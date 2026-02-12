Nagyon durvát szólt a United társtulajdonosa: le kell mondania a brit milliárdosnak?

A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et képmutatással és a "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt állította, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják" - írta meg a The Guardian.

A Manchester United társtulajdonosának szavait a szurkolók "szégyenletesnek és mélyen megosztónak" nevezték. Keir Starmer miniszterelnök "sértőnek és hamisnak" minősítette a kijelentéseket, és azonnali bocsánatkérésre szólította fel az Ineos vezérigazgatóját.

Andy Burnham, Manchester polgármestere szerint Ratcliffe "pontatlan, sértő és gyújtó hangvételű" megjegyzései szembemennek mindazzal, amit Manchester képvisel. Hangsúlyozta: más dolog a bevándorlás korlátozását szorgalmazni, és egészen más úgy beszélni az érkezőkről, mintha ellenséges, megszálló erőt jelentenének.

Paul Nowak, a brit szakszervezeti szövetség főtitkára közösségi oldalán egyenesen "baromságnak" nevezte Ratcliffe kijelentéseit. Rámutatott: a bevándorlók legalább adót fizetnek az országban – ellentétben Ratcliffe-fel, aki 2020-ban az adóparadicsomként ismert Monacóba költözött.

Anglia Manchester United Piaci érték: 719,15M Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Aston Villa 26 15 5 6 37 27 10 50 4. Manchester United 26 12 9 5 47 37 10 45 5. Chelsea 26 12 8 6 47 30 17 44 Adatlap létrehozva: 2026.02.12.

A Sky Newsnak adott szerdai interjújában Nagy-Britannia hetedik leggazdagabb embere a bevándorlókat és a segélyezetteket vette célba, miközben elavult, két évtizedes adatokra hivatkozott. Azt állította, hogy az ország lakossága 2020-ban 58 millió volt, jelenleg pedig 70 millió. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint azonban a lakosság száma 2020-ban 67 millió volt, és legutóbb 2000 körül közelítette meg az 58 milliót.

Jake Richards igazságügyi miniszter sértőnek nevezte, hogy egy olyan ember beszél a bevándorlásról, aki négymilliárd font adó megspórolása érdekében Monacóba költözött. Hozzátette: a "gyarmatosítás" kifejezés valamiféle inváziót sugall, ami teljesen abszurd.

A Manchester United szurkolói szervezetei szintén elítélték Ratcliffe kijelentéseit. Az 1958 nevű csoport bírálta, hogy Ratcliffe brit belpolitikai kérdésekben szólal meg, miközben adóelkerülés céljából Monacóban él. A szurkolók már korábban is tiltakoztak ellene, mert szerintük kiszorította a hűséges drukkereket, és drákói intézkedéseket vezetett be a bérletesekkel szemben.

A Manchester United Muszlim Szurkolói Klub közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy Ratcliffe "a szélsőjobboldali narratívákban gyakran használt nyelvezetet" alkalmazta. Kiemelték: a Manchester United egy sokszínűségre épülő globális klub, amelynek ereje éppen ebben a változatosságban rejlik.

A Kick It Out nevű rasszizmusellenes szervezet szégyenletesnek és megosztónak nevezte Ratcliffe szavait. Emlékeztettek arra, hogy a Manchester United szurkolótábora rendkívül sokszínű, és a bevándorlók évszázadok óta gazdagítják Manchester kulturális történetét. Leszögezték: az ilyen nyelvezet és vezetői magatartás nincs összhangban az angol futball értékeivel.