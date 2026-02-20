Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
Brutál havazás bénítja meg a repteret: megbénult a közlekedés, az autópályát is le kelllett zárni
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is. A havazás és a rossz útviszonyok miatt légi és közúti fennakadásokra, késésekre és balesetekre kell számítani, miközben az alpesi térségekben a lavinaveszély is fokozódott.
A zord téli időjárás miatt péntek reggel átmenetileg felfüggesztették a bécsi repülőtér forgalmát, emellett lezárták az osztrák főváros környéki A21-es autópálya teljes szakaszát is – közölték a hatóságok.
A jelenlegi előrejelzések szerint reggel 9 órától korlátozottan újraindulhatnak az induló járatok, 10 órától pedig az érkezések is megkezdődhetnek, ugyanakkor további késések várhatók – mondta Peter Kleemann, a schwechati repülőtér szóvivője. Az utasokat arra kérte, hogy járatuk állapotáról a légitársaságuknál érdeklődjenek, és ne utazzanak ki a repülőtérre, ha a járatukat törölték; a beérkező gépeket több esetben más repülőterekre irányították át.
A heves havazás a közúti közlekedésben is komoly fennakadásokat okozott, több balesetről érkezett bejelentés. Az A21-est az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták, míg Alsó-Ausztria területén az A1-es autópálya egyes szakaszain szintén forgalomkorlátozások vannak balesetek miatt. Az alpesi térségekben fokozódó lavinaveszélyre figyelmeztetnek a hatóságok: a téli sportolóknak azt javasolják, hogy kerüljék a biztosítatlan terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint Nyugat-Tirol egyes részein péntekre akár 50 centiméter friss hó is hullhatott.
