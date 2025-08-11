Ritka nagy potyát hozott össze a Pénzügyőr kapusa, magyarországi pályáról hasonlóra se emlékszünk.
Vége a reménynek: nem indulhat a kupagyőztes az Európa Ligában, nem kegyelmezett a bíróság
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Crystal Palace fellebbezését az UEFA azon döntése ellen, amely a harmadik számú európai kupasorozatba, a Konferencia Ligába sorolta át a klubot az Európa Liga helyett.
Az UEFA azért fokozta le a Crystal Palace-t, mert az Eagle Football Group többségi tulajdonosa volt az Olympique Lyonnak, miközben a csoport elnöke, John Textor irányító részesedéssel rendelkezett a Palace-ban is. A döntés értelmében a Lyon maradhatott az Európa Ligában. A Premier League-ben hetedik helyen végzett Nottingham Forest veszi át a Crystal Palace helyét az Európa Ligában - írja a Reuters.
"A bizonyítékok mérlegelése után a testület megállapította, hogy John Textor, az Eagle Football Holdings alapítója részvényekkel rendelkezett mindkét klubban, és igazgatósági tagként döntő befolyása volt mindkettőre az UEFA értékelési időpontjában" - közölte a CAS. A sportdöntőbíróság elutasította a Palace azon érvét is, hogy tisztességtelen bánásmódban részesült a Nottingham Foresthez és a Lyonhoz képest.
A Palace, amely FA Kupa-győztesként kvalifikálta magát az Európa Ligába, a múlt hónapban fellebbezett az UEFA döntése ellen. A fellebbezés napokkal azelőtt történt, hogy Robert Wood "Woody" Johnson, a New York Jets társtulajdonosa megvásárolta a Textor által alapított Eagle Football Holdings részesedését a Palace-ban. Textor eközben lemondott a Lyon igazgatótanácsában betöltött pozíciójáról, helyére Michele Kangot nevezték ki elnöknek.
Mivel mind a Lyon, mind a Palace kvalifikálta magát az Európa Ligába, a francia klub tarthatta meg helyét, mivel magasabb helyen végzett saját bajnokságában. A Lyon hatodik lett a Ligue 1-ben, míg a Palace a 12. helyen zárt a Premier League-ben.
"Az Olympique Lyon üdvözli a Nemzetközi Sportdöntőbíróság mai döntését, amely megerősíti részvételét az Európa Ligában" - közölte a francia klub. A Crystal Palace, amely vasárnap megnyerte a Community Shield trófeát a Liverpool elleni büntetőpárbajban, a Konferencia Liga selejtezőjének rájátszásában szerepel majd még ebben a hónapban.
