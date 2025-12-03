Visszatér a teniszpályára Serena Williams? Megszólalt a legendás játékos

Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát - közölte a BBC.

A 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams neve ismét megjelent a tenisz doppingtesztelési rendszerében, ami spekulációkat indított el esetleges visszatéréséről. Az International Tennis Integrity Agency megerősítette a BBC-nek, hogy a 44 éves amerikai sztár újra szerepel a nyilvántartásban, neve a legutóbbi, október 6-i dokumentumban is megtalálható.

A hírek megjelenése után Williams azonban a közösségi médiában határozottan cáfolta a visszatérési szándékát: "NEM térek vissza. Ez az álhír őrület" - írta bejegyzésében.

Rejtély, hogy Williams miért kérte neve újbóli felvételét a tesztelési rendszerbe, ha nem tervez visszatérni, hiszen ez rendszeres doppingellenőrzésekkel jár. A tesztelési rendszerben szereplő sportolóknak minden nap egy meghatározott órában elérhetőnek kell lenniük az ellenőrzések számára.

A szabályok szerint minden visszavonult játékosnak hat hónapig elérhetőnek kell lennie a versenyen kívüli tesztelésre, mielőtt újra professzionális versenyeken indulhatna. Nem ismert pontosan, mikor kérte Williams neve újbóli felvételét a listára, de ha október 6-tól számítjuk a hat hónapot, akkor áprilistól már versenyezhetne.

Williams 2022-ben vonult vissza a US Open harmadik fordulójában Ajla Tomljanovic ellen elszenvedett veresége után. Pályafutása során 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 wimbledoni és 6 US Open győzelmet aratott, ami a legtöbb Grand Slam-győzelem a női tenisz nyílt korszakában.

Nővére, a hétszeres Grand Slam-győztes Venus Williams 45 évesen is aktív, legutóbb a US Openen szerepelt egyesben és párosban is, utóbbiban negyeddöntőig jutott Leylah Fernandez oldalán. A Williams nővérek együtt 14 Grand Slam páros címet és három olimpiai aranyérmet nyertek.