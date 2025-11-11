Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Bréking! Bejelentette Cristiano Ronaldo, mikor vonul vissza: "Mindent odaadtam a futballért"
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során. A portugál sztárcsatár a CNN-nek adott interjújában beszélt karrierje végéről és fiával kapcsolatos reményeiről is.
"Akkor 41 éves leszek, és úgy gondolom, ez lesz a megfelelő pillanat a nagy versenyeken" - nyilatkozta Ronaldo a CNN riporterének, Becky Andersonnak a szaúd-arábiai Rijádban megrendezett Tourise Summit eseményen kedden.
A visszavonulásával kapcsolatban a portugál klasszis elmondta: "Élvezem a jelenlegi pillanatot, de amikor azt mondom, hogy hamarosan, az tényleg hamarosan lesz, mert mindent megadtam a futballnak. 25 éve vagyok a sportágban. Mindent elértem. Sok rekordom van különböző helyzetekben, klubokban és a válogatottban is. Nagyon büszke vagyok, ezért élvezzük a pillanatot, éljük meg a jelent."
Ronaldo 143 gólt szerzett a válogatottban, és ő az első férfi játékos, aki öt világbajnokságon is betalált. A 2026-os torna, amely minden idők legnagyobb világbajnoksága lesz 48 csapattal, 2026. június 11-én kezdődik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.
A Bloomberg Billionaires Index szerint Ronaldo idén a sportág első milliárdos játékosa lett, miután szerződést kötött az Al Nasszr csapatával. Erről a Pénzcentrum is írt, itt olvashatod el:
A sztárjátékos azt is elmondta, reméli, hogy fia, a portugál U16-os csapatban játszó Cristiano Jr. jobb játékos lesz nála. "Az emberek általában nem akarják, hogy bárki jobb legyen náluk. De az én esetemben azt kívánom, hogy a gyerekeim jobbak legyenek nálam, soha nem leszek féltékeny rá, hidd el" - mondta Ronaldo. Hozzátette, apaként csak azt szeretné, ha fia boldog lenne, és nem kellene elviselnie a nyomást, ami azzal jár, hogy az ő fia. "Apaként azért vagyok itt, hogy segítsek neki azzá válni, ami lenni szeretne."
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
