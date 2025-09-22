A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A BBC Sport vizsgálata során négy Premier League mérkőzésre vásárolt jegyeket feketepiaci forrásokból, köztük a Manchester City-Manchester United rangadóra, valamint Arsenal-, Everton- és West Ham-meccsekre. A jegyek minden esetben működtek, de a vételár a hivatalos ár két-négyszerese volt.
A feketepiaci kereskedelem mögött több külföldi székhelyű vállalat áll, többek között egy mindössze 4000 lakosú svájci kisvárosban működő cég is. Ezek a vállalkozások vélhetően tagsági rendszereket és számítógépes szoftvereket használnak, hogy nagy mennyiségben szerezzenek jegyeket a klubok online jegyértékesítő platformjairól.
A jegyviszonteladás az Egyesült Királyságban illegális, és a Premier League több mint 50 weboldalt sorol fel a nem engedélyezett jegyértékesítők listáján. Ennek ellenére a BBC négy ilyen oldalon keresztül könnyedén vásárolhatott jegyeket, amelyek összesen több tízezer Premier League jegyet kínáltak eladásra.
Csak az Arsenal-Nottingham Forest mérkőzésre több mint 18 000 jegyet hirdettek – ez az Emirates Stadion kapacitásának közel egyharmada. A szakértők szerint ezek egy része spekulatív hirdetés lehet, de még ha csak 10%-uk valódi, az is több ezer jegyet jelent minden Premier League-fordulóra.
KATTINTS a friss Premier League-eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A jegyárak 55 fonttól egészen 14 962 fontig terjedtek, gyakran jelentősen meghaladva a névértéket. Reg Walker jegybiztonsági szakértő szerint előfordult, hogy japán turisták 2200 fontot fizettek olyan jegyekért, amelyek névértéke mindössze 87 font volt.
A Football Supporters' Association (FSA) elnöke, Tom Greatrex szerint a probléma "végtelenné vált" az angol labdarúgásban. "A hosszú ideje hűséges szurkolók lehetetlennek találják, hogy jegyhez jussanak, mert azokat másodlagos ügynökségeken keresztül értékesítik" - nyilatkozta.
A BBC által vásárolt jegyek közül három tagsági kártyával vagy bérletes szurkolóhoz tartozott. A jegyeket digitálisan továbbították, egy esetben csak a mérkőzés reggelén, és mobilos belépőként működtek. Az ülőhelyek számát csak a jegyek megérkezésekor közölték.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Arsenal közleményben jelezte, hogy közel 74 000 fiókot töröltek, amelyek jogosulatlan módon próbáltak jegyekhez jutni. Az Everton pedig a Merseyside-i rendőrséggel közös műveleteket folytat az online és személyesen működő jegyüzérek ellen.
A négy vizsgált cég Spanyolországban, Dubajban, Németországban és Észtországban van bejegyezve, így kívül esnek a brit joghatóságon. Ennek ellenére aktívan célozzák a brit vásárlókat online hirdetésekkel, és a Live Football Tickets, Seatsnet és Football Ticket Net eladói brit telefonszámokról vették fel a kapcsolatot a BBC munkatársaival.
A Ticombo nevű, Németországban bejegyzett cégnek több irodája is van a svájci Engelbergben. Az egyetlen válaszadó cég jogi képviselője szerint ők "megbízható viszonteladási platform", és hangsúlyozták "a másodlagos piacok fontos szerepét a fogyasztói választás és verseny előmozdításában".
A feketepiaci jegyértékesítés nemcsak a jegyárak emelkedéséhez vezet, hanem biztonsági kockázatot is jelent, mivel aláássa a szurkolói szegregációt. A BBC sportszerkesztője például a Manchester City szurkolói között ült a Manchester United elleni rangadón egy feketepiacon vásárolt jeggyel.
A szakértők szerint a jegyüzérek szoftverrobotokat és hamis személyazonosságokat használnak a jegyek tömeges megszerzésére. "A legtöbb klubnál több tízezer tagság van jegyüzérek kezében" - állítja Walker. Az elmúlt évben az Arsenal 30 000 "gyanús jelentkezést" távolított el a jegysorsolásaiból, a Chelsea 350 000 "robotvásárlást" blokkolt, a Liverpool pedig 100 000 "hamis jegyvásárlási fiókot" zárt le.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.