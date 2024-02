Ilyen méregdrága kocsival büszkélkedhet Szoboszlai: itt a lista a sztárfocisták luxusautóiról

Premier League csúcsjátékosai olyan luxusautókkal járnak, amelyekről egy átlagkeresetből élő ember álmodni sem merne, de a híres magyar sztárfocistának, Szoboszlainak sem kell szégyenkeznie- derül ki a hvg.hu összeállításából.

Az Auto Trader elemzői arra jutottak, hogy az angol válogatott és a Manchester United csillaga, Marcus Rashford – pontosabban az autója –, fölényesen birtokolja az első helyet a játékosok autójának értéke alapján felállított listán. Az angol csatár, akit a Premier League 16. legértékesebb játékosa jelenleg, egy Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow-val jár, amelynek átlagos ára az Auto Traderen 328 355 font, tehát nagyjából 147 millió forint.

Rashford nem az egyetlen csatár a listán, az öt legértékesebb autóból négyet támadók vagy szélsők birtokolnak. Ennek ellenére a liga legértékesebb játékosa – a Manchester City sztárja Erling Haaland – viszonylag szerény Audi RS6 Avanttal jár, amelynek becsült átlagértéke 82 013 font, tehát megközelítőleg 37 millió forint.

A magunk részéről érdemes a listához nézni Szoboszlai Dominikot is. A Liverpool magyar játékosa nemrég a közösségi médiában büszkélkedett éppen, hogy egy Bentley Bentaygát tudhat magáénak. Egy ilyen autó ára akár a 300 ezer fontot is elérheti, szóval ő is a lista igen előkelő helyén foglalhat helyet.

