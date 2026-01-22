Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Hatalmas estéje volt Szoboszlainak: ő lett a meccs embere, nézd újra a gólját videón!
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben, teljesítményével pedig kiérdemelte a mérkőzés legjobbjának járó elismerést.
A szerdai Bajnokok Ligája-találkozón a Liverpool magabiztos, 3–0-s vendéggyőzelmet aratott Marseille-ben, ahol Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A magyar középpályás nemcsak gólt szerzett, hanem összességében mutatott játékával is rászolgált arra, hogy a meccs legjobbjának válasszák.
A Liverpool az első félidő hosszabbításában szerzett vezetést Szoboszlai szabadrúgásából. A magyar középpályás különleges megoldást választott: a felugró sorfal alatt lőtte a kapuba a labdát. Teljesítménye azonban nem merült ki a gólban: a statisztikák szerint egy gólhelyzetet alakított ki, 35 passza talált társat, hatszor szerezte vissza a labdát, és valamennyi földi párharcát megnyerte. A gólja itt van videón:
Elvégeztem a házi feladatot. Azt mondták, hogy ha senki nem fekszik be a sorfal mögé, akkor van esélyem lapos lövéssel gólt szerezni, ezért megpróbáltam, és működött. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. Felkészültünk, és ennek ma három pont lett az eredménye
– nyilatkozta Szoboszlai a TNT Sportsnak adott interjújában.
Szoboszlai formája a jelenlegi BL-szezonban is figyelemre méltó: hét csoportmérkőzésen négy gólt szerzett és három gólpasszt adott. A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll a ligaszakasz tabelláján. A mérkőzésen a másik magyar légiós, a Marseille színeiben pályára lépő Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a kilencven percet.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.