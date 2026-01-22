Hatalmas estéje volt Szoboszlainak: ő lett a meccs embere, nézd újra a gólját videón!

A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben, teljesítményével pedig kiérdemelte a mérkőzés legjobbjának járó elismerést.

A szerdai Bajnokok Ligája-találkozón a Liverpool magabiztos, 3–0-s vendéggyőzelmet aratott Marseille-ben, ahol Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A magyar középpályás nemcsak gólt szerzett, hanem összességében mutatott játékával is rászolgált arra, hogy a meccs legjobbjának válasszák.

A Liverpool az első félidő hosszabbításában szerzett vezetést Szoboszlai szabadrúgásából. A magyar középpályás különleges megoldást választott: a felugró sorfal alatt lőtte a kapuba a labdát. Teljesítménye azonban nem merült ki a gólban: a statisztikák szerint egy gólhelyzetet alakított ki, 35 passza talált társat, hatszor szerezte vissza a labdát, és valamennyi földi párharcát megnyerte. A gólja itt van videón:

Elvégeztem a házi feladatot. Azt mondták, hogy ha senki nem fekszik be a sorfal mögé, akkor van esélyem lapos lövéssel gólt szerezni, ezért megpróbáltam, és működött. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. Felkészültünk, és ennek ma három pont lett az eredménye

– nyilatkozta Szoboszlai a TNT Sportsnak adott interjújában.

Szoboszlai formája a jelenlegi BL-szezonban is figyelemre méltó: hét csoportmérkőzésen négy gólt szerzett és három gólpasszt adott. A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll a ligaszakasz tabelláján. A mérkőzésen a másik magyar légiós, a Marseille színeiben pályára lépő Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a kilencven percet.

UEFA Bajnokok Ligája 7. forduló Marseille 0 3 Liverpool Félidő: 0-1 2026. január 21. szerda 21:00 | Orange Vélodrome, Marseille Hazai gólszerzők 72' Gerónimo Rulli (öngöl) Vendég gólszerzők 46' Dominik Szoboszlai, 92' Cody Gakpo 58 Labdabirtoklási arány 42 90 Támadások 85 58 Veszélyes támadások 43 4 Kaput eltaláló lövések 3 9 Kaput elkerülő lövések 6 7 Szögletek 4 1 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 2 Blokkolt lövések 2 Adatlap létrehozva: 2026.01.22.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA