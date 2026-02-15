2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dollár és szakadt focilabda közeli fotózás.
Sport

Elhasalt a tulajváltás a nagy múltú angol csapatnál: volt futballsztár vette volna meg őket

Pénzcentrum
2026. február 15. 11:34

Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása - tudósított a BBC.

Véget értek a tárgyalások a Colchester United és az Alexandre Pato nevével fémjelzett befektetői csoport között, miután a konzorcium visszalépett a vásárlási szándékától. Az angol negyedosztályú (League Two) labdarúgóklub tulajdonosváltása így tovább csúszik, a jelenlegi vezetés pedig az idény hátralévő feladataira összpontosít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felek közös közleményben erősítették meg, hogy az Aspire Media Group által kezelt, Joao Xavier vezetésével és a korábbi brazil válogatott sztár, Alexandre Pato részvételével működő Sports Alpha Capital (SAC) nem kívánja folytatni a felvásárlási folyamatot. A befektetői csoport jelezte: bár a Colchester Uniteddel kapcsolatos egyeztetések lezárultak, továbbra is keresik a lehetőségeket az angol labdarúgásban, a klubnak és szurkolóinak pedig sok sikert kívántak a jövőre nézve.

Anglia
Colchester United
Piaci érték: 3,80M
Jelenlegi helyezés: #12
English Football League Two helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
11.
Barnet
30
12
10
8
40
31
9
46
12.
Colchester United
29
12
9
8
43
31
12
45
13.
Accrington Stanley
30
12
7
11
35
31
4
43
Adatlap létrehozva: 2026.02.13.

A hír hidegzuhanyként érheti a szurkolókat, akik körében komoly izgalmat váltott ki az AC Milan korábbi támadójának felbukkanása. Pato komoly érdeklődését jelezte, amikor a múlt hónapban személyesen is megjelent a Fleetwood Town elleni mérkőzésen, a klub jelenlegi elnök-tulajdonosa, Robbie Cowling vendégeként. A Colchester United jelenleg a tabella 12. helyén áll a League Two-ban.

Nem ez az első alkalom, hogy meghiúsul az üzletkötés a klubnál. Robbie Cowling tavaly hirdette meg eladásra az egyesületet, ám júniusban az amerikai Lightwell Sports Grouppal folytatott tárgyalások is eredménytelenül zárultak. Az eladási folyamatot a klub megbízásából Mitchell B. Reiss amerikai tanácsadó felügyeli. Arról azonban egyelőre nincs információ, hogy a brazil érdekeltségű csoport visszalépése után maradt-e más potenciális befektető a versenyben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelenlegi tulajdonos korábban hangsúlyozta, hogy kész kivárni a megfelelő vevőt, aki hosszú távon is jó gazdája lehet a csapatnak. Cowling decemberben a BBC-nek adott nyilatkozatában elismerte: tisztában van vele, hogy a szurkolók gyors sikerekre és látványos előrelépésre vágynak, amit ő maga már nem tud garantálni. Saját szerepét egy létrához hasonlította, amely csak fokozatos növekedést tesz lehetővé, miközben a drukkerek "rakétát" szeretnének a csapat alá – éppen ezért olyan utódot keres, aki rendelkezik az ehhez szükséges forrásokkal. 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #felvásárlás #labdarúgás #csapat #sportgazdaság #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:34
11:02
10:35
10:01
09:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 14.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
2026. február 14.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
2026. február 14.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
2026. február 13.
Rendkívüli bejelentés a Budapest Parktól: hatalmas újdonságokkal indul a szezon április 23-án
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 15. vasárnap
Kolos, Georgina
7. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
2
1 hete
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
3
4 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
4
1 hete
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 15. 10:01
Szabi a Pék kitálalt: ettől lesz a fánk könnyű, nem olajos – és meseszép virágformájú
Pénzcentrum  |  2026. február 15. 06:02
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Agrárszektor  |  2026. február 15. 11:01
Nagy változás jön február 16-án: ezt sok magyar meg fogja érezni