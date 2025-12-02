Teljesen készen áll Max Verstappen az utolsó versenyre: minden vasárnap dől majd el

Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben, és megelőzte Oscar Piastrit a pontversenyben - írja a The Guardian.

A Red Bull holland pilótája kiváló teljesítményt nyújtott vasárnap Lusailban, de győzelmét nagyban köszönheti a McLaren csapat stratégiai hibájának. A brit istálló elmulasztotta kihasználni a korai biztonsági autós szakaszt, amikor a mezőny többi része kerékcserére állt ki, így elvesztették az ingyenes boxkiállás lehetőségét, és a vezetést Verstappennek adták át, aki élt a lehetőséggel.

A verseny végeredménye - Verstappen első, Piastri második és Norris csak negyedik helyezése - háromszereplős bajnoki csatát eredményezett az Abu Dhabi szezonzáróra. Verstappen jelenleg a második helyen áll Norris mögött, de Piastri előtt - olyan pozícióban, amit a szezon közepén még elképzelhetetlennek tartott.

"Izgatott vagyok, örülök, hogy odamehetek és megpróbálhatom" - nyilatkozta a holland pilóta. "Pozitív energiákkal megyek oda. Mindent megteszek, amit tudok, de ha nem nyerek, akkor is tudom, hogy fantasztikus szezont zártam. Ez leveszi a nyomást a vállamról."

Verstappen esélyeit nagyban javította, hogy a Red Bull Monzában bevezetett fejlesztései - beleértve a padlólemez és az első szárny módosításait - sikeresnek bizonyultak. A változtatások óta öt győzelmet és három dobogós helyezést szerzett, miután végre kényelmesen érezte magát az autóban.

Norris továbbra is esélyesként várja a szezonzárót 12 pontos előnyével, de a McLaren az utóbbi versenyeken komoly nyomás alá került. Las Vegasban mindkét autójukat kizárták a padlólemez túlzott kopása miatt, ami 25 pontos előnyt jelentett Verstappennek, majd a katari stratégiai hiba tovább csökkentette előnyüket.

A brit pilóta akkor szerzi meg első világbajnoki címét, ha mindkét riválisa előtt végez, vagy legalább harmadik lesz. Verstappennek győznie kell, és reménykednie, hogy Norris a dobogón kívül végez, míg a 16 pontos hátrányban lévő Piastrinak nyernie kellene, és Norrisnak hatodik vagy rosszabb helyen kell végeznie a bajnoki címhez. A lehetséges forgatókönyveket tegnap összeszedtük, itt olvashatod a cikket újra:

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA