Hatalmasat kaszált Cristiano Ronaldo: ő az első dollármilliárdos focista

Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet, elsősorban a szaúdi Al-Nassr csapatával kötött rendkívül jövedelmező szerződésének köszönhetően - közölte a Portfolio.

A negyvenéves portugál klasszis a Bloomberg jelentése szerint bekerült a világ legtehetősebb sportolóinak exkluzív körébe. Ronaldo pályafutása során tudatosan építette vagyonát, nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem azon kívül is.

Több mint két évtizedes karrierje alatt Európa legnevesebb klubjaiban fordult meg, köztük a Manchester Unitednél, a Real Madridnál és a Juventusnál. Ezzel párhuzamosan üzleti érzékét is kamatoztatta, olyan világmárkákkal kötve együttműködési megállapodásokat, mint az Armani vagy a Nike.

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

Vagyoni helyzetében azonban a valódi áttörést a szaúdi Al-Nassr csapatához való szerződése jelentette. A közelmúltban, 2025 júniusában aláírt szerződéshosszabbítása önmagában több mint 400 millió dollárt ér, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Ronaldo átlépje a dollármilliárdos küszöböt. Ronaldo vagyonáról nemrégiben a Pénzcentrumon is írtunk egy összesítést, ezt itt olvashatod el újra:

EZ IS ÉRDEKELHET Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA