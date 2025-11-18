Ilyen még nem volt: Donald Trumppal találkozik Cristiano Ronaldo, nem is akárhol

Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz - jelentette a Daily Mail.

A 40 éves portugál válogatott, aki jelenleg az Al-Nasszr labdarúgója, kedden érkezik az Egyesült Államokba, ahol a szaúdi állami látogatás részeként fogadja őt az amerikai elnök. Ronaldo utoljára 2016-ban járt az USA-ban, amikor Portugália Európa-bajnoki győzelmét ünnepelte Las Vegasban.

A sportoló amerikai földön való megjelenése azért is figyelemre méltó, mert 2017-ben Kathryn Mayorga, egy amerikai tanárnő nemi erőszakkal vádolta meg, állítása szerint egy 2009-es las vegasi incidens kapcsán. A Ronaldo ellen indított pert 2022-ben egy amerikai bíró elutasította, mivel a vádló ügyvédje kiszivárgott és lopott dokumentumokra támaszkodott. A futballista mindig határozottan tagadta a vádakat.

Trump elnök a szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Salman fogadására készül, akinek látogatása során várhatóan F-35-ös vadászgépek eladásáról és számos üzleti megállapodásról tárgyalnak majd. Ez lesz a koronaherceg első amerikai látogatása Jamal Khashoggi szaúdi újságíró 2018-as meggyilkolása óta.

Ronaldo korábban egy portugál mezt küldött Trumpnak "Playing for peace" (Játszunk a békéért) üzenettel, amit Antonio Costa, az Európai Tanács portugál vezetője adott át az amerikai elnöknek a G7-csúcstalálkozón. A futballista nemrég Piers Morgan brit újságírónak adott interjújában fejezte ki találkozási szándékát Trumppal, hogy a világbékéről beszélgessenek.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA