Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek

A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.

A BBC Sport vizsgálata során négy Premier League mérkőzésre vásárolt jegyeket feketepiaci forrásokból, köztük a Manchester City-Manchester United rangadóra, valamint Arsenal-, Everton- és West Ham-meccsekre. A jegyek minden esetben működtek, de a vételár a hivatalos ár két-négyszerese volt.

A feketepiaci kereskedelem mögött több külföldi székhelyű vállalat áll, többek között egy mindössze 4000 lakosú svájci kisvárosban működő cég is. Ezek a vállalkozások vélhetően tagsági rendszereket és számítógépes szoftvereket használnak, hogy nagy mennyiségben szerezzenek jegyeket a klubok online jegyértékesítő platformjairól.

A jegyviszonteladás az Egyesült Királyságban illegális, és a Premier League több mint 50 weboldalt sorol fel a nem engedélyezett jegyértékesítők listáján. Ennek ellenére a BBC négy ilyen oldalon keresztül könnyedén vásárolhatott jegyeket, amelyek összesen több tízezer Premier League jegyet kínáltak eladásra.

Csak az Arsenal-Nottingham Forest mérkőzésre több mint 18 000 jegyet hirdettek – ez az Emirates Stadion kapacitásának közel egyharmada. A szakértők szerint ezek egy része spekulatív hirdetés lehet, de még ha csak 10%-uk valódi, az is több ezer jegyet jelent minden Premier League-fordulóra.

A jegyárak 55 fonttól egészen 14 962 fontig terjedtek, gyakran jelentősen meghaladva a névértéket. Reg Walker jegybiztonsági szakértő szerint előfordult, hogy japán turisták 2200 fontot fizettek olyan jegyekért, amelyek névértéke mindössze 87 font volt.

A Football Supporters' Association (FSA) elnöke, Tom Greatrex szerint a probléma "végtelenné vált" az angol labdarúgásban. "A hosszú ideje hűséges szurkolók lehetetlennek találják, hogy jegyhez jussanak, mert azokat másodlagos ügynökségeken keresztül értékesítik" - nyilatkozta.

A BBC által vásárolt jegyek közül három tagsági kártyával vagy bérletes szurkolóhoz tartozott. A jegyeket digitálisan továbbították, egy esetben csak a mérkőzés reggelén, és mobilos belépőként működtek. Az ülőhelyek számát csak a jegyek megérkezésekor közölték.

Az Arsenal közleményben jelezte, hogy közel 74 000 fiókot töröltek, amelyek jogosulatlan módon próbáltak jegyekhez jutni. Az Everton pedig a Merseyside-i rendőrséggel közös műveleteket folytat az online és személyesen működő jegyüzérek ellen.

A négy vizsgált cég Spanyolországban, Dubajban, Németországban és Észtországban van bejegyezve, így kívül esnek a brit joghatóságon. Ennek ellenére aktívan célozzák a brit vásárlókat online hirdetésekkel, és a Live Football Tickets, Seatsnet és Football Ticket Net eladói brit telefonszámokról vették fel a kapcsolatot a BBC munkatársaival.

A Ticombo nevű, Németországban bejegyzett cégnek több irodája is van a svájci Engelbergben. Az egyetlen válaszadó cég jogi képviselője szerint ők "megbízható viszonteladási platform", és hangsúlyozták "a másodlagos piacok fontos szerepét a fogyasztói választás és verseny előmozdításában".

A feketepiaci jegyértékesítés nemcsak a jegyárak emelkedéséhez vezet, hanem biztonsági kockázatot is jelent, mivel aláássa a szurkolói szegregációt. A BBC sportszerkesztője például a Manchester City szurkolói között ült a Manchester United elleni rangadón egy feketepiacon vásárolt jeggyel.

A szakértők szerint a jegyüzérek szoftverrobotokat és hamis személyazonosságokat használnak a jegyek tömeges megszerzésére. "A legtöbb klubnál több tízezer tagság van jegyüzérek kezében" - állítja Walker. Az elmúlt évben az Arsenal 30 000 "gyanús jelentkezést" távolított el a jegysorsolásaiból, a Chelsea 350 000 "robotvásárlást" blokkolt, a Liverpool pedig 100 000 "hamis jegyvásárlási fiókot" zárt le.