Nagy hengeres égő fehér gyertya párhuzamos vonalas textúrával közelről egy konceptuális képen, votív imákhoz vagy egy parti ünnepséghez.
Sport

Szörnyű tragédia: meghalt a magyar válogatott sportoló, mindössze 27 éves volt

Pénzcentrum
2026. február 5. 13:23

Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.

A tehetséges gátfutó és távolugró halálhírét a Magyar Atlétikai Szövetség közölte. Pályafutása ígéretesen indult: utánpótláskorában többszörös magyar bajnoki címet szerzett, és nemcsak gátfutásban, hanem távolugrásban is kiemelkedő eredményeket ért el. Tehetségét jól mutatja, hogy 2013-ban a magyar színeket képviselhette az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF).

Sportkarrierje az egyetemi tanulmányok megkezdése után vett tragikus fordulatot: elsőéves hallgatóként rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála. A súlyos hír azonban nem törte meg. A következő években kitartóan küzdött a betegséggel, miközben tanulmányait is folytatta. Akaraterejét bizonyítja, hogy előrehaladott állapota ellenére megszerezte diplomáját.

Élni akarását az is mutatja, hogy még tavaly – már előrehaladott betegséggel küzdve – jelentkezett, és felvételt nyert a Magyar Olimpiai Bizottság Fiatal sportvezetők programjába, ahol aktívan részt vett a képzésben.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #sport #halál #betegség #rák #magyar válogatott #tragédia #sportoló #halálhír #atlétika

