2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Londoni derbi és egyéb toprangadók: feszült hétvége elé néz Európa

Pénzcentrum
2026. február 19. 07:30

Február utolsó hétvégéje különlegesen izgalmasnak ígérkezik a futballrajongók számára: londoni derbit rendeznek a Tottenham és az Arsenal között, Németországban Willi Orbanék a Dortmundot fogadják. A spanyol, olasz és francia élvonalban pedig a bajnoki címért küzdő topcsapatok lépnek pályára.

A hétvégi program péntektől vasárnapig tart, és szinte minden jelentősebb európai bajnokságban akadnak kiemelt rangadók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tabellák állása alapján több mérkőzésen is komoly tétje lesz a pontoknak: a bajnoki címért, a nemzetközi kupaszereplésért és a bennmaradásért egyaránt óriási a verseny. A kiemelkedően jó formában lévő csapatok közül az Inter és a Borussia Dortmund is ötmeccses győzelmi sorozattal a háta mögött lép pályára.

Premier League: mi lesz a londoni derbin?

Vasárnap 17:30-kor rendezik az angol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű mérkőzését: a Tottenham Hotspur az Arsenalt fogadja az észak-londoni derbin. A Spursnek égető szüksége van a pontokra, hiszen az idény eddigi részében messze elmaradt a várakozásoktól, és jelenleg a 16. helyen áll mindössze 29 ponttal. Ez lesz az első bajnokija a csapatnak, mióta kirúgták Thomas Frankot, majd a szezon végéig a kispadra ültették a Juvénál megbukó Igor Tudort.

Az Arsenal ezzel szemben magabiztosan vezeti a tabellát 57 ponttal, bár az elmúlt hetekben némileg visszaesett a formája. Az őszi összecsapáson a Gunners 4-1-re győzött hazai pályán, így a Tottenham hazai közönsége előtt szeretne revansot venni.

Premier League 27. forduló
Tottenham Hotspur
Arsenal
2026. február 22. vasárnap 17:30
|
Tottenham Hotspur Stadium, London
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Tottenham Hotspur: 9 (30%)
  Arsenal: 14 (46.7%)
  Döntetlen: 7 (23.3%)
Gólok
  Tottenham Hotspur: 36
  Arsenal: 44
Gólkülönbség: -8
Hazai győzelem
  Tottenham Hotspur: 7
  Arsenal: 9
Vendéggyőzelem
  Tottenham Hotspur: 2
  Arsenal: 5
Adatlap létrehozva: 2026.02.18.

A szombati program nagy meccse a Manchester City – Newcastle United összecsapás lesz 21:00-tól. A címvédő City négy ponttal lemaradva a második helyen áll, ezért nem engedhet meg magának újabb pontvesztést. A Newcastle az előző öt bajnokiján mindössze egy győzelmet szerzett, és legutóbb februárban éppen a City ellen kapott ki 3-1-re. A hazaiak a papírforma szerint egyértelmű esélyesként lépnek pályára.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: keletnémet rangadó a reflektorfényben

A német bajnokság hétvégi programjának vitathatatlan csúcspontja az RB Leipzig – Borussia Dortmund rangadó szombaton 18:30-kor.

A Dortmund kiváló formában futballozik: öt egymást követő bajnoki győzelemmel a háta mögött üldözi a listavezető Bayern Münchent. A sárga-feketék mindössze hat ponttal maradnak el a bajoroktól, így a bajnoki címért folytatott küzdelemben még minden nyitott. A Leipzig az ötödik helyről várja a mérkőzést, és az őszi, 1-1-es döntetlen után most hazai pályán szeretne visszavágni.

A Bayern München az Eintracht Frankfurtot fogadja szombaton 15:30-kor. A bajorok 57 ponttal vezetik a tabellát, és bár legutóbb döntetlent játszottak, összességében továbbra is magabiztosan teljesítenek. Az Eintracht a középmezőnyben foglal helyet, az elmúlt öt bajnokiján pedig változó teljesítményt nyújtott.

