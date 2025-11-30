Teljesen kiborultak a United szurkolói: jegyüzérek keserítik meg az életüket

A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki - írta meg a BBC.

A klub tisztviselői szerint a jegyüzérkedés komoly méreteket öltött, és már a személyzet megfélemlítéséhez is vezetett. Előfordult, hogy szurkolók könnyekig meghatódtak, amikor kiderült, hogy az általuk megvásárolt jegyek valójában nem léteznek, mivel a jegyüzérek többször is eladták ugyanazt a helyet.

A Liverpool elleni Premier League mérkőzésre például egy szurkoló 900 fontot (körülbelül 430 ezer forintot) fizetett egy vendégszektorba szóló jegyért. Bár az Egyesült Királyságban a jegyek továbbértékesítése illegális, ez a jogszabály nem vonatkozik a külföldi cégekre.

A klub több megközelítést is alkalmaz a probléma leküzdésére, de lehetőségeik korlátozottak, és elismerik, hogy időnként úgy tűnik, a jegyüzérek mindig egy lépéssel előttük járnak. Ráadásul egyes intézkedéseiket saját szurkolóik is hevesen ellenzik.

A probléma mértéke jelentős: a Chelsea elleni szeptember 20-i Premier League mérkőzésre 2000 jegyet sikerült visszaszerezni, és több mint 4500 aktív felhasználót tiltottak le a jegyvásárlástól. A klub szerint a fő problémát a botok jelentik, amelyek óriási mennyiségű jegyet vásárolnak fiktív nevek alatt.

Anglia Manchester United Piaci érték: 730,20M Edző: Ruben Amorim Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #10 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 9. Tottenham Hotspur 12 5 3 4 20 14 6 18 10. Manchester United 12 5 3 4 19 19 0 18 11. Everton 12 5 3 4 13 13 0 18 Adatlap létrehozva: 2025.11.28.

A klub becslése szerint a 47 000 bérletes 10-15%-a valójában jegyüzérek kezében van. Mérkőzésenként átlagosan 5000-7500 bérletes jegyet adnak vissza "újrahasznosításra". A szezon első öt hazai mérkőzése körül a United 22 000 jegyet blokkolt vagy törölt, amit a klub csak a "jéghegy csúcsának" tekint.

A jegyüzérkedés nagy üzlet, becslések szerint évente több százezer fontot hoz a benne résztvevőknek, és nem korlátozódik a Manchester Unitedre. A legnagyobb északi klubok és a londoni csapatok a fő célpontok, különösen a külföldi szurkolók körében, akik hajlandók felárat fizetni a klubok jegyértékesítési szabályzatának megkerüléséért.

A klub különböző ellenőrzéseket vezetett be, például a gyanús jegyeket ellenőrzik, és a digitális jegyeket több mint négy letöltés után blokkolják a beléptető kapuknál. A Tottenham elleni mérkőzésen 75 jegyet ellenőriztek, amelyek közül csak 20 volt a jogos tulajdonosnál, 35 jegyet üzérek adtak el, a többiek pedig nem jelentkeztek a problémák rendezésére.

Egyes szurkolók azonban másként látják a helyzetet. Szerintük nincs előzetes figyelmeztetés az esetleges személyazonosság-ellenőrzésekre, és nincs jogi követelmény arra, hogy a szurkolók igazolványt hordjanak magukkal. Azt is kifogásolják, hogy a klub személyzete telefonjaik megnyitását kéri, ami szerintük adatvédelmi problémákat vet fel.

A Premier League nem árul jegyeket, és a liga forrásai szerint a jegyértékesítési platformok, üzenetek és végrehajtás elsősorban olyan dolgok, amelyeket a klubok közvetlenül fejlesztenek ki. A liga azonban általános útmutatást nyújt a szurkolóknak a biztonságos jegyvásárlásról, közzéteszi az ismert jogosulatlan jegyoldalak listáját, és arra kéri a szurkolókat, hogy rendkívül óvatosan járjanak el ezekkel az oldalakkal.