2025. szeptember 22. hétfő Móric
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Over the shoulder view of young Asian woman shopping online for flight tickets on airline website with laptop, entering credit card details to make mobile payment at home. Camera and passport on the table. Travel planning. Booking a ho
Sport

Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 12:44

A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért. 

A BBC Sport vizsgálata során négy Premier League mérkőzésre vásárolt jegyeket feketepiaci forrásokból, köztük a Manchester City-Manchester United rangadóra, valamint Arsenal-, Everton- és West Ham-meccsekre. A jegyek minden esetben működtek, de a vételár a hivatalos ár két-négyszerese volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A feketepiaci kereskedelem mögött több külföldi székhelyű vállalat áll, többek között egy mindössze 4000 lakosú svájci kisvárosban működő cég is. Ezek a vállalkozások vélhetően tagsági rendszereket és számítógépes szoftvereket használnak, hogy nagy mennyiségben szerezzenek jegyeket a klubok online jegyértékesítő platformjairól.

A jegyviszonteladás az Egyesült Királyságban illegális, és a Premier League több mint 50 weboldalt sorol fel a nem engedélyezett jegyértékesítők listáján. Ennek ellenére a BBC négy ilyen oldalon keresztül könnyedén vásárolhatott jegyeket, amelyek összesen több tízezer Premier League jegyet kínáltak eladásra.

Csak az Arsenal-Nottingham Forest mérkőzésre több mint 18 000 jegyet hirdettek – ez az Emirates Stadion kapacitásának közel egyharmada. A szakértők szerint ezek egy része spekulatív hirdetés lehet, de még ha csak 10%-uk valódi, az is több ezer jegyet jelent minden Premier League-fordulóra.

KATTINTS a friss Premier League-eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A jegyárak 55 fonttól egészen 14 962 fontig terjedtek, gyakran jelentősen meghaladva a névértéket. Reg Walker jegybiztonsági szakértő szerint előfordult, hogy japán turisták 2200 fontot fizettek olyan jegyekért, amelyek névértéke mindössze 87 font volt.

A Football Supporters' Association (FSA) elnöke, Tom Greatrex szerint a probléma "végtelenné vált" az angol labdarúgásban. "A hosszú ideje hűséges szurkolók lehetetlennek találják, hogy jegyhez jussanak, mert azokat másodlagos ügynökségeken keresztül értékesítik" - nyilatkozta.

A BBC által vásárolt jegyek közül három tagsági kártyával vagy bérletes szurkolóhoz tartozott. A jegyeket digitálisan továbbították, egy esetben csak a mérkőzés reggelén, és mobilos belépőként működtek. Az ülőhelyek számát csak a jegyek megérkezésekor közölték.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Arsenal közleményben jelezte, hogy közel 74 000 fiókot töröltek, amelyek jogosulatlan módon próbáltak jegyekhez jutni. Az Everton pedig a Merseyside-i rendőrséggel közös műveleteket folytat az online és személyesen működő jegyüzérek ellen.

A négy vizsgált cég Spanyolországban, Dubajban, Németországban és Észtországban van bejegyezve, így kívül esnek a brit joghatóságon. Ennek ellenére aktívan célozzák a brit vásárlókat online hirdetésekkel, és a Live Football Tickets, Seatsnet és Football Ticket Net eladói brit telefonszámokról vették fel a kapcsolatot a BBC munkatársaival.

A Ticombo nevű, Németországban bejegyzett cégnek több irodája is van a svájci Engelbergben. Az egyetlen válaszadó cég jogi képviselője szerint ők "megbízható viszonteladási platform", és hangsúlyozták "a másodlagos piacok fontos szerepét a fogyasztói választás és verseny előmozdításában".

A feketepiaci jegyértékesítés nemcsak a jegyárak emelkedéséhez vezet, hanem biztonsági kockázatot is jelent, mivel aláássa a szurkolói szegregációt. A BBC sportszerkesztője például a Manchester City szurkolói között ült a Manchester United elleni rangadón egy feketepiacon vásárolt jeggyel.

A szakértők szerint a jegyüzérek szoftverrobotokat és hamis személyazonosságokat használnak a jegyek tömeges megszerzésére. "A legtöbb klubnál több tízezer tagság van jegyüzérek kezében" - állítja Walker. Az elmúlt évben az Arsenal 30 000 "gyanús jelentkezést" távolított el a jegysorsolásaiból, a Chelsea 350 000 "robotvásárlást" blokkolt, a Liverpool pedig 100 000 "hamis jegyvásárlási fiókot" zárt le.
Címlapkép: Getty Images
#jegyárak #jegy #sport #jegyüzér #BBC #manchester united #premier league #sportgazdaság #Arsenal #angol foci #manchester city #everton #sportbotrány #balhé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:30
13:01
12:44
12:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
2025. szeptember 22.
Óriási gázhazárdírozásba kezd Magyarország: ennek a fele sem tréfa, ez sokaknak nem fog tetszeni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
3 napja
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
3 napja
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
5 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
1 hete
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 13:01
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 12:15
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 12:31
Ami szeptember 22-én jön Magyarországon, olyan nem lesz több idén