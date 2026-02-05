2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Sílécek keresztezve és a hóban megakadva a síterep teteje előtt.
Sport

Téli olimpia 2026: bemutatjuk Büki Ádámot, első olimpiáján bizonyíthat a sífutó

Pénzcentrum
2026. február 5. 11:43

A Pénzcentrum minden, a téli olimpián induló magyar sportolót bemutat sorozatában. Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye. A sífutó elindul klasszikus stílusú egyéni sprintben, szabadstílusú csapat sprintben, 10+10 km tömegrajtos versenyen, szabadstílusú 10 km-es versenyen, valamint klasszikus stílusú 50 km-en is.

Büki Ádám 1995-ben született sportoló családba, így nem csoda, hogy már egészen kisgyermekként, hatéves korában megismerkedett a sífutással. Ez úgy történt, hogy szülei ikertestvérével együtt elvitték őket versenyekre, ahol ők dolgoztak, és így kipróbálták a sportot ők maguk is. 

Saját elmondása szerint az ifi korosztályba átlépve kezdte komolyabban venni a sportolást, ekkor már rgégen versenyzett. A sífutás mellett a biatlont is sokáig űzte, ám egy idő után csak a sífutásé lett a fókusz. Ádám a Miskolci Honvéd SE versenyzője, olimpián eddig még nem indult.

Legjobb eredménye egy 16. hely a világbajnokságon öt évvel ezelőttről, melyet váltóban ért el. Egyéniben 50. lett tavaly 50 kilométeren, 15 km-en pedig vb-85. helyezett lett tavaly.

Büki Ádám versenyszámai a téli olimpián

Az újonc magyar olimpikon több számban is elindul a milánói olimpián, ezek a következők:

  • klasszikus stílusú egyéni sprint
  • szabadstílusú csapat sprint
  • 10+10 km tömegrajtos verseny
  • szabadstílusú 10 km
  • klasszikus stílusú 50 km

A sportolóról nemrég egy videó is készült, melyben bemutatja a magyar téli olimpia csapat formaruháját. Itt megmutatjuk:

@adam_the_buki

♬ son original - Speedup
Címlapkép: Getty Images
