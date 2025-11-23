2025. november 24. hétfő Emma
Doha, Katar, május 10,2023 : Katar nemzeti zászlókkal díszített régi piac, a Souk Waqif.
Sport

Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen

Pénzcentrum
2025. november 23. 22:44

Az idei Forma 1-es világbajnokság utplsó előtti versenyhétvégéjét rendezik egy hét múlva Katarban, ahol sprintverseny is lesz. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és az 57 körös futam Katarban?

Az F1 Katari Nagydíj helyszíne Lusail, Katar. A pálya hossza 5.419 km, a versenytáv 57 kör, összesen 308.611 km. A versenyt 2024-ben a Red Bull istálló négyszeres holland világbajnoka, Max Verstappen nyerte a Ferraris Charles Leclerc, valamint a McLarenes Oscar Piastri előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A katari versenyhétvége sprintfutalot is tartalmaz, így menetrend kicsit eltérő lesz. A teljes, magyar idő szerinti menetrendért görgess lejjebb!

F1 menetrend: a Formula-1 las vegas-i nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Lusail, Katar helyszínen rendezett F1 katari nagydíj dátuma: 2025. november 28-29-30. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, november 28.

Első F1 szabadedzés: 14:30-15:30

Sprint időmérő: 18:30-19:14

  • Szombat, november 29.

Forma 1 sprintfutam: 15:00–16:00

F1 időmérő edzés: 19:00-20:00

  • Vasárnap, november 30.

F1 Katari Nagydíj: 17:00

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 21-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?

Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.

A világbajnoki pontversenyt jelenleg Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét. 
Címlapkép: Getty Images
#menetrend #sport #verseny #ferrari #autóverseny #katar #max verstappen #lando norris #mclaren #lewis hamilton #autósport #f1 #oscar piastri #versenynaptár #red bull #christian horner #f1hírek

