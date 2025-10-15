Magyarország ma Európa egyik legnagyobb vasúti lemaradói között van. Egyelőre mindössze 166 kilométernyi nagysebességű vasúti szakasz szerepel a terveiben, de még ez sem készült el.
Ronaldo újabb hihetetlen rekordja: ezt is átugrotta a portugál szupersztár tegnap
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal, így elszalasztotta a lehetőséget a 2026-os világbajnokságra való keddi kvalifikációra - írta meg a BBC Sport.
A 40 éves Ronaldo immár 41 gólt szerzett világbajnoki selejtezőkön, amivel megelőzte a korábbi csúcstartó guatemalai Carlos Ruizt, aki pályafutása során 39 selejtezős találatig jutott.
Miközben Anglia 5-0-ra legyőzte Lettországot és kvalifikált a K csoportból, Portugália percekre volt attól, hogy szintén bebiztosítsa helyét a jövő nyári, Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára.
A 91. percben azonban Szoboszlai Dominik egyenlített, megakadályozva ezzel a portugálok győzelmét. Ennek ellenére Portugália továbbra is ötpontos előnnyel vezeti az F csoportot két mérkőzéssel a vége előtt. Portugália következő kvalifikációs lehetősége november 13-án jön el, amikor Dublinban lép pályára Írország ellen. A tegnap esti meccsről itt írtunk részletesen:
Ronaldo 22 éves válogatott pályafutása során segített Portugáliának megnyerni a 2016-os Európa-bajnokságot és két alkalommal az UEFA Nemzetek Ligáját. A világbajnokságon a legjobb eredménye a 2006-os elődöntő volt, ahol Franciaországtól kaptak ki, majd a bronzmérkőzésen Németországtól is vereséget szenvedtek.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
