Hatalmasat kaszált Cristiano Ronaldo: ő az első dollármilliárdos focista

Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet, elsősorban a szaúdi Al-Nassr csapatával kötött rendkívül jövedelmező szerződésének köszönhetően - közölte a Portfolio.
A negyvenéves portugál klasszis a Bloomberg jelentése szerint bekerült a világ legtehetősebb sportolóinak exkluzív körébe. Ronaldo pályafutása során tudatosan építette vagyonát, nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem azon kívül is.
Több mint két évtizedes karrierje alatt Európa legnevesebb klubjaiban fordult meg, köztük a Manchester Unitednél, a Real Madridnál és a Juventusnál. Ezzel párhuzamosan üzleti érzékét is kamatoztatta, olyan világmárkákkal kötve együttműködési megállapodásokat, mint az Armani vagy a Nike.
Vagyoni helyzetében azonban a valódi áttörést a szaúdi Al-Nassr csapatához való szerződése jelentette. A közelmúltban, 2025 júniusában aláírt szerződéshosszabbítása önmagában több mint 400 millió dollárt ér, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Ronaldo átlépje a dollármilliárdos küszöböt. Ronaldo vagyonáról nemrégiben a Pénzcentrumon is írtunk egy összesítést, ezt itt olvashatod el újra:
