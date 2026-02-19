Londoni derbi és egyéb toprangadók: feszült hétvége elé néz Európa

Február utolsó hétvégéje különlegesen izgalmasnak ígérkezik a futballrajongók számára: londoni derbit rendeznek a Tottenham és az Arsenal között, Németországban Willi Orbanék a Dortmundot fogadják. A spanyol, olasz és francia élvonalban pedig a bajnoki címért küzdő topcsapatok lépnek pályára.

A hétvégi program péntektől vasárnapig tart, és szinte minden jelentősebb európai bajnokságban akadnak kiemelt rangadók.

A tabellák állása alapján több mérkőzésen is komoly tétje lesz a pontoknak: a bajnoki címért, a nemzetközi kupaszereplésért és a bennmaradásért egyaránt óriási a verseny. A kiemelkedően jó formában lévő csapatok közül az Inter és a Borussia Dortmund is ötmeccses győzelmi sorozattal a háta mögött lép pályára.

Premier League: mi lesz a londoni derbin?

Vasárnap 17:30-kor rendezik az angol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű mérkőzését: a Tottenham Hotspur az Arsenalt fogadja az észak-londoni derbin. A Spursnek égető szüksége van a pontokra, hiszen az idény eddigi részében messze elmaradt a várakozásoktól, és jelenleg a 16. helyen áll mindössze 29 ponttal. Ez lesz az első bajnokija a csapatnak, mióta kirúgták Thomas Frankot, majd a szezon végéig a kispadra ültették a Juvénál megbukó Igor Tudort.

Az Arsenal ezzel szemben magabiztosan vezeti a tabellát 57 ponttal, bár az elmúlt hetekben némileg visszaesett a formája. Az őszi összecsapáson a Gunners 4-1-re győzött hazai pályán, így a Tottenham hazai közönsége előtt szeretne revansot venni.

Premier League 27. forduló Tottenham Hotspur Arsenal 2026. február 22. vasárnap 17:30 | Tottenham Hotspur Stadium, London Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Tottenham Hotspur: 9 (30%) Arsenal: 14 (46.7%) Döntetlen: 7 (23.3%) Gólok Tottenham Hotspur: 36 Arsenal: 44 Gólkülönbség: -8 Hazai győzelem Tottenham Hotspur: 7 Arsenal: 9 Vendéggyőzelem Tottenham Hotspur: 2 Arsenal: 5 Adatlap létrehozva: 2026.02.18.

A szombati program nagy meccse a Manchester City – Newcastle United összecsapás lesz 21:00-tól. A címvédő City négy ponttal lemaradva a második helyen áll, ezért nem engedhet meg magának újabb pontvesztést. A Newcastle az előző öt bajnokiján mindössze egy győzelmet szerzett, és legutóbb februárban éppen a City ellen kapott ki 3-1-re. A hazaiak a papírforma szerint egyértelmű esélyesként lépnek pályára.

Bundesliga: keletnémet rangadó a reflektorfényben

A német bajnokság hétvégi programjának vitathatatlan csúcspontja az RB Leipzig – Borussia Dortmund rangadó szombaton 18:30-kor.

A Dortmund kiváló formában futballozik: öt egymást követő bajnoki győzelemmel a háta mögött üldözi a listavezető Bayern Münchent. A sárga-feketék mindössze hat ponttal maradnak el a bajoroktól, így a bajnoki címért folytatott küzdelemben még minden nyitott. A Leipzig az ötödik helyről várja a mérkőzést, és az őszi, 1-1-es döntetlen után most hazai pályán szeretne visszavágni.

A Bayern München az Eintracht Frankfurtot fogadja szombaton 15:30-kor. A bajorok 57 ponttal vezetik a tabellát, és bár legutóbb döntetlent játszottak, összességében továbbra is magabiztosan teljesítenek. Az Eintracht a középmezőnyben foglal helyet, az elmúlt öt bajnokiján pedig változó teljesítményt nyújtott.

La Liga: a Real Madrid és a Barcelona is győzelemre hajt

A spanyol élvonalban a CA Osasuna szombaton 18:30-kor fogadja a Real Madridot. A királyi gárda remek formában van: öt egymást követő győzelemmel, 60 ponttal vezeti a bajnokságot. Pamplonában azonban hagyományosan nehéz dolguk van a nagycsapatoknak, az Osasuna hazai pályán rendre kemény ellenfélnek bizonyul.

Vasárnap 16:15-kor a Barcelona a Levantét látja vendégül a Camp Nouban. A katalánok kétpontos hátránnyal a második helyen állnak, ezért minden megszerzett pont kulcsfontosságú, ha nyomás alatt akarják tartani a Realt. A Levante a kiesés elkerüléséért harcol: a 19. helyről, mindössze 18 ponttal érkezik, így papíron a Barca az egyértelmű favorit.

Serie A: az Inter folytatná a menetelését

Az olasz bajnokságban a Lecce az Internazionalét fogadja szombaton 18:00-kor. A nerazzurrik lenyűgöző formában vannak: öt egymást követő győzelemmel, 61 ponttal vezetik a tabellát. A Lecce a kiesés elkerüléséért küzd, így óriási bravúrra lenne szüksége a pontszerzéshez a listavezető ellen. Januárban az Inter szoros mérkőzésen, 1-0-ra győzött a két csapat legutóbbi bajnokiján.

Vasárnap 15:00-kor igazi rangadót rendeznek Bergamóban: az Atalanta a Napolit fogadja. Mindkét együttes a Bajnokok Ligája-indulásért harcol; az Atalanta a hatodik, a Napoli a harmadik helyen áll. Az őszi, nápolyi találkozón a hazaiak 3-1-re nyertek, így az Atalanta hazai közönsége előtt szeretné kiegyenlíteni a párharcot.

Ligue 1: a Lens és a PSG párharca a tabella élén

A francia bajnokságban az RC Lens az AS Monacót fogadja szombaton 17:00-kor. A Lens meglepetésre vezeti a Ligue 1 tabelláját 52 ponttal, és kiváló formában van: legutóbbi öt meccséből négyet megnyert. A Monaco jelenleg a nyolcadik helyen áll, így a hazaiak a mérkőzés esélyesei.

Szombat este 21:05-kor a Paris Saint-Germain a sereghajtó Metzet fogadja. A PSG négy egymást követő győzelemmel a háta mögött a második helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva a listavezető Lenstől. A Metz az utolsó előtti pozícióban tanyázik, ezért a párizsiak számára kötelező a győzelem, ha továbbra is nyomás alatt akarják tartani az éllovast.

Február utolsó hétvégéje tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a londoni derbitől a német rangadón át egészen az olasz és spanyol topcsapatok mérkőzéseiig minden adott egy emlékezetes futballhétvégéhez.

A tabellák állása alapján sok találkozónak komoly tétje lesz, hiszen a bajnoki címekért, a nemzetközi szereplésért és a bennmaradásért egyaránt sorsdöntő pontokért lépnek pályára a csapatok.