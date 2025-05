Így hajtott a tömegbe egy autós a liverpooli parádén: videón a gázolás, brutális látvány

Letartóztatták a Liverpool-szurkolókat elgázoló sofőrt, aki egy mentőautót követve jutott át a lezárt útszakaszon. A rendőri jelentés szerint a sofőr bepánikolhatott a tömegben - számolt be a The Guardian.

A Merseyside-i rendőrség őrizetbe vette azt az 53 éves brit férfit, aki a gyanú szerint a Liverpool Premier League bajnoki címét ünneplő szurkolók közé hajtott. A West Derby-i lakost kábítószer hatása alatti vezetéssel, veszélyes vezetéssel és emberölési kísérlettel gyanúsítják.

Jenny Sims, Merseyside rendőrségének helyettes főkapitánya sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Ford Galaxy vezetője vélhetően egy mentőautót követve jutott be a Water Streetre, miután az útlezárást ideiglenesen feloldották, hogy a mentősök elláthassanak egy feltételezett szívrohamot kapó személyt. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az esetet nem kezelik terrorcselekményként.

A brutális gázolásról itt tekinthető meg egy videó:

Az incidensben összesen 65 ember sérült meg, közülük ötvenet kórházban kezeltek. Kedden délután még tizenegy személy volt kórházban, de mindannyian stabil állapotban vannak és jól gyógyulnak. Az orvosi szakemberek szerint életveszélyes sérülés nem történt, a sérülések többsége végtagokat érintett.

Steve Rotheram, Liverpool polgármestere szerint a város hangulata a sokk után a megkönnyebbülés irányába változott, mivel senki sem vesztette életét. Kiemelte, hogy a Water Streeten történt incidens rossz emlékként fog megmaradni az érintettek számára.

Keir Starmer miniszterelnök kijelentette, hogy az egész ország Liverpool mellett áll ebben a nehéz időszakban. Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere, aki részt vett a hétfői parádén, Instagram-bejegyzésében sokkosnak és lesújtónak nevezte a történteket.

A rendőrség további időt kapott a gyanúsított kihallgatására. A nyomozás folytatódik, a Water Street nagy része továbbra is le van zárva, a helyszínen rendőrök és törvényszéki szakértők dolgoznak. A Liverpool városi tanács megerősítette, hogy a Water Streeten biztonsági intézkedések voltak érvényben, beleértve az útlezárásokat is. Sims asszony védelmébe vette a rendőrségi műveletet, hangsúlyozva, hogy minden eshetőségre felkészültek, beleértve az útlezárásokat és a fegyveres rendőri jelenlétet is.