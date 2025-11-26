Új fejlemények a liverpooli gázoló ügyében: ezt mondta a bíróságon a vádlott

Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.

Paul Doyle, 53 éves férfi szerdán a liverpooli bíróságon 31 vádpontban ismerte el bűnösségét, köztük szándékos súlyos testi sértés okozásában, súlyos testi sértés kísérletében és veszélyes vezetésben. A vádlott szeptemberben még ártatlannak vallotta magát, és ma kezdődött volna a tárgyalása, amikor váratlanul megváltoztatta vallomását - írja a Reuters.

Az incidens 2024. május 26-án történt Liverpool zsúfolt belvárosában, ahol mintegy egymillió ember gyűlt össze, hogy megünnepelje a Liverpool bajnoki címét és megnézze a csapat nyitott tetejű buszon történő felvonulását a Premier League-trófeával. Erről itt írtunk: