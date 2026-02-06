2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tilburg, 2026. január 17.Somodi Maja Dóra (b) és Végi Diána Laura a 3000 méteres női váltó elődöntőjében a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban 2026. január 17-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát

Pénzcentrum
2026. február 6. 11:44

Folytatjuk a téli olimpián induló magyar sportolók bemutatását: sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége. Junior-világbajnoki aranyérme mellett felnőtt Európa-bajnokságról is szerzett már bronzérmet, a 2006-ban született sportoló pedig a milánói téli olimpián képviselheti először hazánkat. A sportoló az 500, 1000 és 1500 méteres távokon is elindul, és tagja a váltónak is.

Végi Diána Laura 2006. december 30-án született Debrecenben, így csak nemrégiben töltötte be 19. életévét. Sportpályafutása műkorcsolyával indult, amelyet körülbelül nyolc évig űzött Debrecenben, édesanyja irányítása alatt. Pályafutásában fordulópontot jelentett a 2018-as pjongcsangi téli olimpia, amikor a magyar férfiváltó történelmi győzelmet aratott. Ez volt az a pillanat saját elmondása szerint, mikor úgy döntött: ő is short trackre vált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rövidpályás gyorskorcsolyázásban Lengyel Anikó szakmai vezetésével kezdte meg a fejlődést, később pedig a Ferencváros versenyzője lett. A hazai porondon elért eredményei után nemzetközi szinten is megmutatta tehetségét.

A Pénzcentrum már több, a téli olimpián induló maygar versenyzőt bemutatott. Az eddigi részek itt:

Kapcsolódó cikkeink:

Elszámolt körök a versenyen, aztán vb-cím

Áttörést a 2023–2024-es idény hozott számára. A kangvoni Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 1500 méteren a negyedik helyen végzett, miután egy tanulságos hibát követett el: társaival együtt rosszul számolták a köröket. Bár egy körrel a befejezés előtt még a második helyen haladt, végül lemaradt a dobogóról.

A csalódást azonban gyorsan feledtette a junior-világbajnokságon elért történelmi siker. Somodi Maja, Schönborn Melinda és Szigeti Dóra oldalán a női váltó tagjaként világbajnoki címet szerzett. Ez a magyar short track utánpótlás egyik legjelentősebb nemzetközi eredménye.

A téli olimpia érdekességei, hírei a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bízik benne a szakvezetés, pedig most indul először olimpián

A felnőttmezőnyben 2025 végén kezdett igazán megmutatkozni, amit 2026 januárjában a tilburgi Európa-bajnokságon szerzett két bronzéremmel erősített meg. Mind a női, mind a vegyes váltó tagjaként dobogóra állhatott.

A szakvezetés bizalmát jelzi, hogy a 19 éves versenyző nemcsak váltóban, hanem egyéni számokban is lehetőséget kap a milánói téli olimpián való bemutatkozásra. Ez pályafutása első ötkarikás szereplése lesz.

Végi Diána Laura számai az olimpián

A fiatal short trackes több számban is elindul az olimpián: az egyéni számok mellett a váltónak is tagja.

  • 500 m
  • 1000 m
  • 1500 m
  • 2000 m vegyes váltó
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
EZ IS ÉRDEKELHET
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#olimpia #sport #debrecen #magyar #világbajnokság #sportoló #európa-bajnokság #téli olimpia #olimpia2026 #rövidpályás gyorskorcsolya #2026 #milano

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:27
12:18
12:14
12:01
11:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 6.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
2 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
3
3 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
4
5 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
5
1 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 12:14
Súlyos pánik tört ki a részvénypiacon: ezt mindenki megérezheti, közel az újabb beszakadás?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 10:43
Fontos tárgyalást kezdett Amerika és Irán: vajon el lehet kerülni a pusztító háborút?
Agrárszektor  |  2026. február 6. 11:30
Gépcsere, technológiaváltás, racionalizálás – ezért kerül egyre több ipari eszköz aukcióra