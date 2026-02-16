Hoppá, ez kemény! Visszatérhet Mourinho a Realhoz, a szerződése lehet a kulcs

José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt, így a portugál szakember akár már a nyáron újra a királyi gárda kispadjára ülhet - erről ír a Football Espana.

A Real Madrid kedden a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első mérkőzésén a Benfica vendégeként lép pályára Lisszabonban. A találkozón a spanyolok ismét szembekerülnek egykori edzőjükkel, José Mourinhóval. Mivel a portugál együttes három héttel ezelőtt 4–2-re győzte le a madridiakat az Estádio da Luzban, a spanyol csapat most a visszavágásra készül.

A spanyol sajtó információi szerint Mourinho portugál szövetségi kapitányi szerződésében szerepel egy olyan záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy a szezon végét követő tíz napon belül kompenzációs díj megfizetése nélkül távozzon. Ez a kitétel jelentősen megkönnyítené a Real Madrid helyzetét, amennyiben a vezetőség úgy döntene, hogy visszahívja a portugál mestert.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 350M Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #1 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Real Madrid 24 19 3 2 53 19 34 60 2. FC Barcelona 23 19 1 3 63 23 40 58 3. Villarreal CF 23 14 3 6 44 26 18 45 Adatlap létrehozva: 2026.02.16.

A madridiaknál a szezon végéig Álvaro Arbeloa látja el a vezetőedzői feladatokat, a következő idényre pedig több jelöltet is mérlegelnek. A klub első számú kiszemeltje Jürgen Klopp lenne, ám a német szakember egyelőre nem tervezi a visszatérést az edzői pályára. Mourinho ebben a helyzetben kézenfekvő alternatívát jelenthet, különösen az erős egyéniségek kezelésében szerzett rutinja miatt. Ez volt ugyanis az a terület, ahol Xabi Alonso irányítása alatt korábban nehézségek adódtak.

Arbeloa számára sem zárult be teljesen az ajtó: amennyiben a spanyol bajnokságban vagy a Bajnokok Ligájában sikereket ér el, megbízatását további egy évvel meghosszabbíthatják. A lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Real Madrid részéről egyelőre nem történt konkrét kapcsolatfelvétel Mourinho képviselőivel.