A forduló további meccsei:

La Liga: a Real Madrid és a Barcelona is győzelemre hajt

A spanyol élvonalban a CA Osasuna szombaton 18:30-kor fogadja a Real Madridot. A királyi gárda remek formában van: öt egymást követő győzelemmel, 60 ponttal vezeti a bajnokságot. Pamplonában azonban hagyományosan nehéz dolguk van a nagycsapatoknak, az Osasuna hazai pályán rendre kemény ellenfélnek bizonyul.

Vasárnap 16:15-kor a Barcelona a Levantét látja vendégül a Camp Nouban. A katalánok kétpontos hátránnyal a második helyen állnak, ezért minden megszerzett pont kulcsfontosságú, ha nyomás alatt akarják tartani a Realt. A Levante a kiesés elkerüléséért harcol: a 19. helyről, mindössze 18 ponttal érkezik, így papíron a Barca az egyértelmű favorit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A forduló további meccsei:

Serie A: az Inter folytatná a menetelését

Az olasz bajnokságban a Lecce az Internazionalét fogadja szombaton 18:00-kor. A nerazzurrik lenyűgöző formában vannak: öt egymást követő győzelemmel, 61 ponttal vezetik a tabellát. A Lecce a kiesés elkerüléséért küzd, így óriási bravúrra lenne szüksége a pontszerzéshez a listavezető ellen. Januárban az Inter szoros mérkőzésen, 1-0-ra győzött a két csapat legutóbbi bajnokiján.

Vasárnap 15:00-kor igazi rangadót rendeznek Bergamóban: az Atalanta a Napolit fogadja. Mindkét együttes a Bajnokok Ligája-indulásért harcol; az Atalanta a hatodik, a Napoli a harmadik helyen áll. Az őszi, nápolyi találkozón a hazaiak 3-1-re nyertek, így az Atalanta hazai közönsége előtt szeretné kiegyenlíteni a párharcot.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: a Lens és a PSG párharca a tabella élén

A francia bajnokságban az RC Lens az AS Monacót fogadja szombaton 17:00-kor. A Lens meglepetésre vezeti a Ligue 1 tabelláját 52 ponttal, és kiváló formában van: legutóbbi öt meccséből négyet megnyert. A Monaco jelenleg a nyolcadik helyen áll, így a hazaiak a mérkőzés esélyesei.

Szombat este 21:05-kor a Paris Saint-Germain a sereghajtó Metzet fogadja. A PSG négy egymást követő győzelemmel a háta mögött a második helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva a listavezető Lenstől. A Metz az utolsó előtti pozícióban tanyázik, ezért a párizsiak számára kötelező a győzelem, ha továbbra is nyomás alatt akarják tartani az éllovast.

A forduló további meccsei:

Február utolsó hétvégéje tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a londoni derbitől a német rangadón át egészen az olasz és spanyol topcsapatok mérkőzéseiig minden adott egy emlékezetes futballhétvégéhez.

A tabellák állása alapján sok találkozónak komoly tétje lesz, hiszen a bajnoki címekért, a nemzetközi szereplésért és a bennmaradásért egyaránt sorsdöntő pontokért lépnek pályára a csapatok.
Címlapkép: Getty Images
#európa #foci #sport #labdarúgás #premier league #bundesliga #La Liga #bajnoki #serie a #ligue 1 #beharangozó #2026 #európai topligák #bajnoki tabella #rangadó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:20
08:15
07:45
07:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
1 hete
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
5
2 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 07:42
Egy vezeték sérült meg a debreceni akkugyárban: megszólalt a katasztrófavédelem
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 07:12
Durva havazás csaphat le több megyére: mutatjuk, hol kell várni az égi áldást
Agrárszektor  |  2026. február 19. 07:01
Megjött a friss jelentés: fontos dolog derült ki az almáról Európában
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel