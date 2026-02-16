A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
Hoppá, ez kemény! Visszatérhet Mourinho a Realhoz, a szerződése lehet a kulcs
José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt, így a portugál szakember akár már a nyáron újra a királyi gárda kispadjára ülhet - erről ír a Football Espana.
A Real Madrid kedden a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első mérkőzésén a Benfica vendégeként lép pályára Lisszabonban. A találkozón a spanyolok ismét szembekerülnek egykori edzőjükkel, José Mourinhóval. Mivel a portugál együttes három héttel ezelőtt 4–2-re győzte le a madridiakat az Estádio da Luzban, a spanyol csapat most a visszavágásra készül.
A spanyol sajtó információi szerint Mourinho portugál szövetségi kapitányi szerződésében szerepel egy olyan záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy a szezon végét követő tíz napon belül kompenzációs díj megfizetése nélkül távozzon. Ez a kitétel jelentősen megkönnyítené a Real Madrid helyzetét, amennyiben a vezetőség úgy döntene, hogy visszahívja a portugál mestert.
A madridiaknál a szezon végéig Álvaro Arbeloa látja el a vezetőedzői feladatokat, a következő idényre pedig több jelöltet is mérlegelnek. A klub első számú kiszemeltje Jürgen Klopp lenne, ám a német szakember egyelőre nem tervezi a visszatérést az edzői pályára. Mourinho ebben a helyzetben kézenfekvő alternatívát jelenthet, különösen az erős egyéniségek kezelésében szerzett rutinja miatt. Ez volt ugyanis az a terület, ahol Xabi Alonso irányítása alatt korábban nehézségek adódtak.
Arbeloa számára sem zárult be teljesen az ajtó: amennyiben a spanyol bajnokságban vagy a Bajnokok Ligájában sikereket ér el, megbízatását további egy évvel meghosszabbíthatják. A lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Real Madrid részéről egyelőre nem történt konkrét kapcsolatfelvétel Mourinho képviselőivel.
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
