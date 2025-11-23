A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
Lemaradt egy plakátról Cristiano Ronaldo: úgy felháborodtak a szurkolók, hogy a FIFA is meghátrált
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt - számolt be a Mirror.
A nemzetközi labdarúgó-szövetség (FIFA) nagy felháborodást váltott ki, amikor a 2026-os világbajnokság első plakátján nem szerepeltette Cristiano Ronaldót. A szurkolók online tiltakozása miatt a FIFA törölte az eredeti posztot, és hamarosan közzétett egy újat, amelyen már a portugál sztár is látható volt.
A szövetség eredetileg egy olyan grafikát tett közzé, amelyen a már kvalifikált 42 csapat egy-egy játékosa szerepelt, ezzel népszerűsítve a december 5-i csoportsorsolást. Míg Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane és Erling Haaland helyet kapott a képen, Portugáliát meglepő módon nem Ronaldo, hanem Bruno Fernandes képviselte.
A döntés különösen érthetetlennek tűnt, mivel Ronaldo egy góllal áll attól, hogy a világbajnokságok történetének társgólkirálya legyen. A 40 éves Al Nasszr-világsztár 2006 óta minden világbajnokságon betalált, ami rekord a sportág történetében.
"A FIFA-nak Cristiano Ronaldót kihagyni a hivatalos világbajnoki plakátról nehezen érthető. Marketing szempontból ő a bolygó legbefolyásosabb sportolója, olyan arc, aki eladja a tornát" - írta egy közösségi média felhasználó. Mások egyenesen Messi-rajongókat gyanítottak a döntés mögött.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kihagyás azért is meglepő volt, mert Ronaldo nemrég a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval együtt látogatott el a Fehér Házba, és nyilvánosan támogatta a 2034-es szaúdi világbajnokságot is. "Elképesztő lesz. A 2034-es világbajnokság valószínűleg minden idők legjobb világbajnoksága lesz" - nyilatkozta korábban.
Az Egyesült Államokban rendezendő 2026-os torna várhatóan Ronaldo utolsó világbajnoksága lesz. A játékos nemrég úgy nyilatkozott: "Őszintén szólva, amikor azt mondom, hamarosan, az valószínűleg egy-két év, amíg még a játékban leszek."
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ez pedig rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent.
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben
Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástó.
A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.