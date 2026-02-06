A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Folytatjuk a téli olimpián induló magyar sportolók bemutatását: sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége. Junior-világbajnoki aranyérme mellett felnőtt Európa-bajnokságról is szerzett már bronzérmet, a 2006-ban született sportoló pedig a milánói téli olimpián képviselheti először hazánkat. A sportoló az 500, 1000 és 1500 méteres távokon is elindul, és tagja a váltónak is.
Végi Diána Laura 2006. december 30-án született Debrecenben, így csak nemrégiben töltötte be 19. életévét. Sportpályafutása műkorcsolyával indult, amelyet körülbelül nyolc évig űzött Debrecenben, édesanyja irányítása alatt. Pályafutásában fordulópontot jelentett a 2018-as pjongcsangi téli olimpia, amikor a magyar férfiváltó történelmi győzelmet aratott. Ez volt az a pillanat saját elmondása szerint, mikor úgy döntött: ő is short trackre vált.
A rövidpályás gyorskorcsolyázásban Lengyel Anikó szakmai vezetésével kezdte meg a fejlődést, később pedig a Ferencváros versenyzője lett. A hazai porondon elért eredményei után nemzetközi szinten is megmutatta tehetségét.
Elszámolt körök a versenyen, aztán vb-cím
Áttörést a 2023–2024-es idény hozott számára. A kangvoni Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 1500 méteren a negyedik helyen végzett, miután egy tanulságos hibát követett el: társaival együtt rosszul számolták a köröket. Bár egy körrel a befejezés előtt még a második helyen haladt, végül lemaradt a dobogóról.
A csalódást azonban gyorsan feledtette a junior-világbajnokságon elért történelmi siker. Somodi Maja, Schönborn Melinda és Szigeti Dóra oldalán a női váltó tagjaként világbajnoki címet szerzett. Ez a magyar short track utánpótlás egyik legjelentősebb nemzetközi eredménye.
Bízik benne a szakvezetés, pedig most indul először olimpián
A felnőttmezőnyben 2025 végén kezdett igazán megmutatkozni, amit 2026 januárjában a tilburgi Európa-bajnokságon szerzett két bronzéremmel erősített meg. Mind a női, mind a vegyes váltó tagjaként dobogóra állhatott.
A szakvezetés bizalmát jelzi, hogy a 19 éves versenyző nemcsak váltóban, hanem egyéni számokban is lehetőséget kap a milánói téli olimpián való bemutatkozásra. Ez pályafutása első ötkarikás szereplése lesz.
Végi Diána Laura számai az olimpián
A fiatal short trackes több számban is elindul az olimpián: az egyéni számok mellett a váltónak is tagja.
- 500 m
- 1000 m
- 1500 m
- 2000 m vegyes váltó
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
