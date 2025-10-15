2025. október 15. szerda Teréz
Budapest, 2025. szeptember 9.Szoboszlai Dominik (b) és Szalai Attila (j), valamint a portugál Cristiano Ronaldo (k) a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.MTI
Sport

Ronaldo újabb hihetetlen rekordja: ezt is átugrotta a portugál szupersztár tegnap

Pénzcentrum
2025. október 15. 11:17

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal, így elszalasztotta a lehetőséget a 2026-os világbajnokságra való keddi kvalifikációra - írta meg a BBC Sport.

A 40 éves Ronaldo immár 41 gólt szerzett világbajnoki selejtezőkön, amivel megelőzte a korábbi csúcstartó guatemalai Carlos Ruizt, aki pályafutása során 39 selejtezős találatig jutott.

Miközben Anglia 5-0-ra legyőzte Lettországot és kvalifikált a K csoportból, Portugália percekre volt attól, hogy szintén bebiztosítsa helyét a jövő nyári, Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára.

A 91. percben azonban Szoboszlai Dominik egyenlített, megakadályozva ezzel a portugálok győzelmét. Ennek ellenére Portugália továbbra is ötpontos előnnyel vezeti az F csoportot két mérkőzéssel a vége előtt. Portugália következő kvalifikációs lehetősége november 13-án jön el, amikor Dublinban lép pályára Írország ellen. A tegnap esti meccsről itt írtunk részletesen:

Elrontották Szoboszlaiék a portugál ünnepet: elhoztak egy pontot Lisszabonból
Ronaldo 22 éves válogatott pályafutása során segített Portugáliának megnyerni a 2016-os Európa-bajnokságot és két alkalommal az UEFA Nemzetek Ligáját. A világbajnokságon a legjobb eredménye a 2006-os elődöntő volt, ahol Franciaországtól kaptak ki, majd a bronzmérkőzésen Németországtól is vereséget szenvedtek.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
