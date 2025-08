Megszületett Szoboszlai Dominik gyermeke

Szoboszlai Dominiknak megszületett első gyermeke. A magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon osztotta meg a hírt, egy érzelmes üzenettel köszöntve kislányát és párját.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool játékosa Instagram-posztban jelentette be, hogy megszületett kislánya. A bejegyzéshez a következő angol nyelvű szöveget írta: „Your birth means the world to me. Thank you, my love for bringing her into our life!”

A mondat magyarul így hangzik: „A születésed mindennél többet jelent nekem. Köszönöm, szerelmem, hogy elhoztad őt az életünkbe.” A posztban Szoboszlai nem osztott meg további részleteket, de a bejelentés rövid idő alatt nagy figyelmet kapott a közösségi médiában.