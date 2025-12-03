Saját volt játékosát perli az Újpest: szó nélkül lelépett a védő a csapattól

Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt - számolt be a Nemzeti Sport.

A lila-fehér klub közleményben erősítette meg, hogy Duarte azonnali hatállyal, jogellenesen szüntette meg határozott idejű munkaviszonyát. Az Újpest hangsúlyozta, hogy a munkaviszony fennállása során mindvégig a kölcsönösen elfogadott szerződés keretei között járt el.

A klub állítása szerint megpróbálta rendezni a helyzetet a játékossal, de Duarte elzárkózott az együttműködéstől. Az Újpest FC a védő által okozott jelentős anyagi kár megtérítése érdekében azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat. A közlemény itt olvasható:

A 28 éves portugál játékos november 22-én jelentette be távozását, majd hétfőn hivatalosan is a román FCSB csapatához szerződött. A helyzet különösen érzékeny, mivel az Újpest nyáron hosszabbított Duartéval, és augusztusban egy klubrekordhoz közeli átigazolási ajánlatot is visszautasított érte.

Korábban a védő kikerült a csapat keretéből, amit a klub közlése szerint nem a vezetőedző, hanem a klubvezetés döntése alapján történt.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA