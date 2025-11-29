2025. november 29. szombat Taksony
Mogyoród, 2025. augusztus 3.A második helyezett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Piastri szerint nincs ez még lejátszva: övé a katari pole, visszamászik Norris nyakára?

MTI
2025. november 29. 20:20

Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló Piastri mellől legnagyobb riválisa és csapattársa, a vb-éllovas Lando Norris startolhat majd. A címvédő és négyszeres vb-győztes, a trófeáért még szintén versenyben lévő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik rajtkockát szerezte meg.

Jelenleg Norris előnye 22 pont Piastrival és 25 Verstappennel szemben. Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol el.

Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #világbajnokság #katar #max verstappen #lando norris #mclaren #f1 #oscar piastri #red bull #f1hírek

