Bréking! Bejelentette Cristiano Ronaldo, mikor vonul vissza: "Mindent odaadtam a futballért"

Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során. A portugál sztárcsatár a CNN-nek adott interjújában beszélt karrierje végéről és fiával kapcsolatos reményeiről is.

"Akkor 41 éves leszek, és úgy gondolom, ez lesz a megfelelő pillanat a nagy versenyeken" - nyilatkozta Ronaldo a CNN riporterének, Becky Andersonnak a szaúd-arábiai Rijádban megrendezett Tourise Summit eseményen kedden.

A visszavonulásával kapcsolatban a portugál klasszis elmondta: "Élvezem a jelenlegi pillanatot, de amikor azt mondom, hogy hamarosan, az tényleg hamarosan lesz, mert mindent megadtam a futballnak. 25 éve vagyok a sportágban. Mindent elértem. Sok rekordom van különböző helyzetekben, klubokban és a válogatottban is. Nagyon büszke vagyok, ezért élvezzük a pillanatot, éljük meg a jelent."

Ronaldo 143 gólt szerzett a válogatottban, és ő az első férfi játékos, aki öt világbajnokságon is betalált. A 2026-os torna, amely minden idők legnagyobb világbajnoksága lesz 48 csapattal, 2026. június 11-én kezdődik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.

A sztárjátékos azt is elmondta, reméli, hogy fia, a portugál U16-os csapatban játszó Cristiano Jr. jobb játékos lesz nála. "Az emberek általában nem akarják, hogy bárki jobb legyen náluk. De az én esetemben azt kívánom, hogy a gyerekeim jobbak legyenek nálam, soha nem leszek féltékeny rá, hidd el" - mondta Ronaldo. Hozzátette, apaként csak azt szeretné, ha fia boldog lenne, és nem kellene elviselnie a nyomást, ami azzal jár, hogy az ő fia. "Apaként azért vagyok itt, hogy segítsek neki azzá válni, ami lenni szeretne."

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA