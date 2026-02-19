Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
Londoni derbi és egyéb toprangadók: feszült hétvége elé néz Európa
Február utolsó hétvégéje különlegesen izgalmasnak ígérkezik a futballrajongók számára: londoni derbit rendeznek a Tottenham és az Arsenal között, Németországban Willi Orbanék a Dortmundot fogadják. A spanyol, olasz és francia élvonalban pedig a bajnoki címért küzdő topcsapatok lépnek pályára.
A hétvégi program péntektől vasárnapig tart, és szinte minden jelentősebb európai bajnokságban akadnak kiemelt rangadók.
A tabellák állása alapján több mérkőzésen is komoly tétje lesz a pontoknak: a bajnoki címért, a nemzetközi kupaszereplésért és a bennmaradásért egyaránt óriási a verseny. A kiemelkedően jó formában lévő csapatok közül az Inter és a Borussia Dortmund is ötmeccses győzelmi sorozattal a háta mögött lép pályára.
Premier League: mi lesz a londoni derbin?
Vasárnap 17:30-kor rendezik az angol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű mérkőzését: a Tottenham Hotspur az Arsenalt fogadja az észak-londoni derbin. A Spursnek égető szüksége van a pontokra, hiszen az idény eddigi részében messze elmaradt a várakozásoktól, és jelenleg a 16. helyen áll mindössze 29 ponttal. Ez lesz az első bajnokija a csapatnak, mióta kirúgták Thomas Frankot, majd a szezon végéig a kispadra ültették a Juvénál megbukó Igor Tudort.
Az Arsenal ezzel szemben magabiztosan vezeti a tabellát 57 ponttal, bár az elmúlt hetekben némileg visszaesett a formája. Az őszi összecsapáson a Gunners 4-1-re győzött hazai pályán, így a Tottenham hazai közönsége előtt szeretne revansot venni.
A szombati program nagy meccse a Manchester City – Newcastle United összecsapás lesz 21:00-tól. A címvédő City négy ponttal lemaradva a második helyen áll, ezért nem engedhet meg magának újabb pontvesztést. A Newcastle az előző öt bajnokiján mindössze egy győzelmet szerzett, és legutóbb februárban éppen a City ellen kapott ki 3-1-re. A hazaiak a papírforma szerint egyértelmű esélyesként lépnek pályára.
A forduló további meccsei:
- Aston Villa - Leeds United (szombat 16:00)
- Brentford - Brighton (szombat 16:00)
- Chelsea - Burnley (szombat 16:00)
- West Ham United - Bournemouth AFC (szombat 18:30)
- Crystal Palace - Wolverhampton (vasárnap 15:00)
- Nottingham Forest - Liverpool (vasárnap 15:00)
- Sunderland - Fulham (vasárnap 15:00)
Bundesliga: keletnémet rangadó a reflektorfényben
A német bajnokság hétvégi programjának vitathatatlan csúcspontja az RB Leipzig – Borussia Dortmund rangadó szombaton 18:30-kor.
A Dortmund kiváló formában futballozik: öt egymást követő bajnoki győzelemmel a háta mögött üldözi a listavezető Bayern Münchent. A sárga-feketék mindössze hat ponttal maradnak el a bajoroktól, így a bajnoki címért folytatott küzdelemben még minden nyitott. A Leipzig az ötödik helyről várja a mérkőzést, és az őszi, 1-1-es döntetlen után most hazai pályán szeretne visszavágni.
A Bayern München az Eintracht Frankfurtot fogadja szombaton 15:30-kor. A bajorok 57 ponttal vezetik a tabellát, és bár legutóbb döntetlent játszottak, összességében továbbra is magabiztosan teljesítenek. Az Eintracht a középmezőnyben foglal helyet, az elmúlt öt bajnokiján pedig változó teljesítményt nyújtott.
A forduló további meccsei:
- 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV (péntek 20:30)
- FC Köln - TSG Hoffenheim (szombat 15:30)
- Union Berlin - Bayer Leverkusen (szombat 15:30)
- VfL Wolfsburg - FC Augsburg (szombat 15:30)
- SC Freiburg - Mönchengladbach (vasárnap 15:30)
- FC St. Pauli - SV Werder Bremen (vasárnap 17:30)
- FC Heidenheim - VfB Stuttgart (vasárnap 19:30)
La Liga: a Real Madrid és a Barcelona is győzelemre hajt
A spanyol élvonalban a CA Osasuna szombaton 18:30-kor fogadja a Real Madridot. A királyi gárda remek formában van: öt egymást követő győzelemmel, 60 ponttal vezeti a bajnokságot. Pamplonában azonban hagyományosan nehéz dolguk van a nagycsapatoknak, az Osasuna hazai pályán rendre kemény ellenfélnek bizonyul.
Vasárnap 16:15-kor a Barcelona a Levantét látja vendégül a Camp Nouban. A katalánok kétpontos hátránnyal a második helyen állnak, ezért minden megszerzett pont kulcsfontosságú, ha nyomás alatt akarják tartani a Realt. A Levante a kiesés elkerüléséért harcol: a 19. helyről, mindössze 18 ponttal érkezik, így papíron a Barca az egyértelmű favorit.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A forduló további meccsei:
- Athletic Club - Elche (péntek 21:00)
- Real Sociedad - Real Oviedo (szombat 14:00)
- Real Betis - Rayo Vallecano (szombat 16:15)
- Atletico Madrid - Espanyol (szombat 21:00)
- Getafe - Sevilla FC (vasárnap 14:00)
- RC Celta - RCD Mallorca (vasárnap 18:30)
- Villarreal CF - Valencia CF (vasárnap 21:00)
Serie A: az Inter folytatná a menetelését
Az olasz bajnokságban a Lecce az Internazionalét fogadja szombaton 18:00-kor. A nerazzurrik lenyűgöző formában vannak: öt egymást követő győzelemmel, 61 ponttal vezetik a tabellát. A Lecce a kiesés elkerüléséért küzd, így óriási bravúrra lenne szüksége a pontszerzéshez a listavezető ellen. Januárban az Inter szoros mérkőzésen, 1-0-ra győzött a két csapat legutóbbi bajnokiján.
Vasárnap 15:00-kor igazi rangadót rendeznek Bergamóban: az Atalanta a Napolit fogadja. Mindkét együttes a Bajnokok Ligája-indulásért harcol; az Atalanta a hatodik, a Napoli a harmadik helyen áll. Az őszi, nápolyi találkozón a hazaiak 3-1-re nyertek, így az Atalanta hazai közönsége előtt szeretné kiegyenlíteni a párharcot.
A forduló további meccsei:
- Sassuolo - Hellas Verona (péntek 20:45)
- Juventus - Como (szombat 15:00)
- Cagliari - Lazio (szombat 20:45)
- Genoa - Torino (vasárnap 12:30)
- AC Milan - Parma (vasárnap 18:00)
- AS Roma - Cremonese (vasárnap 20:45)
Ligue 1: a Lens és a PSG párharca a tabella élén
A francia bajnokságban az RC Lens az AS Monacót fogadja szombaton 17:00-kor. A Lens meglepetésre vezeti a Ligue 1 tabelláját 52 ponttal, és kiváló formában van: legutóbbi öt meccséből négyet megnyert. A Monaco jelenleg a nyolcadik helyen áll, így a hazaiak a mérkőzés esélyesei.
Szombat este 21:05-kor a Paris Saint-Germain a sereghajtó Metzet fogadja. A PSG négy egymást követő győzelemmel a háta mögött a második helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva a listavezető Lenstől. A Metz az utolsó előtti pozícióban tanyázik, ezért a párizsiak számára kötelező a győzelem, ha továbbra is nyomás alatt akarják tartani az éllovast.
A forduló további meccsei:
- Stade Brestois 29 - Marseille (péntek 20:45)
- Toulouse FC - Paris FC (szombat 19:00)
- AJ Auxerre - Stade Rennais FC (vasárnap 15:00)
- Angers SCO - LOSC Lille (vasárnap 17:15)
- FC Nantes - Havre Athletic Club (vasárnap 17:15)
- OGC Nice - Lorient (vasárnap 17:15)
- RC Strasbourg - Lyon (vasárnap 20:45)
Február utolsó hétvégéje tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a londoni derbitől a német rangadón át egészen az olasz és spanyol topcsapatok mérkőzéseiig minden adott egy emlékezetes futballhétvégéhez.
A tabellák állása alapján sok találkozónak komoly tétje lesz, hiszen a bajnoki címekért, a nemzetközi szereplésért és a bennmaradásért egyaránt sorsdöntő pontokért lépnek pályára a csapatok.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért.
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók.
A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.
Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez.
A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
Egy most megjelent könyvből kiderül, hogy az Internazionale legendás edzője, Helenio Herrera szisztematikusan doppingszerekkel látta el játékosait, köztük az utánpótláskorúakat is.
Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében.
A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén