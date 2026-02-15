Elhasalt a tulajváltás a nagy múltú angol csapatnál: volt futballsztár vette volna meg őket

Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A Lidl reklámarca lesz, a sportmárkát fogja vinni.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása - tudósított a BBC.
Véget értek a tárgyalások a Colchester United és az Alexandre Pato nevével fémjelzett befektetői csoport között, miután a konzorcium visszalépett a vásárlási szándékától. Az angol negyedosztályú (League Two) labdarúgóklub tulajdonosváltása így tovább csúszik, a jelenlegi vezetés pedig az idény hátralévő feladataira összpontosít.
A felek közös közleményben erősítették meg, hogy az Aspire Media Group által kezelt, Joao Xavier vezetésével és a korábbi brazil válogatott sztár, Alexandre Pato részvételével működő Sports Alpha Capital (SAC) nem kívánja folytatni a felvásárlási folyamatot. A befektetői csoport jelezte: bár a Colchester Uniteddel kapcsolatos egyeztetések lezárultak, továbbra is keresik a lehetőségeket az angol labdarúgásban, a klubnak és szurkolóinak pedig sok sikert kívántak a jövőre nézve.
A hír hidegzuhanyként érheti a szurkolókat, akik körében komoly izgalmat váltott ki az AC Milan korábbi támadójának felbukkanása. Pato komoly érdeklődését jelezte, amikor a múlt hónapban személyesen is megjelent a Fleetwood Town elleni mérkőzésen, a klub jelenlegi elnök-tulajdonosa, Robbie Cowling vendégeként. A Colchester United jelenleg a tabella 12. helyén áll a League Two-ban.
Nem ez az első alkalom, hogy meghiúsul az üzletkötés a klubnál. Robbie Cowling tavaly hirdette meg eladásra az egyesületet, ám júniusban az amerikai Lightwell Sports Grouppal folytatott tárgyalások is eredménytelenül zárultak. Az eladási folyamatot a klub megbízásából Mitchell B. Reiss amerikai tanácsadó felügyeli. Arról azonban egyelőre nincs információ, hogy a brazil érdekeltségű csoport visszalépése után maradt-e más potenciális befektető a versenyben.
A jelenlegi tulajdonos korábban hangsúlyozta, hogy kész kivárni a megfelelő vevőt, aki hosszú távon is jó gazdája lehet a csapatnak. Cowling decemberben a BBC-nek adott nyilatkozatában elismerte: tisztában van vele, hogy a szurkolók gyors sikerekre és látványos előrelépésre vágynak, amit ő maga már nem tud garantálni. Saját szerepét egy létrához hasonlította, amely csak fokozatos növekedést tesz lehetővé, miközben a drukkerek "rakétát" szeretnének a csapat alá – éppen ezért olyan utódot keres, aki rendelkezik az ehhez szükséges forrásokkal.
