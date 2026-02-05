Szörnyű tragédia: meghalt a magyar válogatott sportoló, mindössze 27 éves volt

Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.

A tehetséges gátfutó és távolugró halálhírét a Magyar Atlétikai Szövetség közölte. Pályafutása ígéretesen indult: utánpótláskorában többszörös magyar bajnoki címet szerzett, és nemcsak gátfutásban, hanem távolugrásban is kiemelkedő eredményeket ért el. Tehetségét jól mutatja, hogy 2013-ban a magyar színeket képviselhette az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF).

Sportkarrierje az egyetemi tanulmányok megkezdése után vett tragikus fordulatot: elsőéves hallgatóként rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála. A súlyos hír azonban nem törte meg. A következő években kitartóan küzdött a betegséggel, miközben tanulmányait is folytatta. Akaraterejét bizonyítja, hogy előrehaladott állapota ellenére megszerezte diplomáját.

Élni akarását az is mutatja, hogy még tavaly – már előrehaladott betegséggel küzdve – jelentkezett, és felvételt nyert a Magyar Olimpiai Bizottság Fiatal sportvezetők programjába, ahol aktívan részt vett a képzésben.