Piastri szerint nincs ez még lejátszva: övé a katari pole, visszamászik Norris nyakára?

Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló Piastri mellől legnagyobb riválisa és csapattársa, a vb-éllovas Lando Norris startolhat majd. A címvédő és négyszeres vb-győztes, a trófeáért még szintén versenyben lévő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik rajtkockát szerezte meg.

Jelenleg Norris előnye 22 pont Piastrival és 25 Verstappennel szemben. Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol el.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA