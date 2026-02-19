Rangadók hétvégéje a Fizz Liga 23. fordulójában: dobogós csata és kiesési rangadó is lesz

Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára, miközben szombaton megyei derbi és kiesési rangadó is színesíti a programot.

A Fizz Liga 23. fordulójában rangadók várnak a hétvégén: a listavezető Győri ETO a negyedik helyezett Paks otthonába látogat vasárnap, míg a harmadik Debrecen az ötödik Zalaegerszegnél vendégeskedik. A szombati játéknapon három mérkőzést rendeznek, köztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei derbit.

A magyar élvonal izgalmas hétvége elé néz, különösen a tabella első felében elhelyezkedő csapatok összecsapásai ígérkeznek érdekesnek. A Győr hárompontos előnyét őrzi a második helyezett Ferencváros előtt, amely ezen a hétvégén nem lép pályára a bajnokságban.

Vasárnapi rangadó Pakson

A hétvége legjobban várt mérkőzését vasárnap 17:30-tól rendezik Pakson, ahol a hazai Paks a listavezető Győri ETO-t fogadja. A tolnai csapat az utóbbi hetekben hullámzó formát mutat: legutóbbi öt bajnokijából hármat elveszített. Ezzel szemben a győriek kiegyensúlyozott teljesítménnyel vezetik a tabellát.

Az őszi idényben Győrben 0–0-s döntetlen született a két csapat között, így a paksiaknak most hazai pályán adódik lehetőségük a visszavágásra. A találkozó tétje jelentős: Paks-győzelem esetén a hazaiak pontszámban utolérhetik a Győrt, vendégsikerrel viszont a zöld-fehérek tovább növelhetik előnyüket.

Fizz Liga 23. forduló Paksi FC Győri ETO FC 2026. február 22. vasárnap 17:30 | Fehérvári úti stadion, Paks Egymás elleni statisztika: 29 meccs Győzelem Paksi FC: 6 (20.7%) Győri ETO FC: 12 (41.4%) Döntetlen: 11 (37.9%) Gólok Paksi FC: 40 Győri ETO FC: 55 Gólkülönbség: -15 Hazai győzelem Paksi FC: 4 Győri ETO FC: 8 Vendéggyőzelem Paksi FC: 2 Győri ETO FC: 4 Adatlap létrehozva: 2026.02.18.

Zalaegerszeg–Debrecen: csata a dobogóért

Szintén vasárnap, 14:45-től rendezik a Zalaegerszeg–Debrecen mérkőzést, amely a dobogós helyekért folyó küzdelemben lehet meghatározó. A harmadik helyen álló hajdúságiak öt ponttal előzik meg az ötödik ZTE-t, így egy hazai siker jelentősen feljebb repíthetné a zalaiakat a tabellán.

Mindkét együttes jó formában érkezik: a Zalaegerszeg legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert, míg a debreceniek teljesítménye valamivel hullámzóbb volt ugyanebben az időszakban. Az őszi egymás elleni találkozón a DVSC 2–1-re győzött hazai pályán.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei derbi

A szombati program 14 órakor kezdődik a vármegyei rangadóval, ahol a tizedik helyezett Nyíregyháza a hetedik Kisvárdát fogadja. A Szpari remek formában várja a derbit: legutóbbi három mérkőzését egyaránt megnyerte. A kisvárdaiak az utóbbi öt fordulóban két győzelmet könyvelhettek el, így szintén javuló formát mutatnak.

Ősszel gól nélküli döntetlent játszottak egymással, ezért mindkét csapat bizonyítani szeretne. A találkozó tétje a középmezőnyben elfoglalt pozíció javítása lehet.

Kazincbarcika–Puskás Akadémia: élet-halál harc a kiesés ellen

Szombaton 17 órától a sereghajtó Kazincbarcika a hatodik helyezett Puskás Akadémiát látja vendégül. A borsodiak helyzete aggasztó: mindössze 14 ponttal állnak az utolsó helyen, és legutóbbi öt mérkőzésükből négyet elveszítettek. A barcikaiak mestere, Kuttor Attila vasárnap már saját játékosaira is kiakadt, erről is írtunk a Pénzcentrumon:

A felcsútiak az elmúlt időszakban vegyes teljesítményt nyújtottak, ennek ellenére stabilan a tabella első felében tanyáznak. Az őszi idényben a Puskás Akadémia 3–1-re nyert idegenben, így most a Kazincbarcika próbálhat visszavágni.

Újpest–Diósgyőr: fontos pontok a bennmaradásért

A szombati játéknap zárásaként 18:30-tól az Újpest a Diósgyőrt fogadja. Mindkét csapat a tabella második felében áll, a lila-fehérek három ponttal előzik meg a miskolciakat - múlt pénteken nagy meglepetést okoztak azzal, hogy 2-1-re lenyomták a Debrecent.

Az újpestiek az elmúlt öt fordulóban két győzelmet arattak, míg a DVTK ugyanebben az időszakban csupán egyszer tudott nyerni. Az őszi találkozón az Újpest 3–1-re diadalmaskodott Miskolcon, így a diósgyőriek most revansra készülhetnek.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA