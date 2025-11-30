Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
Teljesen kiborultak a United szurkolói: jegyüzérek keserítik meg az életüket
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki - írta meg a BBC.
A klub tisztviselői szerint a jegyüzérkedés komoly méreteket öltött, és már a személyzet megfélemlítéséhez is vezetett. Előfordult, hogy szurkolók könnyekig meghatódtak, amikor kiderült, hogy az általuk megvásárolt jegyek valójában nem léteznek, mivel a jegyüzérek többször is eladták ugyanazt a helyet.
A Liverpool elleni Premier League mérkőzésre például egy szurkoló 900 fontot (körülbelül 430 ezer forintot) fizetett egy vendégszektorba szóló jegyért. Bár az Egyesült Királyságban a jegyek továbbértékesítése illegális, ez a jogszabály nem vonatkozik a külföldi cégekre.
A klub több megközelítést is alkalmaz a probléma leküzdésére, de lehetőségeik korlátozottak, és elismerik, hogy időnként úgy tűnik, a jegyüzérek mindig egy lépéssel előttük járnak. Ráadásul egyes intézkedéseiket saját szurkolóik is hevesen ellenzik.
A probléma mértéke jelentős: a Chelsea elleni szeptember 20-i Premier League mérkőzésre 2000 jegyet sikerült visszaszerezni, és több mint 4500 aktív felhasználót tiltottak le a jegyvásárlástól. A klub szerint a fő problémát a botok jelentik, amelyek óriási mennyiségű jegyet vásárolnak fiktív nevek alatt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
9.
Tottenham Hotspur
|
12
|
5
|
3
|
4
|
20
|
14
|
6
|
18
|
10.
Manchester United
|
12
|
5
|
3
|
4
|
19
|
19
|
0
|
18
|
11.
Everton
|
12
|
5
|
3
|
4
|
13
|
13
|
0
|
18
A klub becslése szerint a 47 000 bérletes 10-15%-a valójában jegyüzérek kezében van. Mérkőzésenként átlagosan 5000-7500 bérletes jegyet adnak vissza "újrahasznosításra". A szezon első öt hazai mérkőzése körül a United 22 000 jegyet blokkolt vagy törölt, amit a klub csak a "jéghegy csúcsának" tekint.
A jegyüzérkedés nagy üzlet, becslések szerint évente több százezer fontot hoz a benne résztvevőknek, és nem korlátozódik a Manchester Unitedre. A legnagyobb északi klubok és a londoni csapatok a fő célpontok, különösen a külföldi szurkolók körében, akik hajlandók felárat fizetni a klubok jegyértékesítési szabályzatának megkerüléséért.
A klub különböző ellenőrzéseket vezetett be, például a gyanús jegyeket ellenőrzik, és a digitális jegyeket több mint négy letöltés után blokkolják a beléptető kapuknál. A Tottenham elleni mérkőzésen 75 jegyet ellenőriztek, amelyek közül csak 20 volt a jogos tulajdonosnál, 35 jegyet üzérek adtak el, a többiek pedig nem jelentkeztek a problémák rendezésére.
Egyes szurkolók azonban másként látják a helyzetet. Szerintük nincs előzetes figyelmeztetés az esetleges személyazonosság-ellenőrzésekre, és nincs jogi követelmény arra, hogy a szurkolók igazolványt hordjanak magukkal. Azt is kifogásolják, hogy a klub személyzete telefonjaik megnyitását kéri, ami szerintük adatvédelmi problémákat vet fel.
A Premier League nem árul jegyeket, és a liga forrásai szerint a jegyértékesítési platformok, üzenetek és végrehajtás elsősorban olyan dolgok, amelyeket a klubok közvetlenül fejlesztenek ki. A liga azonban általános útmutatást nyújt a szurkolóknak a biztonságos jegyvásárlásról, közzéteszi az ismert jogosulatlan jegyoldalak listáját, és arra kéri a szurkolókat, hogy rendkívül óvatosan járjanak el ezekkel az oldalakkal.
