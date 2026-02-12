2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Nagyon durvát szólt a United társtulajdonosa: le kell mondania a brit milliárdosnak?

Pénzcentrum
2026. február 12. 13:44

A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et képmutatással és a "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt állította, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják" - írta meg a The Guardian.

A Manchester United társtulajdonosának szavait a szurkolók "szégyenletesnek és mélyen megosztónak" nevezték. Keir Starmer miniszterelnök "sértőnek és hamisnak" minősítette a kijelentéseket, és azonnali bocsánatkérésre szólította fel az Ineos vezérigazgatóját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Andy Burnham, Manchester polgármestere szerint Ratcliffe "pontatlan, sértő és gyújtó hangvételű" megjegyzései szembemennek mindazzal, amit Manchester képvisel. Hangsúlyozta: más dolog a bevándorlás korlátozását szorgalmazni, és egészen más úgy beszélni az érkezőkről, mintha ellenséges, megszálló erőt jelentenének.

Paul Nowak, a brit szakszervezeti szövetség főtitkára közösségi oldalán egyenesen "baromságnak" nevezte Ratcliffe kijelentéseit. Rámutatott: a bevándorlók legalább adót fizetnek az országban – ellentétben Ratcliffe-fel, aki 2020-ban az adóparadicsomként ismert Monacóba költözött.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #4
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Aston Villa
26
15
5
6
37
27
10
50
4.
Manchester United
26
12
9
5
47
37
10
45
5.
Chelsea
26
12
8
6
47
30
17
44
Adatlap létrehozva: 2026.02.12.

A Sky Newsnak adott szerdai interjújában Nagy-Britannia hetedik leggazdagabb embere a bevándorlókat és a segélyezetteket vette célba, miközben elavult, két évtizedes adatokra hivatkozott. Azt állította, hogy az ország lakossága 2020-ban 58 millió volt, jelenleg pedig 70 millió. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint azonban a lakosság száma 2020-ban 67 millió volt, és legutóbb 2000 körül közelítette meg az 58 milliót.

Jake Richards igazságügyi miniszter sértőnek nevezte, hogy egy olyan ember beszél a bevándorlásról, aki négymilliárd font adó megspórolása érdekében Monacóba költözött. Hozzátette: a "gyarmatosítás" kifejezés valamiféle inváziót sugall, ami teljesen abszurd.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Manchester United szurkolói szervezetei szintén elítélték Ratcliffe kijelentéseit. Az 1958 nevű csoport bírálta, hogy Ratcliffe brit belpolitikai kérdésekben szólal meg, miközben adóelkerülés céljából Monacóban él. A szurkolók már korábban is tiltakoztak ellene, mert szerintük kiszorította a hűséges drukkereket, és drákói intézkedéseket vezetett be a bérletesekkel szemben.

A Manchester United Muszlim Szurkolói Klub közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy Ratcliffe "a szélsőjobboldali narratívákban gyakran használt nyelvezetet" alkalmazta. Kiemelték: a Manchester United egy sokszínűségre épülő globális klub, amelynek ereje éppen ebben a változatosságban rejlik.

A Kick It Out nevű rasszizmusellenes szervezet szégyenletesnek és megosztónak nevezte Ratcliffe szavait. Emlékeztettek arra, hogy a Manchester United szurkolótábora rendkívül sokszínű, és a bevándorlók évszázadok óta gazdagítják Manchester kulturális történetét. Leszögezték: az ilyen nyelvezet és vezetői magatartás nincs összhangban az angol futball értékeivel.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #milliárdos #foci #sport #egyesült királyság #politika #bevándorlás #manchester united #premier league #angol foci #szurkolók #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:29
13:15
13:05
12:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
3
1 hete
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
4
6 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
5
5 napja
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 13:29
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 13:05
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
Agrárszektor  |  2026. február 12. 13:32
Brutális kenyérdrágulás: hihetetlen, itt mennyibe kerül egy vekni