Budapest, 2025. április 6.
Sport

Saját volt játékosát perli az Újpest: szó nélkül lelépett a védő a csapattól

Pénzcentrum
2025. december 3. 15:52

Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt - számolt be a Nemzeti Sport.

A lila-fehér klub közleményben erősítette meg, hogy Duarte azonnali hatállyal, jogellenesen szüntette meg határozott idejű munkaviszonyát. Az Újpest hangsúlyozta, hogy a munkaviszony fennállása során mindvégig a kölcsönösen elfogadott szerződés keretei között járt el.

A klub állítása szerint megpróbálta rendezni a helyzetet a játékossal, de Duarte elzárkózott az együttműködéstől. Az Újpest FC a védő által okozott jelentős anyagi kár megtérítése érdekében azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat. A közlemény itt olvasható: 

A 28 éves portugál játékos november 22-én jelentette be távozását, majd hétfőn hivatalosan is a román FCSB csapatához szerződött. A helyzet különösen érzékeny, mivel az Újpest nyáron hosszabbított Duartéval, és augusztusban egy klubrekordhoz közeli átigazolási ajánlatot is visszautasított érte.

Korábban a védő kikerült a csapat keretéből, amit a klub közlése szerint nem a vezetőedző, hanem a klubvezetés döntése alapján történt.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#per #foci #sport #szerződés #románia #román #kártérítés #munkaviszony #átigazolás #újpest #újpest fc

