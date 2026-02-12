A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Nagyon durvát szólt a United társtulajdonosa: le kell mondania a brit milliárdosnak?
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et képmutatással és a "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt állította, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják" - írta meg a The Guardian.
A Manchester United társtulajdonosának szavait a szurkolók "szégyenletesnek és mélyen megosztónak" nevezték. Keir Starmer miniszterelnök "sértőnek és hamisnak" minősítette a kijelentéseket, és azonnali bocsánatkérésre szólította fel az Ineos vezérigazgatóját.
Andy Burnham, Manchester polgármestere szerint Ratcliffe "pontatlan, sértő és gyújtó hangvételű" megjegyzései szembemennek mindazzal, amit Manchester képvisel. Hangsúlyozta: más dolog a bevándorlás korlátozását szorgalmazni, és egészen más úgy beszélni az érkezőkről, mintha ellenséges, megszálló erőt jelentenének.
Paul Nowak, a brit szakszervezeti szövetség főtitkára közösségi oldalán egyenesen "baromságnak" nevezte Ratcliffe kijelentéseit. Rámutatott: a bevándorlók legalább adót fizetnek az országban – ellentétben Ratcliffe-fel, aki 2020-ban az adóparadicsomként ismert Monacóba költözött.
A Sky Newsnak adott szerdai interjújában Nagy-Britannia hetedik leggazdagabb embere a bevándorlókat és a segélyezetteket vette célba, miközben elavult, két évtizedes adatokra hivatkozott. Azt állította, hogy az ország lakossága 2020-ban 58 millió volt, jelenleg pedig 70 millió. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint azonban a lakosság száma 2020-ban 67 millió volt, és legutóbb 2000 körül közelítette meg az 58 milliót.
Jake Richards igazságügyi miniszter sértőnek nevezte, hogy egy olyan ember beszél a bevándorlásról, aki négymilliárd font adó megspórolása érdekében Monacóba költözött. Hozzátette: a "gyarmatosítás" kifejezés valamiféle inváziót sugall, ami teljesen abszurd.
A Manchester United szurkolói szervezetei szintén elítélték Ratcliffe kijelentéseit. Az 1958 nevű csoport bírálta, hogy Ratcliffe brit belpolitikai kérdésekben szólal meg, miközben adóelkerülés céljából Monacóban él. A szurkolók már korábban is tiltakoztak ellene, mert szerintük kiszorította a hűséges drukkereket, és drákói intézkedéseket vezetett be a bérletesekkel szemben.
A Manchester United Muszlim Szurkolói Klub közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy Ratcliffe "a szélsőjobboldali narratívákban gyakran használt nyelvezetet" alkalmazta. Kiemelték: a Manchester United egy sokszínűségre épülő globális klub, amelynek ereje éppen ebben a változatosságban rejlik.
A Kick It Out nevű rasszizmusellenes szervezet szégyenletesnek és megosztónak nevezte Ratcliffe szavait. Emlékeztettek arra, hogy a Manchester United szurkolótábora rendkívül sokszínű, és a bevándorlók évszázadok óta gazdagítják Manchester kulturális történetét. Leszögezték: az ilyen nyelvezet és vezetői magatartás nincs összhangban az angol futball értékeivel.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - súlyos vereségeket szenvedett el a csapat.
Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
A baleset szombat este történt az otthonához közeli útszakaszon, amikor Antonelli autója egy szalagkorlátnak ütközött.
Amint megvan a Super Bowl győztese, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat. De hova kerül azé a csapaté, akik...
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
