mind a női, mind a vegyes váltó tagjaként dobogóra állhatott.

A szakvezetés bizalmát jelzi, hogy a 19 éves versenyző nemcsak váltóban, hanem egyéni számokban is lehetőséget kap a milánói téli olimpián való bemutatkozásra. Ez pályafutása első ötkarikás szereplése lesz.

Végi Diána Laura számai az olimpián

A fiatal short trackes több számban is elindul az olimpián: az egyéni számok mellett a váltónak is tagja.

500 m

1000 m

1500 m

2000 m vegyes váltó

EZ IS ÉRDEKELHET Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA