2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háború Kelet-Ukrajnában, Donbász, a donyecki régió Avdijivka városához közeli frontállások - aknamezők közötti sáros út a Butovka katonai állásnál.
Világ

Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek

Pénzcentrum
2026. február 17. 09:02

Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Az amerikai vezetés egyértelművé tette elvárásait Kijev aktív szerepvállalását illetően, miközben az ukrán delegáció már a helyszínen készül az egyeztetésekre - írja a Portfolio.

Az Egyesült Államok határozottan sürgeti Ukrajnát, hogy vegyen részt a békefolyamatban. A Fehér Ház YouTube-csatornáján közzétett nyilatkozatban Donald Trump elnök hangsúlyozta: Kijevnek haladéktalanul csatlakoznia kell a párbeszédhez. Az amerikai adminisztráció álláspontja szerint az ukrán jelenlét nélkülözhetetlen a tárgyalások sikeréhez, amit a kabinetfőnök újságírói kérdésekre adott válaszai is megerősítettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Rusztem Umerov vezette ukrán tárgyalócsoport már megérkezett Genfbe. Umerov tájékoztatása szerint a megbeszélések menetrendjét előzetesen rögzítették, a küldöttség pedig felkészülten várja az egyeztetéseket. Az ukrán képviselet célja, hogy építő jellegű tárgyalásokat folytasson mind biztonsági, mind humanitárius kérdésekben, végső soron pedig "előrelépést érjenek el az igazságos és tartós béke felé".

Kapcsolódó cikkeink:

A mostani genfi találkozó immár a harmadik alkalom, hogy a három ország képviselői asztalhoz ülnek; a korábbi két fordulót az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban rendezték. Az ukrán delegációban Umerov mellett jelen van Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője is. Kijev várhatóan kezdeményezni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünet megvitatását is.

Moszkvát továbbra is Vlagyimir Megyinszkij, Putyin elnök tanácsadója képviseli a delegáció élén. Kinevezése több szempontból is figyelemre méltó, különös tekintettel korábbi, vitákat kiváltó történelmi megnyilvánulásaira. Személye azért is kap kiemelt jelentőséget, mert a tárgyalások napirendjén egy esetleges fegyverszünet ellenőrzési rendszerének kidolgozása is szerepel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A találkozót megelőzően az amerikai hadtudományi intézet (ISW) szakértői részletesen elemezték az orosz kommunikációt. Elemzésük szerint Moszkva követelései nem korlátozódnak pusztán Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyék ellenőrzésére. A szakértők úgy vélik, az orosz vezetés hivatalos megnyilatkozásai jóval kiterjedtebb, a területi vitákon messze túlmutató igényeket fogalmaznak meg Ukrajnával szemben.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #tűzszünet #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:21
09:11
09:02
08:43
08:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear hazai vezetője: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
2
2 hete
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
3
5 napja
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
4
5 napja
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
5
7 napja
Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:29
Ezek a legjobb indukciós főzőlapok 2026-ban: sokszázezres csúcstermék bőgött le a nagy teszten
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:01
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
Agrárszektor  |  2026. február 17. 08:14
3 megyére is figyelmeztetést adtak ki: ha itt laksz, erre jobb, ha felkészülsz