2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Hoppá, ez kemény! Visszatérhet Mourinho a Realhoz, a szerződése lehet a kulcs

Pénzcentrum
2026. február 16. 15:12

José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt, így a portugál szakember akár már a nyáron újra a királyi gárda kispadjára ülhet - erről ír a Football Espana.

A Real Madrid kedden a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első mérkőzésén a Benfica vendégeként lép pályára Lisszabonban. A találkozón a spanyolok ismét szembekerülnek egykori edzőjükkel, José Mourinhóval. Mivel a portugál együttes három héttel ezelőtt 4–2-re győzte le a madridiakat az Estádio da Luzban, a spanyol csapat most a visszavágásra készül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A spanyol sajtó információi szerint Mourinho portugál szövetségi kapitányi szerződésében szerepel egy olyan záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy a szezon végét követő tíz napon belül kompenzációs díj megfizetése nélkül távozzon. Ez a kitétel jelentősen megkönnyítené a Real Madrid helyzetét, amennyiben a vezetőség úgy döntene, hogy visszahívja a portugál mestert.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 350M
Edző: Álvaro Arbeloa
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #1
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Real Madrid
24
19
3
2
53
19
34
60
2.
FC Barcelona
23
19
1
3
63
23
40
58
3.
Villarreal CF
23
14
3
6
44
26
18
45
Adatlap létrehozva: 2026.02.16.

A madridiaknál a szezon végéig Álvaro Arbeloa látja el a vezetőedzői feladatokat, a következő idényre pedig több jelöltet is mérlegelnek. A klub első számú kiszemeltje Jürgen Klopp lenne, ám a német szakember egyelőre nem tervezi a visszatérést az edzői pályára. Mourinho ebben a helyzetben kézenfekvő alternatívát jelenthet, különösen az erős egyéniségek kezelésében szerzett rutinja miatt. Ez volt ugyanis az a terület, ahol Xabi Alonso irányítása alatt korábban nehézségek adódtak.

Arbeloa számára sem zárult be teljesen az ajtó: amennyiben a spanyol bajnokságban vagy a Bajnokok Ligájában sikereket ér el, megbízatását további egy évvel meghosszabbíthatják. A lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Real Madrid részéről egyelőre nem történt konkrét kapcsolatfelvétel Mourinho képviselőivel.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #real #bajnokok ligája #real madrid #edző #nemzetközi foci #La Liga #jose mourinho #vezetőedző #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:27
16:14
16:05
15:52
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
2
1 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
3
5 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
4
5 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
5
1 hete
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 16:05
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 15:15
Megelégelte a kormány az AI chatbotok ámokfutását: döntöttek, hamarosan jöhet a betiltás
Agrárszektor  |  2026. február 16. 15:28
Egyre nagyobb veszélyben vannak ezek a területek itthon: ebből baj lehet