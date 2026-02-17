Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Az amerikai vezetés egyértelművé tette elvárásait Kijev aktív szerepvállalását illetően, miközben az ukrán delegáció már a helyszínen készül az egyeztetésekre - írja a Portfolio.
Az Egyesült Államok határozottan sürgeti Ukrajnát, hogy vegyen részt a békefolyamatban. A Fehér Ház YouTube-csatornáján közzétett nyilatkozatban Donald Trump elnök hangsúlyozta: Kijevnek haladéktalanul csatlakoznia kell a párbeszédhez. Az amerikai adminisztráció álláspontja szerint az ukrán jelenlét nélkülözhetetlen a tárgyalások sikeréhez, amit a kabinetfőnök újságírói kérdésekre adott válaszai is megerősítettek.
A Rusztem Umerov vezette ukrán tárgyalócsoport már megérkezett Genfbe. Umerov tájékoztatása szerint a megbeszélések menetrendjét előzetesen rögzítették, a küldöttség pedig felkészülten várja az egyeztetéseket. Az ukrán képviselet célja, hogy építő jellegű tárgyalásokat folytasson mind biztonsági, mind humanitárius kérdésekben, végső soron pedig "előrelépést érjenek el az igazságos és tartós béke felé".
A mostani genfi találkozó immár a harmadik alkalom, hogy a három ország képviselői asztalhoz ülnek; a korábbi két fordulót az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban rendezték. Az ukrán delegációban Umerov mellett jelen van Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője is. Kijev várhatóan kezdeményezni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünet megvitatását is.
Moszkvát továbbra is Vlagyimir Megyinszkij, Putyin elnök tanácsadója képviseli a delegáció élén. Kinevezése több szempontból is figyelemre méltó, különös tekintettel korábbi, vitákat kiváltó történelmi megnyilvánulásaira. Személye azért is kap kiemelt jelentőséget, mert a tárgyalások napirendjén egy esetleges fegyverszünet ellenőrzési rendszerének kidolgozása is szerepel.
A találkozót megelőzően az amerikai hadtudományi intézet (ISW) szakértői részletesen elemezték az orosz kommunikációt. Elemzésük szerint Moszkva követelései nem korlátozódnak pusztán Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyék ellenőrzésére. A szakértők úgy vélik, az orosz vezetés hivatalos megnyilatkozásai jóval kiterjedtebb, a területi vitákon messze túlmutató igényeket fogalmaznak meg Ukrajnával szemben.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált.
Októberben már a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra.
A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
