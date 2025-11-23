Lemaradt egy plakátról Cristiano Ronaldo: úgy felháborodtak a szurkolók, hogy a FIFA is meghátrált

A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt - számolt be a Mirror.

A nemzetközi labdarúgó-szövetség (FIFA) nagy felháborodást váltott ki, amikor a 2026-os világbajnokság első plakátján nem szerepeltette Cristiano Ronaldót. A szurkolók online tiltakozása miatt a FIFA törölte az eredeti posztot, és hamarosan közzétett egy újat, amelyen már a portugál sztár is látható volt.

A szövetség eredetileg egy olyan grafikát tett közzé, amelyen a már kvalifikált 42 csapat egy-egy játékosa szerepelt, ezzel népszerűsítve a december 5-i csoportsorsolást. Míg Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane és Erling Haaland helyet kapott a képen, Portugáliát meglepő módon nem Ronaldo, hanem Bruno Fernandes képviselte.

A döntés különösen érthetetlennek tűnt, mivel Ronaldo egy góllal áll attól, hogy a világbajnokságok történetének társgólkirálya legyen. A 40 éves Al Nasszr-világsztár 2006 óta minden világbajnokságon betalált, ami rekord a sportág történetében.

"A FIFA-nak Cristiano Ronaldót kihagyni a hivatalos világbajnoki plakátról nehezen érthető. Marketing szempontból ő a bolygó legbefolyásosabb sportolója, olyan arc, aki eladja a tornát" - írta egy közösségi média felhasználó. Mások egyenesen Messi-rajongókat gyanítottak a döntés mögött.

A kihagyás azért is meglepő volt, mert Ronaldo nemrég a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval együtt látogatott el a Fehér Házba, és nyilvánosan támogatta a 2034-es szaúdi világbajnokságot is. "Elképesztő lesz. A 2034-es világbajnokság valószínűleg minden idők legjobb világbajnoksága lesz" - nyilatkozta korábban.

Az Egyesült Államokban rendezendő 2026-os torna várhatóan Ronaldo utolsó világbajnoksága lesz. A játékos nemrég úgy nyilatkozott: "Őszintén szólva, amikor azt mondom, hamarosan, az valószínűleg egy-két év, amíg még a játékban leszek."