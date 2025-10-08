2025. október 8. szerda Koppány
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Sport

Hatalmasat kaszált Cristiano Ronaldo: ő az első dollármilliárdos focista

Pénzcentrum
2025. október 8. 11:12

Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet, elsősorban a szaúdi Al-Nassr csapatával kötött rendkívül jövedelmező szerződésének köszönhetően - közölte a Portfolio.

A negyvenéves portugál klasszis a Bloomberg jelentése szerint bekerült a világ legtehetősebb sportolóinak exkluzív körébe. Ronaldo pályafutása során tudatosan építette vagyonát, nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem azon kívül is.

Több mint két évtizedes karrierje alatt Európa legnevesebb klubjaiban fordult meg, köztük a Manchester Unitednél, a Real Madridnál és a Juventusnál. Ezzel párhuzamosan üzleti érzékét is kamatoztatta, olyan világmárkákkal kötve együttműködési megállapodásokat, mint az Armani vagy a Nike.

Vagyoni helyzetében azonban a valódi áttörést a szaúdi Al-Nassr csapatához való szerződése jelentette. A közelmúltban, 2025 júniusában aláírt szerződéshosszabbítása önmagában több mint 400 millió dollárt ér, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Ronaldo átlépje a dollármilliárdos küszöböt.  Ronaldo vagyonáról nemrégiben a Pénzcentrumon is írtunk egy összesítést, ezt itt olvashatod el újra:

Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
