Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek

Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Az amerikai vezetés egyértelművé tette elvárásait Kijev aktív szerepvállalását illetően, miközben az ukrán delegáció már a helyszínen készül az egyeztetésekre - írja a Portfolio.

Az Egyesült Államok határozottan sürgeti Ukrajnát, hogy vegyen részt a békefolyamatban. A Fehér Ház YouTube-csatornáján közzétett nyilatkozatban Donald Trump elnök hangsúlyozta: Kijevnek haladéktalanul csatlakoznia kell a párbeszédhez. Az amerikai adminisztráció álláspontja szerint az ukrán jelenlét nélkülözhetetlen a tárgyalások sikeréhez, amit a kabinetfőnök újságírói kérdésekre adott válaszai is megerősítettek.

A Rusztem Umerov vezette ukrán tárgyalócsoport már megérkezett Genfbe. Umerov tájékoztatása szerint a megbeszélések menetrendjét előzetesen rögzítették, a küldöttség pedig felkészülten várja az egyeztetéseket. Az ukrán képviselet célja, hogy építő jellegű tárgyalásokat folytasson mind biztonsági, mind humanitárius kérdésekben, végső soron pedig "előrelépést érjenek el az igazságos és tartós béke felé".

A mostani genfi találkozó immár a harmadik alkalom, hogy a három ország képviselői asztalhoz ülnek; a korábbi két fordulót az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban rendezték. Az ukrán delegációban Umerov mellett jelen van Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője is. Kijev várhatóan kezdeményezni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünet megvitatását is.

Moszkvát továbbra is Vlagyimir Megyinszkij, Putyin elnök tanácsadója képviseli a delegáció élén. Kinevezése több szempontból is figyelemre méltó, különös tekintettel korábbi, vitákat kiváltó történelmi megnyilvánulásaira. Személye azért is kap kiemelt jelentőséget, mert a tárgyalások napirendjén egy esetleges fegyverszünet ellenőrzési rendszerének kidolgozása is szerepel.

A találkozót megelőzően az amerikai hadtudományi intézet (ISW) szakértői részletesen elemezték az orosz kommunikációt. Elemzésük szerint Moszkva követelései nem korlátozódnak pusztán Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyék ellenőrzésére. A szakértők úgy vélik, az orosz vezetés hivatalos megnyilatkozásai jóval kiterjedtebb, a területi vitákon messze túlmutató igényeket fogalmaznak meg Ukrajnával szemben.